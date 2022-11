[株式会社アニメイトホールディングス]



■『アニメイトガールズフェスティバル2022』公式サイト >> https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/







アニメ・コミック・声優・グッズ・乙女ゲーム・コスプレなど”女の子のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント『アニメイトガールズフェスティバル2022』が、2022年11月5日~11月6日の2日間、東京の池袋・サンシャインシティをメイン会場に開催され、リアル・オンライン含め、188,816人のお客様にご参加いただきました。東京都が発表している新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインおよび会場規定に準じてイベントの実施・運営を行いました。



99ブース177小間が集結した池袋・サンシャインシティ内のメイン会場では、アニメ・ゲームなど様々な乙女向けコンテンツの展示や物販が実施され、多くのお客様にお楽しみいただきました。

また、人気作品が集結した本年度の出展ステージイベントは、有観客にて開催し、eternal voyageレーベル新作CD「URADOL (ウラドル)」の解禁や「TVアニメ「氷属性男子とクールな同僚女子」AGF2022ステージ」では新キービジュアルやPVが公開されるなど、大いに盛り上がりました。

ステージの模様は2022年11月11日18:00まで、YouTubeアニメイトタイムズチャンネルにてアーカイブ配信しておりますので、見逃した方はぜひこの機会にご覧ください。



・配信場所:YouTube アニメイトタイムズチャンネル

1日目:https://youtu.be/fmCnF3267vE

2日目:https://youtu.be/gmP78td0CiU



また、アニメイトガールズフェスティバル2022メイン会場のチケットがなくてもお楽しみいただける池袋の「街ナカ企画」として、にじさんじ&NIJISANJI EN所属ライバーユニット『VOLTACTION』と『Luxiem』とアニメイトガールズフェスティバル2022がコラボした謎解き・コラボコースターキャンペーンや、「竹書房ぼのフェス×Gratte inAGF2022」など、様々な企画が多数実施され、池袋駅を中心にぐるりと囲むようにエンターテインメントの「環」が広がりました。





★メイン会場

メイン会場内(池袋・サンシャインシティ内)では、99ブース177小間が展開され、様々なコンテンツによる展示や物販、ブース内イベントが実施されました。









★池袋・サンシャインシティ噴水広場

池袋・サンシャインシティ噴水広場をアブナイ男たちが完全ジャック!?

2日間にわたって、「ブラックスター -Theater Starless-」「マガツノート」の2作品によるスペシャルトークショーとライブが開催されました!







・「ブラックスター -Theater Starless- / マガツノート スペシャルステージ」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/funsui_stage





★にじさんじ&NIJISANJI EN×アニメイトガールズフェスティバル2022

スペシャルコラボ企画

にじさんじ&NIJISANJI EN所属ライバーユニット『VOLTACTION』と『Luxiem』がコラボレーション!

池袋に設置された謎解きスポットを巡って謎を解き、景品のアクリルキーホルダー(1種)をゲットする「『Luxiem』×『VOLTACTION』 ~Secret Mission~in AGF2022」や、対象店舗をご利用いただいた方へ、限定描き下ろしイラストのコラボコースター(全9種)をプレゼントする「『Luxiem』×『VOLTACTION』コラボコースターキャンペーン in AGF2022」が、池袋街ナカの各スポットにて実施されました。







2ユニットの混合メンバーによる謎解きストーリーが楽しめる「『Luxiem』×『VOLTACTION』~Secret Mission~in AGF2022」は11月20日まで開催中。



<謎解きキットについて>

●商品価格2,200円(税込)

●店頭販売日:2022年11月3日~2022年11月20日

※在庫がなくなり次第、終了となります。

●取扱店舗:アニメイト池袋本店、渋谷、秋葉原本館、新宿



・「『Luxiem』×『VOLTACTION』~Secret Mission~in AGF2022」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/nazotoki



・「『Luxiem』×『VOLTACTION』コラボコースターキャンペーン in AGF2022」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/coaster





■みんなの「WA」を広げよう!Enjoy AGF2022 Area@中池袋公園

様々な飲食店テントのおいしいフードで池袋の秋を楽しむ「IKEBUKURO オータムカルチャーマルシェ2022」や、2年連続開催となる、お仕事を知る&体験できるイベント「アニビズメイト~supported by 東放学園~】が、池袋の中池袋公園にて開催されました。





・「みんなの「WA」を広げよう!Enjoy AGF2022 Area@中池袋公園」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/nakaikebukuro





■竹書房ぼのフェス×Gratte inAGF2022

昨年大好評だったコラボ施策が、今年はパワーアップして開催!「Qpa」「麗人」「moment」の3レーベルから18作家が参加した本年度は、池袋・サンシャインシティ内 アルパB1催事場の特設会場内でアイシングクッキーや有償特典アクリルコースター、新規グッズの販売のほか、イラスト展示を実施いたしました。









・「竹書房ぼのフェス×Gratte inAGF2022」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/Gratte_event2022





シュークリームBL バーチャル展示会&イベントinAGF2022

『夜明けの唄』(ユノイチカ)や『明けても暮れても―続 いつか恋になるまで―』(倉橋トモ)など人気BL作品を展開する《シュークリーム編集部》と《アニメイトガールズフェスティバル2022》がコラボレーション!

11月5日には、シュークリーム編集部によるトークショー、さらに『幕が下りたら僕らは番』の作者である《ざらめ鮫先生の初サイン会》を実施しました。またWEB上のバーチャル空間では計10作品の複製原画やカラーイラストを展示するバーチャル展示会が公開され、11月20日18時までご覧いただく事が可能です。



・「シュークリームBL バーチャル展示会&イベントinAGF2022」

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/virtual





★acosta! ~アニメイトガールズフェスティバル2022特別版~

同時開催されたコスプレイベント「acosta! ~アニメイトガールズフェスティバル2022特別版~」当日は大勢のコスプレイヤーが参加しました。





・acosta! ~アニメイトガールズフェスティバル2022特別版~

https://acosta.jp/event/ikebukuroagf/





★アフターAGF2022

アニメイトガールズフェスティバル2022で販売された商品の一部を、アニメイト通販にて販売いたします。「AGF2022限定グッズ」が手に入るチャンスをお見逃しなく♪

〇開催期間:2022年11月23日10:00~ 12月11日 23:59

〇開催場所:アニメイト通販



【注意事項】

・期間中であっても、商品は無くなり次第終了となります。

・本年はアニメイト実店舗での販売予定はございません。アニメイト通販でのお取扱いとなります。

・アニメイトガールズフェスティバル2022で販売した商品の全てが、アフターAGF2022で取扱いされるわけではございません。



・詳細はこちら:https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/after_agf





★アニメイトガールズフェスティバル2022 開催概要

【開催期間】 2022年11月5日~11月6日

【開催時間】 メイン会場:8:45~17:00

(16:30新規最終入場)

【開催場所】 メイン会場:池袋・サンシャインシティ

【主催】 アニメイトガールズフェスティバル実行委員会

【協賛】ゴールド協賛:アニプレックス / 株式会社エポスカード / ガシャポン(R)

#コンパス 戦闘摂理解析システム&#コンパス ライブアリーナ / 株式会社JTB

Nintendo Switch / ブラックスター -Theater Starless- ・ マガツノート

シルバー協賛:フリュー株式会社 プリントシール機『97%』

ブロンズ協賛:coly / スクウェア・エニックス / セブン&アイ・クリエイトリンク

株式会社 東京ナレーション演技研究所 / 株式会社 日本ナレーション演技研究所

マズル / 株式会社MENU

【協力】豊島区商店街連合会 / 一般社団法人 豊島区観光協会 / 東京商工会議所豊島支部

【共催】池袋オータムカルチャーフェスティバル実行委員会

【公式サイト】https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/

【公式Twitter】 『アニメイトガールズフェスティバル2022』 https://twitter.com/AGF_info

推奨ハッシュタグ #AGF_2022

【権利表記】(C)ANYCOLOR, Inc.

(C)DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

(C)yura (C)AGF2022



本イベントはとしま区制施行90周年記念事業の一つです。





