2022年11月30日(水)に発売決定しているHappy Elements カカリアスタジオが贈るヒーロー育成コマンドバトルRPG『エリオスライジングヒーローズ』(『エリオスR』)メインストーリー第2部のエンディングCD『HELIOS Rising Heroes』エンディングテーマ SECOND SEASON Vol.2の試聴動画&法人特典を解禁!



今回は、メインストーリー第2部3章エンディング曲である、レオナルド・ライト・Jr(CV:村瀬 歩)、フェイス・ビームス(CV:ランズベリー・アーサー)、キース・マックス(CV:津田 健次郎)、ディノ・アルバーニ(CV:鈴村 健一)が歌う「-START LINE-」を収録!

同時収録のドラマパートは今回も二本立て!「一日兄弟交換したらどうなるか検証してみた」にはジュニア、フェイスに加えブラッド・ビームス(CV:羽多野 渉)と、レオナルド・ライト・Jrの兄であるクリス・ライト(CV:山下 誠一郎)が、そして「昼もトイレに行けなくなった話」にはウエストセクターの4人が登場!!試聴動画で冒頭を少しお聴きいただけます。





試聴動画:https://youtu.be/pHQam_VNVE4







お話の続きは、発売日を楽しみに待っていてくださいね♪





また今回のエンディングテーマ SECOND SEASON第2弾も【通常盤】【豪華盤】の2種類をご用意!

【豪華盤】には、ジャケットイラストを使用した特製スリーブケース付き、さらにジャケットイラストを使用したトレーディングカード4枚が封入されたスペシャル仕様で、封入される4枚のうち、必ず1枚はキャラクターサインとホログラム加工が施されたレアカードとなります♪

合わせて、今回の法人特典も豪華仕様。発売を楽しみにお待ちください!!





【ゲームサイズ試聴URL】

「-START LINE-」

歌唱:レオナルド・ライト・Jr(CV:村瀬 歩)、フェイス・ビームス(CV:ランズベリー・アーサー)、キース・マックス(CV:津田 健次郎)、ディノ・アルバーニ(CV:鈴村 健一)

https://nex-tone.link/pvfsg0m6on







商品情報



●『HELIOS Rising Heroes』エンディングテーマ SECOND SEASON Vol.2









【発売日】2022/11/30(水)

【価格】通常盤:¥1,980(税込)/ 豪華盤:¥3,080(税込)



【収録内容】

01 -START LINE-

作詞:結城 アイラ 作曲・編曲:R・O・N

歌:レオナルド・ライト・Jr、フェイス・ビームス、キース・マックス、ディノ・アルバーニ



02 Original Drama Track 「一日兄弟交換したらどうなるか検証してみた」

ブラッド・ビームス、レオナルド・ライト・Jr、フェイス・ビームス、クリス・ライト



03 Original Drama Track 「昼もトイレに行けなくなった話」

レオナルド・ライト・Jr、フェイス・ビームス、キース・マックス、ディノ・アルバーニ



04 -START LINE-(Instrumental)



【出演】

●歌唱キャスト

レオナルド・ライト・Jr(CV:村瀬 歩)、フェイス・ビームス(CV:ランズベリー・アーサー)、キース・マックス(CV:津田 健次郎)、ディノ・アルバーニ(CV:鈴村 健一)



●ドラマトラックキャスト

ブラッド・ビームス(CV:羽多野 渉)、レオナルド・ライト・Jr(CV:村瀬 歩)、フェイス・ビームス(CV:ランズベリー・アーサー)、キース・マックス(CV:津田 健次郎)、ディノ・アルバーニ(CV:鈴村 健一)、クリス・ライト(CV:山下 誠一郎)



【豪華盤特典】







※実際の商品とは一部デザインが異なる可能性があります。



・特製スリーブケース・ランダムトレーディングカード4枚



<カード絵柄>

・ジュニア

・フェイス

・キース

・ディノ



※通常カード4種、レアカード4種(通常カードにキャラクターサインとホログラム加工が施されている仕様)







法人特典



アニメイト

●ジャケットイラスト絵柄 スクエア缶バッジ(58mm)





Amazon

●ジャケットイラスト絵柄 メガジャケ(240mm×240mm)





タワーレコード(一部店舗除く)、HMV、HMV&BOOKS online、TSUTAYA、楽天、ステラワース

●ジャケットイラスト絵柄 ブロマイド







>>『エリオスライジングヒーローズ』公式サイト

(https://helios-r.jp/)

>>『エリオスライジングヒーローズ』公式Twitter

(https://twitter.com/helios_ch)

>>CDショップ「DISC NEWMILLION」公式アカウント

(https://twitter.com/Disc_Newmillion)



(C)2019 Happy Elements K.K



