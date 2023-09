[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

2024年1月17日(水)に、デビュー・ミニアルバム発売決定!







指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「=LOVE」、「≠ME」に続く第3のグループ「≒JOY」。

9月3日(日)に待望の1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」をパシフィコ横浜国立大ホールにて開催した。1stコンサートは、「昼の部」(14:00~)「夜の部」(18:00~)の2部開催され、急成長中の≒JOYの大舞台を見届けようと、各部4,000人合計約8,000人という大勢のファンが会場に集まった。







2022年3月、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」と発表してから約1年半、彼女たちはフェスや舞台などで着実にステージ経験を重ねてきた。急成長をとげた≒JOYの魅力がたっぷり詰まった公演となった。







<「夜の部」ライブレポート>

グループのロゴマークのデザインに取り入れているティアラを身に着けてステージに姿を現した≒JOYは、このコンサートでお披露目となった「Overture」に合わせてしなやかなダンスパフォーマンスを披露。観客が色とりどりのペンライトを振り、盛大な歓声をステージに送る中、昨年発表された1st Song「≒JOY」で勢いよくライブの幕を開けた。その後は=LOVE、≠MEの楽曲のカバーが続き、ステージ上の広い階段、客席間を移動するトロッコを使った大規模なホール会場ならではの演出が繰り広げられる。=LOVE「樹愛羅、助けに来たぞ」では山野愛月がセンターを務め、間奏で馬跳びに挑戦。空手経験者の江角怜音が瓦割りをするひと幕もあり、コンサート序盤からエンタテインメント性の高いライブが展開された。









コール&レスポンスで会場の温度を高めた≒JOYは、続いてユニットに分かれてのカバー曲のブロックへ。まずはステージ上に炎が噴き上がる中、江角、藤沢莉子、村山結香がAKB48「野蛮な求愛」をパワフルにパフォーマンス。1人でステージに登場した天野香乃愛は、指原プロデューサーがかつてソロデビュー曲として発表した楽曲「それでも好きだよ」で高いアイドル力を発揮する。大信田美月、高橋舞、山田杏佳、山野は「ロマンティックいか焼き」、大西葵は「きっかけ」とそれぞれ乃木坂46の人気曲をカバー。大西は彼女の伸びやかで力強い歌声に会場中の観客が夢中になった。逢田珠里依、市原愛弓、小澤愛実によるSTU48「暗闇」のパフォーマンスでも、3人が響かせる迫真の歌声に盛大な拍手が送られた。







ユニットのコーナーが終わると、≒JOYは再びメンバー全員で先輩グループの楽曲をカバー。=LOVE「あの子コンプレックス」「僕らの制服クリスマス」、≠ME「ポニーテール キュルン」など、シリアスな楽曲からキュートなクリスマスソングまで多彩なナンバーを見事に歌い踊り、幅広い表現力を身に付けていることを観客に示した。







ライブの後半で披露されたのは最新曲「その先はイグザルト」。この曲は自分が信じてきた道を突き進むことに葛藤を感じつつも、それを超えた先に「イグザルト=上質な歓び」があることを歌ったナンバーで、センター江角を中心に真に迫るようなパフォーマンスが展開されると、そのまま激しいロックナンバー「超孤独ライオン」へとなだれ込む。さらに≒JOYは「大空、ビュンと」「今日も君の夢を見たんだ」「笑って フラジール」とオリジナル曲を一気に畳みかけた。











その後、江角が次の曲振りを始めようとすると、指原プロデューサーからの手紙が渡される。その内容は≒JOYのリーダーが小澤に決定したことを告げるもので、この発表を受けて目から涙をあふれさせる小澤のもとにメンバーが駆け寄って祝福するという、感動的な光景がステージ上に広がった。リーダーに就任した小澤は観客からも祝福の声援を受けつつ、「アイドルを続けられてこうやってステージに立てているのも幸せですし、そのグループが≒JOYということも幸せです。大好きなグループに貢献できるようにがんばります。」と決意を述べ、逢田は「12人みんな横一列でかんばろうね!」と笑顔で小澤のメッセージに応えた。そして≒JOYはライブ本編の最後に、指原プロデューサーが新たに書き下ろした新曲「きっと、青い」をパフォーマンス。晴れやかな笑顔でステージをあとにした。





アンコールでは=LOVE『「部活中に目が合うなって思ってたんだ」』「スタート!」のカバーが連続で披露される。「スタート!」は、このコンサートが≒JOYにとってのスタート地点となることにちなんで今回のセットリストに。2階と3階も含めて客席通路に登場したメンバーは、手を振りながら会場の隅々に笑顔を振りまき、その喜びをファンと分かち合った。









昼の部では12月から待望の「≒JOY 1stツアー」が行われることが発表されたが、夜の部にも大きなサプライズが。ソニーミュージックからのメジャーデビューが決定したこと、2024年1月17日にデビュー・ミニアルバムがリリースされることが特報映像内で明らかになった。驚きと歓喜の声を上げつつ、感激の涙を流した≒JOYはファンへの感謝の思いを言葉にして伝えると、始まりの曲「≒JOY」をラストに再び披露。「Wow oh oh oh …」とシンガロングを繰り広げて観客と心をひとつにした。最後のMCでは江角が「成長し続けていけるようにかんばるので、これからも≒JOYについてきてください!」と客席に向かって呼びかけ、大盛況のうちに記念すべき1stコンサートの幕を閉じた。





■9/3(日)≒JOY 1stコンサート 「初めまして、≒JOYです。」 @パシフィコ横浜 国立大ホール

<SETLIST> ※「昼の部」「夜の部」共通

1.≒JOY ※1st Song

2.届いてLOVE YOU(ハート) ※=LOVE カバー曲

3.樹愛羅、助けに来たぞ ※=LOVE カバー曲

4.「君の音だったんだ」 ※≠ME カバー曲

5.スイートシックスティーン ※4th Song

-MC-

6.野蛮な求愛 ※AKB48 カバー曲(江角怜音、村山結香、藤沢莉子)

7.それでも好きだよ ※指原莉乃 カバー曲(天野香乃愛)

8.ロマンティックいか焼き ※乃木坂46 カバー曲(大信田美月、高橋舞、山田杏佳、山野愛月)

9.きっかけ ※乃木坂46 カバー曲(大西葵)

10.暗闇 ※STU48 カバー曲(逢田珠里依、市原愛弓、小澤愛実)

11.あの子コンプレックス ※=LOVE カバー曲

12.いらない ツインテール ※=LOVE カバー曲

13.僕らの制服クリスマス ※=LOVE カバー曲

14.ポニーテール キュルン ※≠ME カバー曲

15.探せ ダイヤモンドリリー ※=LOVE カバー曲

16.その先はイグザルト ※7th Song(9/6 配信リリース)初披露

17.超孤独ライオン ※3rd Song

18.大空、ビュンと ※6th Song(7/19 配信リリース)

19.今日も君の夢を見たんだ ※5th Song

20.笑って フラジール ※2nd Song

-MC-

21.きっと、青い ※未発表曲





〈ENCORE〉

1.「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 ※=LOVE カバー曲

2.スタート! ※=LOVE カバー曲

-MC-

3.≒JOY ※1st Song





■≒JOY Info

★新曲「その先はイグザルト」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=x68AnwPpT-s





作詞:指原莉乃

作曲:高木龍一

編曲:APAZZI

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY





衣装協力:大熊商会



★Release

≒JOY デビュー・ミニアルバム「タイトル未定」

2024年1月17日(水)発売決定!



2023年7月19日(水)配信リリース

6th Song「大空、ビュンと」

https://nearly-equal-joy.lnk.to/Ozora.ByunTo



2023年9月6日(水)配信リリース

7th Song「その先はイグザルト」





★LIVE

≒JOY 1st ツアー



【日 程】

2023年12月25日(月)@福岡県・Zepp Fukuoka

2023年12月26日(火)@大阪府・Zepp Osaka Bayside

2024年1月4日(木) @愛知県・Zepp Nagoya

2024年1月12日(金 )@東京都・Zepp Haneda





★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。去る2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表しました。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。





オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式X(旧twitter) https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg





■イコノイジョイInfo

★商品情報

2023年7月26日(水) Release!

映像商品「イコノイジョイ 2022」





★「イコノイジョイ大感謝祭」

2023年9月12日(火)~9月18日(月・祝)に「イコノイジョイ大感謝祭」を品川プリンスホテル ステラボールで開催いたします!詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。皆様どうぞお楽しみに!





イベントタイトル:「イコノイジョイ大感謝祭」

日程:2023年9月12日(火)~18日(月・祝) ※全10公演予定

会場:品川プリンスホテル ステラボール





・9月12日(火) 「≒JOY ミニミニ運動会」

・9月13日(水) 「=LOVE パジャマゲームパーティー」 「=LOVE 大谷映美里 女性限定トークショー」

・9月14日(木) 「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」

・9月15日(金) 「≠ME 合唱団」 「≒JOY カラオケ大会」

・9月17日(日) 「≠ME 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「≠ME カラオケ大会」

・9月18日(月・祝) 「=LOVE 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「=LOVE カラオケ大会」

※9月16日(土)は休演日になります。





★=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループが登場する協力パズルアプリゲーム「IKONOIJOY Puzzle」

今冬リリース!

ティザーサイト:https://ikonoijoy-puzzle.superblife.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-09:46)