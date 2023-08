[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]







7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」が、「オリコン 週間シングルランキング」「Billboard JAPAN Top Singles Sales」ともに、自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「あの子コンプレックス」「Be Selfish」「この空がトリガー」に続きレコード協会のプラチナディスク(25万枚セールス以上)に4作品連続で認定され、デビューシングルから「14作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成し、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。









本日、14thシングル「ナツマトぺ」の発売を記念したスペシャルライブが、山野ホールにて開催された。当イベントは、シングル「ナツマトぺ」購入者を対象に、抽選で選ばれたラッキーなユーザーだけが参加でき、間近で=LOVEのパフォーマンスを体感できる、非常にプレミアムなイベントとなっており、8月30日(水)には松下IMPホールにて大阪公演、9月10日(日)にはデザインホールにて名古屋公演も開催予定で、計3会場6公演のプレミアムイベントとなっている。









本日行われた山野ホールでのスペシャルライブは、2部構成(1部 15:00~ / 2部 18:00~)で行われ、見事当選を果たした幸運な1,470名を招待し開催された。現在430万回再生を突破している最新曲「ナツマトぺ」をはじめ、14thシングル収録曲を中心に、=LOVEの代表曲を含む、全10曲を披露。









MCトークでは「学生の時に嫌いだった夏休みの宿題」をテーマにしたトークや、14thシングル『ナツマトぺ』収録曲のMV撮影についての話など、スぺシャルライブならではのトークを繰り広げ、会場は大いに盛り上がった。ぜひとも、次の機会にはスペシャルライブ参加を目指して、奮って応募してみてはいかがだろうか?







10月18日(水)と19日(木)には、2日間にわたり、デビュー6周年を記念した「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が、自身初となる「さいたまスーパーアリーナ」で開催される。過去最大規模となる、記念すべき公演を控え、全力で2023年も駆け抜ける=LOVEに今後も大注目してほしい。



■8/26(土) 14thシングル『ナツマトぺ』発売記念スペシャルライブ @山野ホール

<SETLIST>

1. ナツマトぺ ※7/19(水)発売 14thシングル表題曲

2. ウィークエンドシトロン

3. Want you!Want you!

MC

4. ヒロインズ ※7/19(水)発売 14thシングルC/W曲

5. だからとて ※7/19(水)発売 14thシングルC/W曲

6. ラブロケ ※7/19(水)発売 14thシングルC/W曲

MC

7.探せ ダイヤモンドリリー

8. 青春”サブリミナル“

9. この空がトリガー

MC

10. =LOVE





■=LOVE Info

★商品情報

◎2023年7月19日(水)発売

14thシングル「ナツマトぺ」





★新曲「ナツマトぺ」Music Video

https://youtu.be/Y1Bboo5KXL4





作詞:指原莉乃

作曲・編曲:庄司夏葵

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:shoji(s**t kingz)





★新曲「ナツマトぺ」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Natsumatope





★2023年10月18日(水)・19日(木) 「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」さいたまスーパーアリーナにて開催!

公演名:=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

日程:2023年10月18日(水)・19日(木)

会場:さいたまスーパーアリーナ





詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

どうぞお楽しみに!





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A





■イコノイジョイInfo

★商品情報

2023年7月26日(水) Release!

映像商品「イコノイジョイ 2022」





★「イコノイジョイ大感謝祭」開催決定!!

2023年9月12日(火)~9月18日(月・祝)に「イコノイジョイ大感謝祭」を品川プリンスホテル ステラボールで開催いたします!

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。皆様どうぞお楽しみに!





イベントタイトル:「イコノイジョイ大感謝祭」

日程:2023年9月12日(火)~18日(月・祝)※全10公演予定

会場:品川プリンスホテル ステラボール





・9月12日(火) 「≒JOY ミニミニ運動会」

・9月13日(水) 「=LOVE パジャマゲームパーティー」 「=LOVE 大谷映美里 女性限定トークショー」

・9月14日(木) 「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」

・9月15日(金) 「≠ME 合唱団」 「≒JOY カラオケ大会」

・9月17日(日) 「≠ME 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「≠ME カラオケ大会」

・9月18日(月・祝) 「=LOVE 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「=LOVE カラオケ大会」

※9月16日(土)は休演日になります。





★=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループが登場する協力パズルアプリゲーム「IKONOIJOY Puzzle」

今冬リリース!

ティザーサイト:https://ikonoijoy-puzzle.superblife.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/27-10:46)