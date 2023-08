[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





指原莉乃がプロデュースする「=LOVE」「≠ME」に次ぐ、第3のグループ「≒JOY」。7月末には、富士急ハイランド コニファーフォレストにて約2万人を動員し2日間開催された3グループによる合同フェス「イコノイジョイ 2023」に出演、さらに8/6(日)には世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 supported by にしたんクリニック」(お台場・青海周辺エリア)の、野外メインステージHOT STAGEに初登場し、堂々としたパフォーマンスを披露するなど、夏を精力的に走り抜ける「≒JOY」。先日8/15(火)には7thソング「その先はイグザルト」のMVが公開され、エッジの効いたメッセージあるれる楽曲とダンスパフォーマンスに注目が集まっているが、本日、品川インターシティホールにて行われたイベント「TOKYO GIRLS GIRLS」に出演し、気迫あふれるパフォーマンスを披露した。









爽やかさとは対極にあるハードな「超孤独ライオン」からライブはスタートし、7/19(水)に配信リリースされた、地元を離れ、夢に向かって頑張るあなたへエールを贈る、≒JOYからの応援ソング「大空、ビュンと」のほか、自身のオリジナルソング「スイートシックスティーン」「今日の君の夢を見たんだ」「笑って フラジール」を立て続けに披露。











メンバーの江角怜音は「名残惜しいですが、次が最後の曲です。最後まで大きな声を出せますか?」と来場者を煽り、ラストは会場が一体となり1st Song「≒JOY」を全力でパフォーマンスし、イベントを締めくくった。







9/3(日)には≒JOYの 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」をパシフィコ横浜 国立大ホールにて2公演開催されることが決定している。夢に向かって全力で走り続ける、≒JOYに引き続き大注目だ。



■8/18(金)TOKYO GIRLS GIRLS @品川インターシティホール

〈SETLIST〉

1. 超孤独ライオン

2. 大空、ビュンと ※7/19配信リリース 6th Song

3. スイートシックスティーン

4. 今日も君の夢を見たんだ

5. 笑って フラジール

MC

6. ≒JOY



■≒JOY info

★Release

2023年7月19日(水)

6th Song「大空、ビュンと」 配信リリース



★新曲「大空、ビュンと」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=pCd1pWJW2SU



作詞:指原莉乃

作曲:yuma

編曲:めんま

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:大野敏嗣

振付:CRE8BOY



★新曲「大空、ビュンと」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=x68AnwPpT-s



作詞:指原莉乃

作曲:高木龍一

編曲:APAZZI

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY



衣装協力:大熊商会



★LIVE

≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」開催!

開催日:9月3日(日)

<昼の部>開場13:00/開演14:00

<夜の部>開場17:00/開演18:00

会場:パシフィコ横浜 国立大ホール



★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。去る2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表しました。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。



オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式twitter https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg



■イコノイジョイInfo

★商品情報

2023年7月26日(水) Release!

映像商品「イコノイジョイ 2022」



★「イコノイジョイ大感謝祭」開催決定!!

2023年9月12日(火)~9月18日(月・祝)に「イコノイジョイ大感謝祭」を品川プリンスホテル ステラボールで開催いたします!

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。皆様どうぞお楽しみに!



イベントタイトル:「イコノイジョイ大感謝祭」

日程:2023年9月12日(火)~18日(月・祝)※全10公演予定

会場:品川プリンスホテル ステラボール



・9月12日(火) 「≒JOY ミニミニ運動会」

・9月13日(水) 「=LOVE パジャマゲームパーティー」 「=LOVE 大谷映美里 女性限定トークショー」

・9月14日(木) 「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」

・9月15日(金) 「≠ME 合唱団」 「≒JOY カラオケ大会」

・9月17日(日) 「≠ME 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「≠ME カラオケ大会」

・9月18日(月・祝) 「=LOVE 催し物(仮)」※内容は後日発表! 「=LOVE カラオケ大会」

※9月16日(土)は休演日



★=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループが登場する協力パズルアプリゲーム「IKONOIJOY Puzzle」

今冬リリース!

ティザーサイト:https://ikonoijoy-puzzle.superblife.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-19:16)