神山羊 来週リリースのシングル「Endroll」YouTub…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
神山羊が8月30日にリリースするニューシングル「Endroll」のスタジオライブ映像を、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
今回公開された映像は、8月25日から27日の3 日間で開催される、57 組のアーティストのライブ映像やミュージックビデオなどを一気にプレミア公開する「YouTube Music Weekend 7.0 supportedby docomo」とも連動した動画で、来週8月30日にリリースするニューシングル「Endroll」をソニーミュージックスタジオでパフォーマンスしたライブ映像。
神山羊とともに楽曲のレコーディングにも参加したヒトリエのメンバー3人も登場する、ここでしか見る事の出来ないスペシャルムービーになっている。
「Endroll」は、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』エンディングテーマとして現在放送中で、7月のオンエア以来、激しいバンドサウンドの楽曲が、アニメ本編のストーリー、エンディングムービーも含めて話題を呼んでいる。
来週リリースされるシングルは、表題曲「Endroll」に加えて、6月からオンエアされているQoo10メガ割 ナイトルーティン篇 CMソング「ナイトスイミー」が収録され、アーティスト盤(完全限定生産盤)は、12インチ・レコードサイズ(300x300mm)仕様、アニメ盤(期間生産限定盤)は描き下ろしイラストデジパック仕様に加えて、ノンクレジットムービーがブルーレイで収録される2形態でのリリースが決定している。
また、神山羊は、このシングルリリースを記念してワンマンライブ“神山羊 LIVE 2023 『Endroll』”を9月22日に渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで開催する事が決定しており、こちらにも注目が集まっている。チケットの一般発売は明日8月26日10:00からスタートするのでお見逃しなく。
【動画情報】
神山羊 - 「Endroll」 Live at Sony Music Studio Tokyo
https://youtu.be/HI_DZQoi18U
【YouTube Music Weekend 7.0 supported by docomo 概要】
期間：2023 年8 月25 日（金）～2023 年8 月27 日（日）
YouTube Music Weekend 7.0 supported by docomo再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJcGvTT1l5-WCIG_oDw8707f
全参加予定アーティスト（五十音順）
Aiobahn / 明透 / 天月 / IA / ヰ世界情緒 / Eve / ウォルピスカーター / 花譜 / 神山羊 / カンザキイオリ / Kikuo / キタニタツヤ / キツネリ / Guiano / くじら / 獅子志司 / syudou / 須田景凪 / Snail's House / sekai / ずっと真夜中でいいのに。 / DUSTCELL / ダズビー / 超学生 / 月詠み / ツユ / TOOBOE / なとり / なるみや / 音莉飴 / NOMELON NOLEMON / Nornis / PASTASTA x ピーナッツくん / はるまきごはん / ピノキオピー / P丸様。 / FAKE TYPE. / 星街すいせい / ぼっちぼろまる / Midnight Grand Orchestra / Mili / めいちゃん / MECRE / MAISONdes / もさを。 / yama / ユアネス / ユプシロン / YOASOBI / ヨルシカ / 理芽/ luz / Reol / ROF-MAO / x0o0x_ / 和ぬか / WaMi
【リリース情報】
神山羊
New Single「Endroll」
7月9日先行配信 8月30日リリース
配信URL：https://smar.lnk.to/jOsqjrWN
CD予約：https://smar.lnk.to/0Yz9GN
アーティスト盤(完全限定生産盤) [CDのみ] AICL-4425 1,650円(税込)
アニメ盤(期間限定生産盤) [CD+Blu-ray] AICL-4426～7 2,200円(税込)
Disc1 [CD]
1.Endroll TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』エンディングテーマ
2.ナイトスイミー Qoo10メガ割 ナイトルーティン篇 CMソング
Disc 2 [Blu-Ray] ※アニメ盤のみ
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』ノンクレジットエンディングムービー
■店頭特典
Amazon.co.jp：各形態柄メガジャケ
アニメイト：A4クリアファイル(アニメ描き下ろしイラスト)
セブンネットショッピング：アクリルチャームミニキーホルダー(CDジャケ写柄)
楽天ブックス：アクリルキーホルダー(ロゴ柄)
TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：B3ポスター(アーティスト写真柄)
応援店：ステッカー(CDジャケ写柄)
応援店一覧https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/yohkamiyama/shoplist/230830/
【MUSIC VIDEO情報】
神山羊 - Endroll 【Music Video】
https://youtu.be/nyFuKqOQbFo
【ライブ情報】
神山羊 LIVE 2023 『Endroll』
日程 2023年9月22日(金)
会場 渋谷duo MUSIC EXCHANGE
開場 18:00 / 開演 19:00
【アニメ情報】
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』
テレビ東京系列 毎週土曜 23:00～
テレビ静岡 毎週日曜8：30～
新潟放送 毎週火曜25：30～
広島テレビ 毎週火曜25：29～
仙台放送 毎週月曜25：30～
AT-X 毎週水曜21：30～ ※リピート放送あり
アニマックス 毎週木曜19：00～
■配信情報
毎週日曜12:00～最新話配信（見放題・都度課金配信）
Lemino ／ アニメタイムズ ／ Disney+ ／ アニメ放題 ／ U-NEXT ／
dアニメストア ／ バンダイチャンネル ／ TELASA ／ J:COMオンデマンド／milplus ／
auスマートパスプレミアム ／ Hulu ／Paravi ／ FOD ／ ABEMA ／ DMM TV ／
／ RakutenTV ／ Google Play ／ HAPPY!動画 ／ MOVIEFULL ／ Netflix ／ Amazon Prime Video
毎週木曜24:00～最新話配信（無料）
ABEMA ／ TVer ／ ネットもテレ東 ／ ニコニコチャンネル ／ ニコニコ生放送 ／ Lemino
※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。
■スタッフ
原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：田口智久
シリーズ構成：田口智久、平松正樹
キャラクターデザイン：工藤昌史
総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子
アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史、若林厚史
美術監督：谷岡善王
美術設定：天田俊貴
色彩設計：合田沙織
編集：三嶋章紀
撮影監督：山田和弘
CG監督：佐々木俊宏、後藤和史
音響監督：長崎行男
音響制作：ザック・プロモーション
音楽：鷺巣詩郎
アニメーション制作：studioぴえろ
■キャスト
黒崎一護 森田成一
朽木ルキア 折笠富美子
阿散井恋次 伊藤健太郎
京楽春水 大塚明夫
平子真子 小野坂昌也
朽木白哉 置鮎龍太郎
狛村左陣 稲田徹
日番谷冬獅郎 朴璐美
更木剣八 立木文彦
涅マユリ 中尾隆聖
兵主部一兵衛 楠見尚己
ユーハバッハ 菅生隆之
石田雨竜 杉山紀彰
ユーグラム・ハッシュヴァルト 梅原裕一郎
アスキン・ナックルヴァール 武内駿輔
バンビエッタ・バスターバイン 竹達彩奈
エス・ノト 松岡禎丞
バズビー 小野友樹
グレミィ・トゥミュー 花江夏樹
公式サイト https://bleach-anime.com
Twitter @BLEACHanimation（推奨ハッシュタグ：#BLEACH）
Instagram ＠bleach_official_anime
Tiktok @bleachanimation https://www.tiktok.com/@bleachanimation
■クレジット
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
■神山羊コメント
今回、『BLEACH』のED主題歌を担当させていただくことになりとても光栄な気持ちです。
幼い頃から大好きな作品に参加する事ができるなんて夢のようで、子供の頃の自分に教えてあげられたらいいのにと本気で思いました。
どうかよろしくお願いします。
【神山羊 オフィシャルinfo.】
WEB https://yohkamiyama.com
TikTok https://www.tiktok.com/@yoh_kamiyama
Twitter https://twitter.com/Yuki_Jouet
Instagram https://twitter.com/Yuki_Jouet
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1U9K3S8WVWp7REGaHIW0A
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/25-18:46）
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