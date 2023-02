[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループでサイバー攻撃対策事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役CEO:牧田 誠 旧称:イエラエセキュリティ 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)は2022年12月10日(土)、自衛隊サイバー防衛隊に対するKail Linuxを用いたペネトレーションテスト訓練を実施いたしました。本訓練は、自衛隊サイバー防衛隊が所属する組織の情報システムへの模擬的なサイバー攻撃による耐性評価を適切に実施できるようスキルを向上させることを目的としています。













【訓練の概要】



1)攻撃ツールやテクニックなどオフェンシブセキュリティに関する技術指導

2)ペネトレーションテスト関連資格の基準に基づく錬成

3)外部でのCTF形式での協議会及びハッキングコンテスト等において入賞した実績を有する者の技術指導

4)ペネトレーションテスト関連資格試験によるスキル評価



GMOサイバーセキュリティ byイエラエは今後ともサイバーセキュリティに関する技術的な支援を通じ、日本のサイバーセキュリティ対策に協力してまいります。





【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】(URL:https://gmo-cybersecurity.com/)



「誰もが犠牲にならない社会」をミッションに掲げ、国内最大規模のホワイトハッカーを組織するサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。Webアプリケーションやスマホアプリ、企業の基幹システムなどに対するサイバー攻撃に対する高度なセキュリティ対策を提供し、持続可能な事業継続をサポートしています。





