[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、協賛している「グランブルーファンタジー」の大型イベント「グラブルフェス2022-2023」へ出展することをお知らせいたします。









■「グラブルフェス2022-2023」に高さ約4mの巨大ガチャが出現!?

1月20日(金)~1月22日(日)にかけて東京ビッグサイトにて開催される「グランブルーファンタジー」の祭典「グラブルフェス2022-2023」にDMM GAMESが出展!

DMM GAMESブースでは、指定のツイートをTwitterに投稿するだけでご参加いただける「巨大リアルガチャ」を実施いたします。



■景品には合計1,000万円分のDMMポイントをご用意♪



※画像はイメージです

「グランブルーファンタジー」を愛している騎空士の皆様への日頃の感謝の気持ちを込め、ガチャではなんと合計1,000万円分のDMMポイントを景品としてご用意!1等当選者には10,000円分のDMMポイントコードをプレゼントいたします。

1等~5等までハズレ無しのガチャとなっておりますので、新年の運試しも兼ねて是非ブースへお越しください♪



※景品画像はあくまでイメージです。予告なく変更となる可能性もございますのでご了承ください。



▼参加方法



1.ブース内フリップに記載の二次元バーコードを読み取り、表示されるツイート内の投稿ボタンからハッシュタグ付きツイートを投稿

2.ガチャを引く順番が来たら、ハッシュタグ付きツイートをスタッフに提示

※2回目以降はスタンプカードをご提示ください

3.等級に応じたボールがガチャから排出されますので、ボールをブース受付へ持っていき、景品と交換



▼景品一覧

【1等】10,000 DMMポイントコード

【2等】5,000 DMMポイントコード

【3等】3,000 DMMポイントコード

【4等】1,000 DMMポイントコード

【5等】特製ミニキャラステッカー(1枚)

※特製ミニキャラステッカーはランダムで1枚のお渡しとなります。

種類はお選びいただけませんので予めご了承ください。





▼スタンプカードにスタンプが3個貯まるとSpecial ver.のステッカーをもらえる!



※画像はイメージです

ガチャは何度でも並び直し可能!初回参加時、ガチャを引く前にお渡しするスタンプカードには、1回ガチャを引いていただく毎に1個スタンプを押下いたします。スタンプが3個付いたカードを景品交換所へ持ってきていただくと、スタンプカードと引き換えにSpecial ver.の特製ミニキャラステッカーをプレゼントします。



※1回のお並びで引けるガチャの回数は1回のみとなります。

2回目以降参加されたい場合は、再度待機列へお並びいただく必要がございますのでご了承ください。



▼注意事項

・各景品は、各日の予定配布枚数に達した時点で終了とさせていただきますので予めご了承ください。

・景品を含め実施内容は予告なく変更となる場合がございます。詳細は会場内のフリップをご確認ください。

・ご不明点などございましたら、会場のDMM GAMESスタッフまでお気軽にお尋ねください。



■DMM GAMES公式Twitter

https://twitter.com/dmmolg_com/



■「グラブルフェス2022-2023」公式サイト

https://fes.granbluefantasy.jp/



■「グラブルフェス2022-2023」開催概要

開催日:2023年1月20日(金)~22日(日)

会場:東京ビッグサイト 東1-3・5-7ホール



【コピーライト】

(C) Cygames, Inc. (C) 2019 EXNOA LLC



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-18:46)