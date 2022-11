[株式会社アニメイトホールディングス]

★ロゴ&TVCM&各フロア情報一挙解禁★

・新施設発表!初のシアター、展示会場、二つのイベントスペースが誕生!

こけら落としとなるイベント第一弾速報も発表!

・アニメイトカフェグラッテも池袋エリア初出店!

・さらに、アニメイト宣伝キャラクター「アニメ店長」 新イラスト公開!





■「アニメイト池袋本店」特設サイト >> https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/







株式会社アニメイトは、「アニメイト池袋本店」の40周年を迎える2023年春、世界最大規模のアニメショップとして店舗を大型リニューアルいたします。



今回のリニューアルでは、池袋保健所跡地に増築して現在の店舗と一体の建物へと生まれ変わります。

外観は隣接する「Hareza池袋」と連続性のあるデザインにより、エリア一帯が連なる大きなエンターテインメント空間となり、訪れる人を誘い、にぎわいを創出します。店舗内は、売り場面積が大きく拡大、より多くのアイテムの取り揃えはもちろん、より過ごしやすく、落ち着いた空間演出、さらにアニメやコミックの世界を様々な形で体感できるような施設として準備中です。



この度、池袋本店のグランドオープン日が、2023年3月16日(木)に決定いたしました。

合わせて、アニメイト池袋本店グランドオープンにあたるロゴ、およびTVCMを公開いたします。

本ロゴは、二つの建物を一つにつなげて建築中の外観をモチーフに、「つながる」をテーマに作成されました。アニメイトのロゴとして親しまれている「アニメイトブルー」と、グランドオープン予定の3月頃に色づく桜の花をイメージした「ピンク」を使い、これからも、多くの方に愛されるお店でありたいという想いを込めたデザインです。TVCMでは、アニメイトの宣伝キャラクターである「アニメ店長」兄沢命斗役の関智一さんによるナレーションで、新しく生まれ変わる池袋本店の魅力を紹介しています。



さらに、世界最大規模のアニメショップとして、買い物だけではなく、「見る」「聞く」「味わう」など、五感を使って楽しむことができる新施設の詳細、こけら落としとなる演目、フロアマップほか一挙情報解禁!!

世界最大規模のアニメショップの誕生に向けて、続々魅力的な情報をお届けしますので、今後にご期待ください!







新規オープンエリア 情報







地下2階には舞台や朗読劇が楽しめる「アニメイトシアター」が、8階にはアニメ、マンガ、小説などの作品世界を表現した展示を体感できる「Space Galleria」が新設され、“体験する施設”へとパワーアップ!



トークイベントやサイン会などを実施していた「アニメイトホール」は2つになり、「animate hall BLACK」「animate hall WHITE」へ、4階にはアパレル・生活雑貨を取りそろえる「Space A la mode」エリアが、また1階には「アニメイトカフェグラッテ池袋本店」が池袋エリアに初出店。

お買い物にくわえて、アニメやマンガをより深く体感することができるお店へ生まれ変わります。



<フロアマップ>

9F animate hall BLACK・animate hall WHITE

8F Space Galleria

7F animate ONLY SHOP

6F CD・DVD/Blu-ray・ゲーム

5F キャラクターグッズ

4F キャラクターグッズ

3F マンガ・画材

2F マンガ

1F キャラクターグッズ・Gratte (2023年1月26日オープン)

B2F アニメイトシアター



<新規オープンエリア紹介>

【NEW】「アニメイトシアター」 ※アニメイト初





アニメイト池袋本店の地下に多目的ホール「アニメイトシアター」が新設。座席数は着席最大208席、舞台や朗読劇、トークショーなど様々な演目を多数公演予定です。舞台施設は、アニメイトでは初となります。





【NEW】「Space Galleria」





アニメイト池袋本店8階に展示会専門のスペース「Space Galleria」が新設。

アニメ、マンガ、小説、ゲーム、演劇、アーティスト等、あらゆるジャンルの中からセレクトした作品世界を表現した展示会場となり、展示会専門の催事スペースはアニメイトでは初となります。





【NEW】「animate hall BLACK」「animate hall WHITE」







アニメイト池袋本店9階にあった「アニメイトホール」が「animate hall BLACK」「animate hall WHITE」の2つのイベントスペースとして誕生。イベント内容に応じてそれぞれのスペースで開催されます。

「animate hall BLACK」

黒を基調にした会場。座席数 最大250席。ライブや上映会・トークショーなどのイベントを実施予定。

「animate hall WHITE」

白を基調とした会場。座席数 最大150席。サイン会をメインに上映会やトークショーなどを実施予定。





「animate ONLY SHOP」





アニメ、マンガ、ゲームなどの作品やアーティストにフィーチャーした物販催事スペースとなり、お客様に大好きな作品に囲まれる楽しさを提供します。グッズの販売だけでなく、パネル展示や写真撮影コーナー等、ファンの皆様が作品を体感できる展示をおこないます。





【NEW】「Space A la mode」





アニメイト池袋本店4階にアパレル・生活雑貨を取りそろえる「Space A la mode」のエリアが新設。プリン・ア・ラ・モードの様にプリンの周りを果物・アイスクリームなどの甘味を添えるようなイメージで、「キャラクター」の魅力に「アパレル」「雑貨」など新しい色を添えて行くことを目指します。新規ブランド「Space A la mode」や「arti-mate」の商品を販売いたします。





【NEW】「アニメイトカフェグラッテ池袋本店」





アニメイト池袋本店1階に待望の「アニメイトカフェグラッテ池袋本店」が2023年1月26日オープンいたします。ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントしたグラフィックラテをお楽しみいただけます。グラッテ以外にもアイシングクッキーの販売も行います。渋谷、吉祥寺、横浜、仙台、大阪日本橋、岡山に続いてのオープンとなります。







オープニングイベント情報



アニメイト池袋本店オープンを記念して開催される、新規オープンエリアのイベントを発表!

詳細はそれぞれの公式サイト、アニメイトより後日発表いたします。



■知的興奮型ドラマCDコンテンツ『華Doll*』舞台化決定!

考察要素満載の“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツ『華Doll*』が舞台化!

※詳細は後日発表いたします。

場所:アニメイトシアター

タイトル:華Doll* THE STAGE -Another Universe-

開催期間:2023年3月16日~3月26日

チケット料金:8,700円(税込)

公式サイト:https://hanadoll-stage.com



(C)HANA-ST.AU





■展覧会「その着せ替え人形は恋をする展 しゅきぴに愛を伝えたいっっ」開催決定!

雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜と、コスプレ好きのギャル・喜多川海夢を中心に展開するラブコメディ「その着せ替え人形は恋をする」のTVアニメ放送1周年を記念した展覧会を開催!

アニメの貴重な原画や特別衣装の展示など、作品の世界観に浸れる多数の展示を行います。



場所:Space Galleria

タイトル:「その着せ替え人形は恋をする展 しゅきぴに愛を伝えたいっっ」

開催期間:2023年3月16日~4月17日

公式サイト:https://bisquedoll-anime-exhibition.com





(C)福田晋一/SQUARE ENIX·「着せ恋」製作委員会





■「劇場版うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」トークショー

2022年9月に公開され話題の「劇場版うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」。

一十木音也役の寺島拓篤さん、一ノ瀬トキヤ役の宮野真守さんによるトークショーを開催!

場所:animate hall BLACK

タイトル:「劇場版うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」トークショー

開催日:2023年3月18日

ゲスト:寺島拓篤さん&宮野真守さん







島本和彦先生 描き下ろし アニメイト宣伝キャラクター 新イラスト解禁!



炎の漫画家・島本和彦先生が生み出したアニメイトの宣伝キャラクター「アニメ店長」兄沢命斗と星井ラミカの新規イラストが解禁!島本先生渾身の描き下ろしイラストには、“池袋”のアイコンでもある “ふくろう”が桜色の羽を羽ばたかせて寄り添う姿がキュートに描かれています。今後さまざまなところでこのイラストが使用され、アニメイト池袋本店のグランドオープンを盛り上げます!





(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC





■「アニメイト」について…

日本国内・海外に展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店で、1983年3月池袋サンシャインシティの前に1号店となる「アニメイト池袋」をオープンいたしました。周辺エリアはアニメやコミック好きの女性たちが集まる場所として注目され、通称“乙女ロード”のシンボルとして牛乳パック型の建物も親しまれ、日本国内外から多くのお客様にご来店いただいておりました。その後、2012年11月にJR池袋駅東口から徒歩5分という立地に店舗を移転して以来、初となるリニューアルは「アニメイト池袋本店」オープンから40年にあたる2023年を予定に計画され、本店舗がある豊島区が掲げる“まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市”の実現に貢献することを目指して、さらにお客様に楽しんでいただける店舗へと生まれ変わります。





<アニメイト池袋本店 店舗情報>

【オープン日】 2023年3月16日

【場所】 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。







■関連URL

「アニメイト池袋本店」特設サイト:https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/

「アニメイト池袋本店」公式サイト: https://www.animate.co.jp/shop/ikebukuro/

「アニメイト池袋本店」公式Twitter: https://twitter.com/animatehonten/



権利表記:

(C)HANA-ST.AU

(C)福田晋一/SQUARE ENIX·「着せ恋」製作委員会

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-11:46)