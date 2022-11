[株式会社アニメイトホールディングス]

アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」が2023年4月に放送決定!

新キービジュアル、メインキャスト&スタッフ、PV第1弾、ED テーマ曲が解禁!







新キービジュアル解禁!



2023年4月放送決定!













アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」キャスト&キャストコメント公開









レリアナ・マクミラン/花咲凛子

(CV. 宮本侑芽)



キャストコメント:

オーディションで作品に出会い、華麗なストーリー展開にワクワクしながら、楽しく読み進めさせていただきました。

個人的には様々な面で初めて開く扉ばかりだったので、今作の面白さを壊さないか心配な瞬間もありましたが、レリアナの強さや理知的な思考に何度も助けられました!

恋愛要素もあり、ミステリー(?)要素もあり、収録しながらも毎週続きが気になっていたので 、皆様にも、この作品が1週間のうちの楽しみになっていただけたら嬉しいなあと思います。よろしくお願いします!









ノアボルステア・ウィンナイト

(CV. 梅原裕一郎)



キャストコメント:

原作を読んで、ノアとレリアナの皮肉合戦のような掛け合いがとても面白く、アフレコ時もとても楽しく演じさせて頂きました。

対外的な顔、部下に見せる顔、そしてレリアナに見せる顔と、色々な側面を持ったキャラクターです。

一筋縄ではいかない彼ですが、ビジネス的関係から始まったレリアナに少しずつ心を開いていく様が楽しめると思います。

小説の中に入ってしまった凛子の逞しい姿を見守って頂ければ幸いです。







アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」メインキャスト公開







アダム・テイラー

(CV. 梅田修一朗)





キース・ウエスタンバーグ

(CV. 土岐隼一)





ヒーカー・デミント

(CV. 石田 彰)





ジャスティン・シャマル

(CV. 杉田智和)





ビビアン・シャマル

(CV. 矢野優美華)





シアトリヒ・ニューリアル・チェイモス

(CV. 諏訪部順一)







アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」スタッフ公開



STAFF



「彼女が公爵邸に行った理由」(FLOS COMIC/KADOKAWA刊)

漫画:Whale 原作:Milcha



監督:山元隼一

シリーズ構成:広田光毅

キャラクターデザイン:橋本治奈



プロップデザイン:枝松 聖

美術監督:加藤賢司

色彩設計:日比智恵子

撮影監督:船越雄弦

3DCG:渡辺哲也

編集:茶圓一郎

音響監督:えびなやすのり

音響制作:グロービジョン

音楽:井内啓二

音楽制作:ランティス



アニメーション制作:颱風グラフィックス







アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」 PV第1弾&EDテーマ曲公開



■PV第1弾

https://youtu.be/YOofOxXySdc







■EDテーマ曲



SERRA/「Always and Forever」



2022年11月25日配信限定シングル『EYERIS』(ヨミ:アイリス)でバンダイナムコミュージックライブ/Purple One Starよりメジャーデビュー。2023年4月に放送されるTVアニメ『彼女が公爵邸に行った理由』のエンディングテーマを書き下ろし、自身として初のアニメタイアップが決定。作詞作曲も自ら手がけており、歌声のみならず多くの作家から高い評価を受けている。2021年からユリイ・カノンによる音楽プロジェクト「月詠み」のゲストボーカルとしても参加し、多岐に渡る活動で注目を集めている。"感情の歌姫"SERRAの名は、今後の音楽シーンに欠かすことのできない存在となるだろう。







「彼女が公爵邸に行った理由」 作品概要



【あらすじ】

6ヶ月だけ婚約者のふりをしてください!

謎の死から目覚めた「凛子」は、マクミラン家の娘「レリアナ」として転生!?



突然、謎の死を迎えた「凛子」は、小説の中の富豪の娘「レリアナ」として転生する。



しかし、レリアナは脇役であり、近いうちに命を落とす運命だった。



レリアナを殺害するのは、婚約者である「ブルックス」である。そのことを小説のストーリーで知っている「レリアナ/凛子」は、彼との婚約破棄を目論む。



そこで彼女は王国の実力者である王位継承序列1位の公爵「ノア」に近づき、ある取引を申し込む。

それは「6ヶ月の間だけ婚約者のふりをしてほしい」というものだった。



果たして2人の取引で、彼女は死の運命から逃れることはできるのか!?





【キャラクター紹介】





レリアナ・マクミラン/花咲凛子



前世では志望大学に不合格が続く浪人生。

ある日、見知らぬ人に突き落とされ命を落とす。目覚めると小説の中の脇役キャラクター“レリアナ・マクミラン”に転生していた。成金貴族マクミラン家の娘・レリアナが小説の中で命を落とす運命に抗う。

転生前が受験生だったため、頭の回転が早く物事を冷静に分析するのが得意。







ノアボルステア・ウィンナイト(ノア)



凛子が転生した小説世界の男性主人公。黒髪に金色の目をした美しい容姿の青年で、現国王の弟にあたり第1王位継承者という血統の持ち主。新興貴族との利権争いが激化している旧貴族の前に現れ、期待を集めている。

ふだんは天使のような微笑みを見せるが・・・







「彼女が公爵邸に行った理由」コミックス最新情報



「彼女が公爵邸に行った理由」の第8巻が2022年12月5日に発売!

ついに、ノアとジャスティンの対面で三角関係がヒートアップする第8巻!!

ぜひ原作もチェックしてください!



漫画 Whale 原作 Milcha

定価:1,034円(本体940円+税)

発売日:2022年12月5日 判型:B6判 商品形態:コミック ページ数:184

ISBN:9784046819956



前の体の持ち主が「黒い神女」と会っていたことを知り

魂が体に定着しない理由を探りはじめたレリアナ。

ノアとともに公爵邸に戻り、王立図書館で旧教について調べていると…

第一皇子の殺害を企てる、ある人物と遭遇してしまい!?

レリアナに、またもや命の危機が迫る第8巻――!!



既刊1~7巻も好評発売中!



(C) Whale, Milcha 2017 / D&C WEBTOON Biz





(C)Whale・Milcha 2017/D&C WEBTOON Biz/「彼女が公爵邸に行った理由」製作委員会



