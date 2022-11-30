時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

傷や衝撃から守るMeta Quest 2専用カバーを発売

傷や衝撃から守るMeta Quest 2専用カバーを発売

［サンワサプライ株式会社］

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、Meta Quest 2専用のフェイスカバー「400-MEDIQ2C003」、コントローラーカバー「400-MEDIQ2C002」、本体カバー「400-MEDIQ2C001」を発売しました。





掲載ページ
Meta Quest 2 Oculus Quest 2 用シェルカバー シリコン 簡単装着シェルカバー シリコン 簡単装着
型番：400-MEDIQ2C001 販売価格：1,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/Q5stI
型番：400-MEDIQ2C002 販売価格：1,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/TX5o2
型番：400-MEDIQ2C003 販売価格：1,255円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/su/naneQ

本製品は、Meta Quest 2（Oculus Quest 2）専用のプロテクトカバーです。専用設計なのでMeta Quest 2（Oculus Quest 2）にぴったりフィットします。

装着中もカメラや充電ポート、各種スイッチを違和感なく使用することができます。


日常の使用での傷や汚れ、衝撃から本体を守ります。


シリコン製なので水洗いが可能で、お手入れが簡単で清潔に保つことができます。


本製品のサイズは下記になります。
400-MEDIQ2C001(本体カバー)は、約W165×D80×H105mm、重量65g、
400-MEDIQ2C002(コントローラーカバー)は、約W105×D105×H145mm、重量42g、
400-MEDIQ2C003(フェイスカバー)は、フェイスカバー/約W195×D140mm、レンズカバー/約W140×D65mm、重量フェイスカバー/約27g、レンズカバー/約3gです。

サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C001
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C002
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDIQ2C003
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c001/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c002/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c003/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c001.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c002.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mediq2c003.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/599133906
https://wowma.jp/item/599133907
https://wowma.jp/item/599133908
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7CPJKN
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7GG55D
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN7G751G

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-17:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ