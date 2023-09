[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



Anlyが10月18日(水)に5thアルバム「26ml」とニューシングル「好きにしなよ」を発売することが決定した。併せて、2作のジャケットと収録内容が公開された。





「カラノココロ - Matt Cab & MATZ Remix」はTikTokで116,000本を超える関連動画が投稿され、関連動画の総再生回数は20億を超え、大きな話題を集めている沖縄県伊江島出身のシンガーソングライターAnly。

自身1年ぶり5枚目のフルアルバムがリリースとなる。Anlyの“ジャンルレス”な音楽性が存分に表現された12曲がそろった1枚となっている。











本アルバムには、TVアニメ 『Dr.STONE NEW WORLD』 第2クールEDテーマである「好きにしなよ」や、テレビ朝日系ナイトドラマ『ハレーションラブ』の主題歌である「EYE」が収録されている。



また、今年配信シングルとしてリリースされていた3曲も収録される。

5月には、国際ファッション専門職大学の新CMソングとして書き下ろした楽曲「TAKE OFF」をリリース。クールでパワフルな楽曲に仕上がっており、Anlyの力強い歌声が映える一曲となっている。

6月には沖縄セルラー×au 5G シリーズ「沖縄のために5Gは何ができるか。2023篇」CMソングとして書き下ろした楽曲「Round & Round」がリリース。Anlyが高校生の時にストリートライブをしていた沖縄・北谷の美浜アメリカンビレッジに2022年まであった観覧車をモチーフに制作された楽曲となっている。

7月には「58 to 246」をリリース。本楽曲は、Anlyの出身地・沖縄のメインストリートである国道58号線と、東京から静岡県沼津市を東西に結ぶ道である国道246号線をイメージして作られた楽曲。夏のドライブにマッチするようなチルなサウンドになっている。



初回生産限定盤の特典DVDには、2022年12月1日に行われたAnly『“Loop Around the World”~TRACK4 / QUARTER TOUR~』@EX THEATER ROPPONGIと、2023年7月1日に行われた自身初のホールワンマンライブAnly One Man Live『A.L.I.V.E』@LINE CUBE SHIBUYAのライブ映像が収録されている。

Anlyのエネルギッシュな歌声と表現が楽しめる1枚となっている。



また、5thアルバム「26ml」リリースと同日に、ニューシングル「好きにしなよ」がリリースされる。

表題曲「好きにしなよ」は、10月12日より放送開始となるTVアニメ 『Dr.STONE NEW WORLD』 第2クールEDテーマで、アニメのために書き下ろされた楽曲。

カップリングには、リミックスバージョンの「好きにしなよ - Dotnoi & Tom-i Remix」と、「好きにしなよ-Instrumental-」が収録される。ジャケットは、描きおろしのアニメ絵柄となっている。







Anlyの魅力を存分に堪能できるアルバムとシングル、どちらも併せてチェックしてほしい。



■Anly 5th Album「26ml」

予約はこちらから

https://Anly.lnk.to/26ml



<商品形態>

・初回生産限定盤(CD+DVD) 税込6,500円 SRCL-12655~6

・通常盤(CD)税込3,000円 SRCL-12657



【CD収録曲】

・「TAKE OFF」(国際ファッション専門職大学 2023年度新TVCMソング)

・「EYE」(テレビ朝日系土曜ナイトドラマ『ハレーションラブ』主題歌)

・「Round & Round」(沖縄セルラー×au 5G「沖縄のために5Gは何ができるか。2023篇」CMソング)

・「好きにしなよ」(TVアニメ『Dr.STONE NEW WORLD』第2クールEDテーマ)

・「58 to 246」 (2023年7月19日リリースシングル)

を含む計12曲



<初回生産限定盤DVD収録内容>

Anly『“Loop Around the World”~TRACK4 / QUARTER TOUR~』@EX THEATER ROPPONGI(2022/12/1)

・VOLTAGE

・カラノココロ



Anly One Man Live『A.L.I.V.E』@LINE CUBE SHIBUYA(2023/7/1)

・TAKE OFF

・Rainbow

・Round & Round

・Sleep



2023年10月18日(水)発売 Anly 5th Album『26ml』、シングル『好きにしなよ』

購入特典が決定!!



<Anly 5th Album「26ml」>

【対象店舗/特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルL判ブロマイド

■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッチ

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■Anly応援店 ・・・ オリジナル複製サイン入りポストカード

応援店対象店舗一覧はこちら⇒https://www.anly-singer.com/shoplist/231018/





■Anly「好きにしなよ」

予約はこちらから

https://Anly.lnk.to/Sukinishinayo



<商品形態>

・期間生産限定盤(CD)税込1,200円 SRCL-12654



<CD収録曲>

1.好きにしなよ

2.好きにしなよ - Dotnoi & Tom-i Remix

3.好きにしなよ-Instrumental-



<Anly 「好きにしなよ」>

【対象店舗/特典内容】

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■全国アニメイト(通販含む)・・・オリジナルポストカード

■Anly応援店 ・・・ オリジナル複製サイン入りポストカード

応援店対象店舗一覧はこちら⇒https://www.anly-singer.com/shoplist/231018-2/



【Sony Music Shop限定 まとめ買い特典】

Sony Music Shopにて2023年10月18日(水)発売のAnly 5th Album「26ml」と、Anly 「好きにしなよ」を<まとめ買い特典付きカート>にて同時購入いただいたお客様には、まとめ買い特典「オリジナル直筆サイン入り両面A4クリアファイル」をプレゼント!!是非お早めにご予約ください!

■Sony Music Shop まとめ買い特典 ・・・ オリジナル直筆サイン入り両面A4クリアファイル

ご購入はこちら

https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004644&cd=70008212

※<Anly 5th Album「26ml」初回生産限定盤(SRCL-12655~12656)+Anly 「好きにしなよ」(SRCL-12654)>のまとめ買い特典付きカート、もしくは<Anly 5th Album「26ml」通常盤(SRCL-12657)+Anly 「好きにしなよ」(SRCL-12654)>のまとめ買い特典付きカートのどちらかよりご購入いただいたお客様がまとめ買い特典付与対象となります。

※上記以外のカートにて2種お買い求めいただいてもまとめ買い特典付与対象外となりますので、予めご了承ください。

※まとめ買い特典付きカートは、各タイトルの店舗購入特典も付与対象となります。



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は後日ご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。









■TVアニメ『Dr.STONE NEW WORLD』第2クール放送・配信情報

10月12日(木)22:30~放送スタート!!

TOKYO MX 毎週木曜 22:30 ~ 23:00

BS11 毎週木曜 23:30 ~ 24:00

サンテレビ 毎週木曜 25:00 ~ 25:30

KBS 京都 毎週木曜 22:30 ~ 23:00

テレビ愛知 毎週木曜 25:30~26:00



10月12日(木)23:00~各種プラットフォームにて順次配信開始!!

ABEMAプレミアム / Amazon Prime Video / dアニメストア /dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video /Disney+(ディズニープラス) / DMM TV / FOD / Hulu /J:COMオンデマンド / milplus / NETFLIX / TELASA /TELASA(auスマートパスプレミアム) / U-NEXT / アニメ放題 /バンダイチャンネル ほか



<公式サイト> dr-stone.jp

<公式X> @STONE_anime_off

<公式instagram> dr.stone.anime.official



■ライブ情報

▼Anly 2023-2024 Tour

チケット一般発売開始

受付期間:8/19(土) 10:00 ~

受付URL:https://eplus.jp/sf/detail/2191630001?P6=001&P1=0402&P59=1



【2023年】

10月15日(日)沖縄 桜坂 セントラル OPEN 16:30 / START 17:00

10月20日(金)宮城 仙台 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00

10月22日(日)福岡 福岡 LIVEHOUSE CB OPEN 16:30 / START 17:00

11月5日(日)石川 金沢 vanvanV4 OPEN 16:30 / START 17:00

11月11日(土)愛知 名古屋 新栄Shangri-La OPEN 16:30 / START 17:00

11月19日(日)北海道 札幌 PLANT OPEN 16:30 / START 17:00

11月25日(土)広島 広島 SIX One Live STAR OPEN 16:30 / START 17:00

11月26日(日)香川 高松 TOONICE OPEN 16:30 / START 17:00

【2024年】

1月27日(土) 大阪 BIGCAT OPEN 16:30 / START 17:30

1月28日(日) 東京 EX THEATER ROPPONGI OPEN 16:30 / START 17:30



沖縄~香川 8公演 ループペダルセット

東京・大阪 2公演 バンドセット(予定)



■Anly PROFILE

1997年1月、沖縄・伊江島生まれ。沖縄本島からフェリーで約30分、北西に浮かぶ人口約4,000人、風光明媚な伊江島出身。英語詞、日本語詞、様々なジャンルの音を楽曲の随所に感じさせるミックス感覚、ループ・ペダルを駆使したソロ・ライブ、バンド編成ライブ、アコースティック・ギター弾き語りなど、イベントや会場にあわせパフォーマンス・スタイルを変え、日本国内、香港、台湾、ドイツなど海外でもライブを行う、唯一無二の空気を感じさせる沖縄出身シンガーソングライター



▶Twitter https://twitter.com/Anly_singer

▶TikTok @anly_singer https://vt.tiktok.com/ZSe1Mv9s9/

▶Instagram https://www.instagram.com/anly_singer/?hl=ja

▶Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCzYXSNsSVmjdkxFrXL3eYYw

▶LINE公式アカウント LINE ID:anly_official

▶HP https://www.anly-singer.com



