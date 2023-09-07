男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLION、10月4日…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
2023年4月にメジャーデビューした男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLION（読み：ジリオン）。
10月4日(水)にリリースされる2ndシングル『ナイトメア』より、表題曲「ナイトメア」が9月13日(水)に先行配信されることが決定した。
今回、「ナイトメア」のプロデュースを手掛けたのは☆Taku Takahashi（m-flo）。
“ありのまま 私らしく 生きたいだけだ”と、抑圧からの解放を歌い、強いメッセージ性を持ったリリック、ゾンビのパレードを想起させるような華やかかつ怪しげで表情豊かなトラックが印象的な意欲作に仕上がっている。
さらに、ジャケット写真および最新アーティスト写真も解禁となった。
楽曲の世界観とリンクするような、アバンギャルドなアレンジを施したデニムのアイテム、ところどころ垣間見えるアメコミのテイストにも注目だ。
なお、ZILLIONは2ndシングル『ナイトメア』のリリースを記念したリリースイベントを全国各地で開催中。
こちらもぜひチェックしてみて欲しい。
◆2nd Single 「ナイトメア」
2023.10.04 (wed) Release
・完全生産限定盤 SRCL-12550～12551 / ￥3,000(税込)
CD+オリジナルビニールケース、トレーディングカード(ランダム1枚封入) 、フォトブック、ポスター型歌詞ブックレット
・初回仕様限定盤 SRCL-12552 / ￥1,500(税込)
CD+トレーディングカード(ランダム1枚封入)
予約URL : https://ZILLION.lnk.to/nightmare
【特典対象店舗/特典内容】
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）
オリジナルL判ブロマイド (絵柄：HMV ver. / メンバー別ランダム1種)
■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング
オリジナルL判ブロマイド (絵柄：TSUTAYA RECORDS ver. / ユニット別3種よりランダム1種)
■セブンネットショッピング
オリジナルL判ブロマイド (絵柄：セブンネットショッピングver. / メンバー別ランダム1種)
■楽天ブックス
オリジナルL判ブロマイド (集合1種)
■Amazon.co.jp
メガジャケ
■Sony Music Shop
オリジナルB2ポスター (集合1種)
■ZILLION応援店特典
オリジナルポストカード
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
【2nd Single「ナイトメア」発売記念リリースイベント】
【対象商品】10月4日(水)発売 ZILLION 2ndシングル『ナイトメア』
・完全生産限定盤（SRCL-12550～12551）￥3,000(税込)
CD+オリジナルビニールケース、トレーディングカード(ランダム1枚封入) 、フォトブック、ポスター型歌詞ブックレット
・初回仕様限定盤（SRCL-12552）￥1,500(税込)
CD+トレーディングカード(ランダム1枚封入)
【日時/会場】
■9月10日(日) 福岡県：イオンモール福津 1Fノースコート
■9月16日(土) 愛知県：イオンモール木曽川 1Fノースコート
■9月17日(日) 愛知県：イオンモール名古屋茶屋 1Fガーデンコート
その他日程・会場は後日発表
【イベント内容】
ミニライブ＋特典会（エアハイタッチ会 ・ 1 to1お話会 ・ 2ショットスマホ撮影会）
◆Digital Single 「LOVE & SWEAT」
2023.08.09 (wed) Release
Download/Streaming : https://ZILLION.lnk.to/4RRihOWN
◆Major Debut Single 「EMO」
2023.04.19(wed) Release
Download/Streaming : https://ZILLION.lnk.to/V2rqbZAY
CD : https://ZILLION.lnk.to/3uGbyo
完全生産限定盤(SRCL-12473～12474)：￥3,000（tax in）
初回仕様限定盤(SRCL-12475)：￥1,500（tax in）
【収録楽曲】
M1. EMO / M2. Hide n Seek / M3. One Day (2023) / M4. EMO -Instrumental- /
M5. Hide n Seek -Instrumental- / M6. One Day (2023) -Instrumental-
【店舗別特典】
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）
オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄：HMVver.)
■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング
オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄：TSUTAYA RECORDS ver.)
■楽天ブックス
オリジナルL判ブロマイド (集合1種)
■Amazon.co.jp
メガジャケ
■セブンネットショッピング
オリジナル缶バッジ (メンバー別ランダム1種)
■Sony Music Shop
オリジナルB2ポスター (集合1種)
■ZILLION応援店特典
オリジナルポストカード
▼注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆ZILLION プロフィール
ソニーミュージックのオーディション”ONE in a Billion”発、
応募総数5,000人以上の中から約1年300時間以上にわたる審査・トレーニングを経て結成された、
男女8人組ダンスボーカルグループ。
2021年12月、「Timeless」でプレデビュー。
これまでシングル4曲・EP1枚をデジタルリリースし、2023年4月に「EMO」で待望のメジャーデビュー。
きらびやかでポップな“ニュー・レトロ”な世界観とキャッチーなキャラクターで、
ダンスボーカルグループ界で“NEO”な存在感を発揮している。
グループ名は、10億分の1の才能（ONE in a Billion）として選ばれたメンバーが、
果てのない可能性とスケールを持って羽ばたいて欲しい、という願いを込めて。
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcCV42g3LYZMKDvnYPT5Beg
Instagram：https://www.instagram.com/zillion_zln_official/
Twitter：https://twitter.com/ZILLION_ZLN
TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSefcyThe/
Official HP：https://zillion-official.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/07-11:16）
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