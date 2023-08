[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





ReoNa「ANIMA(ReoNa ONE-MAN Concert 2023「#ピルグリム」~3.6 day 逃げて逢おうね~)」の配信がスタート!

さらに、日本武道館ライブ映像(「ANIMA」)をYouTubeで公開!



▼「ANIMA(ReoNa ONE-MAN Concert 2023「#ピルグリム」~3.6 day 逃げて逢おうね~)」DL&ST

https://reona.lnk.to/ANIMA_LIVE



あわせてYouTubeでも「ANIMA」のライブ映像が観られます!



▼動画URL

https://youtu.be/Eo0_Y0qzoAA







8月29日にはデビュー5周年を迎えabemaTVでの特番放送が決定。

翌8月30日は、日本武道館で開催したライブをパッケージ化した

LIVE Blu-ray&DVD『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』をリリースする。







■特別番組『ReoNa 武道館ライブBlu-ray発売&デビュー5周年記念特番 in ABEMA』生放送決定!



<放送日時&番組URL>

放送日時:2023年8月29日(火)夜8時~夜9時40分

放送チャンネル:アニメLIVEチャンネル

番組URL:https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUJRZjf7vK6ZE7





出演者(※敬称略):

ReoNa

青木悠馬(MC)

加東岳史(SPICE アニメ/ゲーム編集長)

二見鷹介(SAOゲーム総合プロデューサー)

馬嶋 亮(リスアニ!編集長)

斎藤P(アニサマプロデューサー)

荒幡亮平(キーボード/バンドマスター)

斉藤朱夏(※VTR出演)



▼『ReoNa 武道館ライブBlu-ray発売&デビュー5周年記念特番 in ABEMA』視聴者購入特典決定!





8月29日(火)20:00~ ABEMAにて放送される特番の放送を記念して、8月30日(水)発売のReoNa 「ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~」(4形態のうちいずれか)を、Sony Music Shopにて下記対象期間中にご購入いただいた方に、<ReoNa直筆サイン入りポストカード>をプレゼントいたします。





【ご購入対象期間】

2023年8月29日(火)20:00~ 2023年8月29日(火)23:59までに注文・入金完了の方

※放送開始~放送当日の23:59まで





【Sony Music Shop購入ページ】





【初回生産限定盤DVD】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004623&cd=MATO000004623





【通常盤DVD】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004624&cd=MATO000004624





【初回生産限定盤BD】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004625&cd=MATO000004625





【通常盤BD】

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004626&cd=MATO000004626





※購入ページは、番組開始の8月29日(火)20:00から有効となりますのでご注意ください。





【ポストカード絵柄】 ※下記の絵柄にReoNa本人直筆のサインが入ります。









■LIVE Blu-ray & DVD概要





<タイトル>

『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』



▼ダイジェストムービー公開中!

https://youtu.be/gDyZMkcJ1x8







<発売形態>

〇Blu-ray

・初回生産限定盤(BD+CD)VVXL-161~2 ¥8,000+税

・通常盤(BDのみ)VVXL-163 ¥5,000+税





〇DVD

・初回生産限定盤(DVD+CD)VVBL-197~8 ¥8,000+税

・通常盤(DVDのみ)VVBL-199 ¥5,000+税





<収録内容(Blu-ray/DVD共通)>

01. ピルグリム

02. 怪物の詩

03. forget-me-not

04. SWEET HURT

05. ANIMA

06. 生命線

07. Alive

08. ないない

09. シャル・ウィ・ダンス?

10. トウシンダイ

11. 虹の彼方に

12. Lost

13. Someday

14. HUMAN

15. VITA

16. Till the End

17. Rea(s)oN





〇特典 ※初回生産限定盤のみ収録

・ドキュメント映像:Documentary of ReoNa「The pilgrim」

・撮り下ろしフォトブックレット

・LIVE CD





<収録内容(LIVE CD)>

01. ピルグリム

02. 怪物の詩

03. forget-me-not

04. SWEET HURT

05. ANIMA

06. 生命線

07. Alive

08. ないない

09. Someday

10. HUMAN

11. VITA

12. Till the End

13. Rea(s)oN





〇特典 ※初回生産限定盤のみ収録

・ドキュメント映像(日本武道館のステージに立つまでの軌跡を追ったドキュメント映像)

・LIVE CD(日本武道館公演当日のライブ音源を収録)

・撮り下ろしフォトブック



▼予約・購入はコチラから

https://reona.lnk.to/ReoNaONEMANConcert2023





<ご予約はこちらから>

▼初回生産限定盤DVD

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2285207/

▼通常盤DVD

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2285208/

▼初回生産限定盤BD

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2285205/

▼通常盤BD

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2285206/





■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催決定!

10月20日(金)からはファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」の開催も決定!





2023年10月20日(金)愛知県 三井住友海上しらかわホール

2023年10月27日(金)東京都 品川インターシティホール

2023年11月2日(木)福岡県 DRUM LOGOS

2023年11月10日(金)大阪府 なんばHatch





▼チケット購入ページ

https://reonafc.com/FuANPLUGGED2023_ticket/





■プロフィール

絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。

2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。





ReoNa OFFICIAL SITE

▶ https://www.reona-reona.com/





ReoNa Links

▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage

企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-09:46)