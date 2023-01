[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎)が運営する国内最大(※1)のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」(URL:https://minne.com/)は、検索数の増えたワードや特に購入が増えたカテゴリーなど、2022年における「minne byGMOペパボ」のトレンドを発表いたします。

また、「minne byGMOペパボ」は、2023年1月17日(火)にサービス開始から11周年を迎えました。これを記念して、2023年1月21日(土)にキャンペーンを開催します。

(※1)ハンドメイド作品の販売を主軸とするハンドメイドマーケット運営会社2社の作家・ブランド数と作品数に関するIR資料公表数値及びサイト公表数値を比較。2022年8月末時点、GMOペパボ調べ。













【2022年の「minne byGMOペパボ」トレンドワード】



2022年に「minne byGMOペパボ」内で検索されたワードから、2021年と比較して検索数が増加した特徴的なワードを抽出しビジュアル化しました。







■2022年のトレンドワードの特徴

2022年に入って街中で見かけることも多くなった「スマホショルダー」や「スマホポシェット」などのワードがよく検索されたほか、有名ブランドのコレクションで話題になった「バラクラバ」や簡単にかわいいヘアアレンジができることで人気が高まった「デフトバン」など、ファッションの新しいトレンドが検索ワードに反映されました。さらに、上記以外にもネイルやバッグなどファッション関連のワードがよく検索されており、行動制限のあった時期と比較し外出機会が増えたことでファッションアイテムの需要が高まったと考えられます。

また、ライブやファンミーティングなどオフラインのイベントが再開されるようになり、「ファンサうちわ」や「ペンライトケース」などのオタ活イベントで使用するものの需要が高まりました。

出生率が低下している一方、「ジェンダーリビール」や「一升餅」、「ファーストアート」などベビー・キッズ関連の検索も増えています。「minne byGMOペパボ」では、オーダーが可能なアイテムや他と被らない個性的なアイテムに出会いやすいマーケットなため、子どものイベントで特別感を演出するために活用する人が多いと推察されます。

ハンドメイドマーケットならではの特徴として、韓国で流行し、最近ではワークショップや体験スペースなども増えた「タフティング」に人気が集まっています。一方で「タフティング」には、タフティングガンや広い作業スペースが必要なため、初心者の方でも始めやすいステッチ技法である「パンチニードル」の人気も高まっています。













【スマホ決済の普及で「スマホショルダー」の需要が高まる】









「minne byGMOペパボ」では、登録されている作品を19件の大カテゴリーおよび295件の小カテゴリー(※2)に分類しています。

2021年と比較して注文金額が最も伸びているカテゴリー(※3)は「スマホストラップ」で注文金額が前年比2.85倍でした。また、2位には「スマホポーチ」(前年比2.06倍)がランクイン。お出かけ機会の増加やスマートフォン決済の普及が後押しをしたと考えられます。なお、検索ワードでトレンド入りしていた、「スマホショルダー」も、これらのカテゴリーに分類されます。

3位には、ベビー・キッズの「着物・浴衣・甚平」(1.67倍)がランクイン。なかでも、お子様のメモリアルイベントである百日祝い(お食い初め)で使用するベビー袴の売り上げが伸びており、百日祝いの際の記念写真や、写真のSNSでの公開の一般化が要因で、需要が増えていると予想されます。「minne byGMOペパボ」では、色やデザインなどのオーダーを受け付けている作品も多いため、他と被らない唯一無二のデザインを求める方に支持されていると考えられます。



(※2)2022年12月末時点

(※3)2020年12月末時点~2022年12月末時点で存在している小カテゴリーにおいて、2021年と2022年それぞれ(1~12月)の注文金額を比較。







【サービス開始11周年記念キャンペーンについて】



2023年1月17日(火)にサービス開始から11周年を迎えたことを記念し、以下キャンペーンを開催します。











【「minne byGMOペパボ」について(URL:https://minne.com/)】



「minne byGMOペパボ」はライフスタイルに合わせたこだわりの作品を購入・販売できる国内最大のハンドメイドマーケットです。85万件を超える作家・ブランドによる登録作品数は1596万点以上で、アプリダウンロード数は1411万を突破しています(※2)。ファッション・バッグ・アクセサリーなどハンドメイド作品から、木工や工芸品など地域性を活かしたクラフト、家具・インテリア・ベビー用品、フードなどギフトにもぴったりなアイテム、時代を越えて愛されるアンティーク・ヴィンテージまで、暮らしを豊かにする一品に出会えます。





以上





