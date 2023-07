[株式会社カプコン]





『ストリートファイター6』WEBCMに出演した吉田沙保里さんが、ついに視聴者参加型のライブ配信に登場!【吉田沙保里の『ストリートファイター6』バトルハブパーティー!~私より強い奴に会いに行く~】と題し、視聴者の皆さんと一緒に「バトルハブ」で『ストリートファイター6』を楽しみ尽くす! 7月27日(木)20時よりYouTubeカプコンチャンネルで配信。お見逃しなく!

※配信中は100名様まで同じバトルハブにアクセスできます。先着順で数名様のみ対戦できる予定です。









カプコンTV!!Presents 「吉田沙保里の『ストリートファイター6』バトルハブパーティー!~私より強い奴に会いに行く~」開催概要



■配信先:YouTube Capcom Channel (カプコンチャンネル)





■出演者:

・吉田沙保里さん

・池田ショコラさん(番組ナビゲーター)

・松本脩平(『ストリートファイター6』プロデューサー)

・中山貴之(『ストリートファイター6』ディレクター)



■実施内容:『ストリートファイター6』バトルハブでの対戦など

※配信中にアクセスするバトルハブへの参加方法は、番組内で告知致します。

※吉田沙保里さんの番組出演は20時20分頃からを予定しております。番組冒頭では『ストリートファイター6』の

ゲーム情報を紹介予定です。

※配信中は100名様まで同じバトルハブにアクセスできます。先着順で数名様のみ対戦できる予定です。

※当日の配信状況により中断・中止する場合がございます。予めご了承ください。



■特設サイト:

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230721/sf6_live_sy/



■吉田沙保里





■池田 ショコラ(番組ナビゲーター)



「カプコン公式WEB番組 カプコンTV!!」とは!?

毎月1回の生配信にて、新作ゲームやイベント・グッズの最新情報をお届け! 出演者による実況プレイや視聴者参加コーナーもアリのゲーム情報バラエティ番組である。



対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。





■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-16:46)