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anNinaの楽曲が定額制音楽配信サービスで一斉配信開始！！

anNinaの楽曲が定額制音楽配信サービスで一斉配信開始！！

［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




bermei.inazawaとAnnabelによるユニットanNina(アンニーナ)の楽曲から、フロンティアワークスより発売された全15曲が、2022年11月9日（水）より定額制音楽配信サービスで一斉配信スタート！！TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に」関連楽曲を含む「対象a」「natal」「まなざし」の全3タイトルを、各配信サービスにてぜひお楽しみください。また、Amazon Music,Apple Music,LINE MUSIC,Spotify,YouTube Musicにてプレイリストも公開しておりますので、併せてお楽しみください。


■配信リンクまとめ
TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に解」エンディングテーマ『対象a』
https://nex-tone.link/412cmmm5bc
natal
https://nex-tone.link/beq7d0v044
OVA『ひぐらしのなく頃に礼』エンディングテーマ まなざし/anNina
https://nex-tone.link/f66fv9j6k6


■配信サービス一覧
Amazon Music Unlimited
https://www.amazon.co.jp/gp/dmusic/promotions/AmazonMusicUnlimited
AWA
https://awa.fm/
Apple Music
https://www.apple.com/jp/apple-music/
dヒッツ
https://selection.music.dmkt-sp.jp/
KKBOX
https://www.kkbox.com/jp/ja/index.html
LINE MUSIC
https://music.line.me/
TOWER RECORDS MUSIC
https://music.tower.jp/home
Spotify
https://www.spotify.com/jp/
YouTube Music
https://music.youtube.com/
うたパス
https://au.utapass.auone.jp/
ひかりTVミュージック
https://music.hikaritv.net/music/
OTORAKU
https://otoraku.jp/
SMART USEN
https://smart.usen.com/

※そのほかTikTokでも楽曲配信中！


■配信楽曲タイトル一覧
対象a
ロートシルトRh-
対象a instrumental
ロートシルトRh- instrumental
inicial
子午線
うわのそら
肥えた太陽
目蓋
シメオンの海
対象a(adonde vuelvo)
まなざし
loop garden
まなざし instrumental
loop garden instrumental


■プレイリスト一覧
Amazon Music
https://music.amazon.co.jp/user-playlists/9c76d80cec2b4c7d99eb988384cf404fjajp?ref=dm_sh_gebbpgmjvWqHpzE64Qy41pzXL
Apple Music
https://music.apple.com/jp/playlist/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88an/pl.u-GgA5kZBcokek9aA
LINE MUSIC
https://lin.ee/iQPENvl
Spotify
https://open.spotify.com/playlist/5TILUQ2mpWf61a1g4DONcZ?si=3f165502fae144aa
YouTube Music
https://music.youtube.com/playlist?list=PLTQJ31YF-SCWpNhVotcMkw9H06L6y_Olc&feature=share



anNinaプロフィール

Annabel の歌声とbermei.inazawa の楽曲による創作活動の名義。 2007年、TVアニメーション「ひぐらしのなく頃に解」のEDテーマ「対象ａ」からその活動を開始。 憂いのある、鬱屈とした美的感覚の表現を目指している。
公式Twitterアカウント：https://twitter.com/annina_official


bermei.inazawa(ベルメイ・イナザワ)
1979年生。Ｏ型。内省的な音楽表現を好む。Campanella名義でのアルバム自主制作をベースに、各種請負業務をこなす。 Annabelとは、Campanella作品へのボーカル参加募集をきっかけに出会う。
個人サイト ： studioCampanella web （http://www.studio-campanella.com/
Twitterアカウント：https://twitter.com/bermei_inazawa/

Annabel(アナベル)
アルゼンチン生まれ、日本育ち。古書を好む。 2005年より主にボーカルとして音楽活動を開始。 エレクトロニカユニットであるbinaria名義での活動も精力的に行っている。
個人サイト ： Annabel official web site （https://annabel.jp/
Twitterアカウント：https://twitter.com/A_nnabel/


(C)2007竜騎士07/雛見沢御三家
(C)Voltage of Imagination
(C)2009 竜騎士07 / 雛見沢御三家

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/09-20:16）

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