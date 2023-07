[株式会社カプコン]



7月14日に発売日が迫るカプコンが贈る完全新作タイトル『エグゾプライマル』!

本作をイメージして、書き下ろされたテーマソング「Funky Jumping」を歌うDa-iCEのインゲームコラボが発表!!







Da-iCEの「Funky Jumping」がテーマソングになっている『エグゾプライマル』。

第1回タイトルアップデートで「Da-iCE」ロゴデカールが登場!

第2回タイトルアップデートでは「Funky Jumping」のダンスのエモート「Funky Dance」が登場!



デカールはカスタマイズでスーツに貼ることができる。





エモート「Funky Dance」はコミュニケーションホイール画面で設定可能だ!!

発売後のタイトルアップデートをお楽しみに!



『エグゾプライマル』×「Da-iCE」タイアップ告知サイト

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/artist/



Da-iCE プロフィール

4オクターブのツインボーカルが魅力の男性5人組アーティスト。

2011年1月17日に、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯により結成された。

2020年1月からは初の代々木第一体育館でのアリーナ公演を成功させ、同年8月26日(水)発売のTVアニメ「ONE PIECE」主題歌「DREAMIN’ ON」を皮切りに6ヶ月連続で作品をリリースした後、満を持して2021年1月にアルバム「SiX」をリリース。日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌となった「CITRUS」ではストリーミング累計総再生数1.5億回を突破すると『第63回 輝く!日本レコード大賞』を受賞。※現在のストリーミング総再生数は3.5億回超え、また、昨年2月にリリースしたCONCEPT EP「REVERSi」を皮切りにDa-iCE初のバックバンドを引っ提げた4都市7公演を巡る、全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」を開催!そして昨年8月にリリースし、TikTok上で5億回再生を突破するなど話題の「スターマイン」や地上波ドラマの主題歌として脚光を浴びている「ダンデライオン」も収録されているフルアルバム「SCENE」を5月24日にリリース。6月からは自身3度目となる全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-」も開催中!

公式サイト https://da-ice.jp/



●『エグゾプライマル』とは

歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を人類最強の「エグゾスーツ」で打破するチーム対戦型マッシヴアクション。

本作は、「ロール」という役割に特化した最新鋭パワードスーツ「エグゾスーツ」を纏い、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜災害」に立ち向かう。メインモード「ディノサバイバル」は、5人のプレイヤーが1つのチームとなりチーム同士で競い合う5人vs5人の「対戦型PvE」で、どちらのチームが先に新世代AI「リヴァイアサン」から提示される全てのミッションをクリアするかを競う。時には対戦チームを直接攻撃して倒したり、時には共闘したりしながら、いち早くミッションを達成しよう。プレイヤーのゲーム進行状況に応じてミッションが変化するので、同じフィールド、同じミッションでも異なる体験が待っている。



ストーリー

西暦2043年。時空のゆがみ「ボルテックス」から恐竜が出現する「恐竜災害」が、世界各地で発生するようになって3年。

ハンマーヘッズという部隊に所属するエグゾファイター「エース」は、哨戒任務中に突如発生したボルテックスによる事故でビキトア島に不時着する。そこで遭遇した新世代AI「リヴァイアサン」によって、無限に繰り返されるウォーゲームへと強制的に参加させられてしまう。

別部隊のエグゾファイター「マグナム」との出会いによって、リヴァイアサンによるウォーゲームは、毎回3年前の同じ日にエグゾファイター達が転送されて開催されていることが判明する。

なぜウォーゲームは過去の同じ日に行われているのか?

なぜリヴァイアサンは恐竜を召喚するのか?

新たな謎が浮かび上がり、混乱するハンマーヘッズのメンバーは、さらに驚愕の人物を目撃することになるのだった…



商品概要







タイトル:エグゾプライマル (英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション (Online Team-Based Action)

プラットフォーム:Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam(R)

発売日:2023年7月14日(金)予定 【Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能】

プレイ人数:1-10人

CEROレーティング:D(17歳以上対象)



※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト https://cid.capcom.com/ をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation(R)5版およびPlayStation(R)4版についてはPlayStation(R)Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※画像は開発中のものです。



