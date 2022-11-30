傷や衝撃から守るMeta Quest 2専用カバーを発売
［サンワサプライ株式会社］
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、Meta Quest 2専用のフェイスカバー「400-MEDIQ2C003」、コントローラーカバー「400-MEDIQ2C002」、本体カバー「400-MEDIQ2C001」を発売しました。
掲載ページ
Meta Quest 2 Oculus Quest 2 用シェルカバー シリコン 簡単装着シェルカバー シリコン 簡単装着
型番：400-MEDIQ2C001 販売価格：1,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/Q5stI
型番：400-MEDIQ2C002 販売価格：1,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/TX5o2
型番：400-MEDIQ2C003 販売価格：1,255円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/naneQ
本製品は、Meta Quest 2（Oculus Quest 2）専用のプロテクトカバーです。専用設計なのでMeta Quest 2（Oculus Quest 2）にぴったりフィットします。
装着中もカメラや充電ポート、各種スイッチを違和感なく使用することができます。
日常の使用での傷や汚れ、衝撃から本体を守ります。
シリコン製なので水洗いが可能で、お手入れが簡単で清潔に保つことができます。
本製品のサイズは下記になります。
400-MEDIQ2C001(本体カバー)は、約W165×D80×H105mm、重量65g、
400-MEDIQ2C002(コントローラーカバー)は、約W105×D105×H145mm、重量42g、
400-MEDIQ2C003(フェイスカバー)は、フェイスカバー/約W195×D140mm、レンズカバー/約W140×D65mm、重量フェイスカバー/約27g、レンズカバー/約3gです。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C001
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C002
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C003
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c001/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c002/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c003/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c001.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c002.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c003.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/599133906
https://wowma.jp/item/599133907
https://wowma.jp/item/599133908
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7CPJKN
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7GG55D
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7G751G
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-17:46）
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