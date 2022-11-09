［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！









bermei.inazawaとAnnabelによるユニットanNina(アンニーナ)の楽曲から、フロンティアワークスより発売された全15曲が、2022年11月9日（水）より定額制音楽配信サービスで一斉配信スタート！！TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に」関連楽曲を含む「対象a」「natal」「まなざし」の全3タイトルを、各配信サービスにてぜひお楽しみください。また、Amazon Music,Apple Music,LINE MUSIC,Spotify,YouTube Musicにてプレイリストも公開しておりますので、併せてお楽しみください。





■配信リンクまとめ

TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に解」エンディングテーマ『対象a』

https://nex-tone.link/412cmmm5bc

natal

https://nex-tone.link/beq7d0v044

OVA『ひぐらしのなく頃に礼』エンディングテーマ まなざし/anNina

https://nex-tone.link/f66fv9j6k6





■配信サービス一覧

Amazon Music Unlimited

https://www.amazon.co.jp/gp/dmusic/promotions/AmazonMusicUnlimited

AWA

https://awa.fm/

Apple Music

https://www.apple.com/jp/apple-music/

dヒッツ

https://selection.music.dmkt-sp.jp/

KKBOX

https://www.kkbox.com/jp/ja/index.html

LINE MUSIC

https://music.line.me/

TOWER RECORDS MUSIC

https://music.tower.jp/home

Spotify

https://www.spotify.com/jp/

YouTube Music

https://music.youtube.com/

うたパス

https://au.utapass.auone.jp/

ひかりTVミュージック

https://music.hikaritv.net/music/

OTORAKU

https://otoraku.jp/

SMART USEN

https://smart.usen.com/



※そのほかTikTokでも楽曲配信中！





■配信楽曲タイトル一覧

対象a

ロートシルトRh-

対象a instrumental

ロートシルトRh- instrumental

inicial

子午線

うわのそら

肥えた太陽

目蓋

シメオンの海

対象a(adonde vuelvo)

まなざし

loop garden

まなざし instrumental

loop garden instrumental





■プレイリスト一覧

Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/user-playlists/9c76d80cec2b4c7d99eb988384cf404fjajp?ref=dm_sh_gebbpgmjvWqHpzE64Qy41pzXL

Apple Music

https://music.apple.com/jp/playlist/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88an/pl.u-GgA5kZBcokek9aA

LINE MUSIC

https://lin.ee/iQPENvl

Spotify

https://open.spotify.com/playlist/5TILUQ2mpWf61a1g4DONcZ?si=3f165502fae144aa

YouTube Music

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTQJ31YF-SCWpNhVotcMkw9H06L6y_Olc&feature=share







anNinaプロフィール



Annabel の歌声とbermei.inazawa の楽曲による創作活動の名義。 2007年、TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に解」のEDテーマ「対象ａ」からその活動を開始。 憂いのある、鬱屈とした美的感覚の表現を目指している。

公式Twitterアカウント：https://twitter.com/annina_official





bermei.inazawa(ベルメイ・イナザワ)

1979年生。Ｏ型。内省的な音楽表現を好む。Campanella名義でのアルバム自主制作をベースに、各種請負業務をこなす。 Annabelとは、Campanella作品へのボーカル参加募集をきっかけに出会う。

個人サイト ： studioCampanella web （http://www.studio-campanella.com/）

Twitterアカウント：https://twitter.com/bermei_inazawa/



Annabel(アナベル)

アルゼンチン生まれ、日本育ち。古書を好む。 2005年より主にボーカルとして音楽活動を開始。 エレクトロニカユニットであるbinaria名義での活動も精力的に行っている。

個人サイト ： Annabel official web site （https://annabel.jp/）

Twitterアカウント：https://twitter.com/A_nnabel/





(C)2007竜騎士07/雛見沢御三家

(C)Voltage of Imagination

(C)2009 竜騎士07 / 雛見沢御三家



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/09-20:16）