[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)は12月27日(火)メンテナンス後より、『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』(http://games.dmm.com/detail/deepone/)の新年イベント『慶倖を祝迎す明賀』を開始しました。







▼『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』とは

ネクストンが2018年に発売した新本格バトルビジュアルノベル「Deep One」のスピンオフ作品として展開されているオンラインゲームです。



『――許すことなど出来ない――』

黎(くら)く淵(ふか)い水底に目覚めた空虚(ゼロ)から、全てが始まる。



▼Deep One 虚無と夢幻のフラグメントの新年イベント『慶倖を祝迎す明賀』が開催!

12月27日(火)のメンテナンス後より、新年イベントである『慶倖を祝迎す明賀』が開催されます!

第4回人気投票の上位3位に入賞したフラウ、ロゼット、エーリカが晴れ着姿のSSRで登場! 更にイベント報酬としてルイーズのスキンが獲得可能です!

同時に年末年始キャンペーンも開始され、毎日無料の5連ガチャ、各属性のSSR装備配布、豪華な報酬が獲得できるスペシャルミッション等盛りだくさん!

さらに、初心者向けの商品がリニューアル販売! MAX強化のSRやSSRを選んで獲得できる「新!ビギナー応援パック」、SSRが2体確定の「新!スタートダッシュ3ステップガチャ」も販売されますのでどうかお見逃しなく!!!



▼新たな魔術士の少女のご紹介!

新年を祝して人気キャラクターたちが晴れ着姿で登場します。



[喜慶迎える幸春]フラウ



[祈り望む初春]ロゼット





[清禮映す心願]エーリカ





※上記のキャラクター は新年イベント「慶倖を祝迎す明賀」と連動して公開されるガチャより期間限定で排出されます。

※ガチャ開催予定期間:12月27日(火)17:00 ~ 1月11日(水)14:00



▼最大80連ガチャ無料!

毎日無料で5連ガチャを引くことができます!毎日回せば実質80連!どうかお忘れなく!

期間:12月27日(火)17:00 ~ 1月11日(水)23:59



▼年末年始スペシャルミッションで「超越の大魔晶」をゲット!

期間中のミッションを達成する事で、SSRユニットの限界突破に使用可能な「超越の大魔晶」や「幻夢石(無償)3000個(11連ガチャ1回分相当)」等、豪華な報酬を獲得できます!

期間:12月27日(火)17:00 ~ 1月11日(水)14:00



▼ユニット強化応援キャンペーン実施中!

期間中は対象のHARDクエスト、曜日クエスト、属性クエストの消費APが半分になり、挑戦回数が緩和され、さらに強化アイテム等のドロップ率も向上します!

この機会にたくさんのユニットを強化しましょう!

期間:12月27日(火)17:00 ~ 1月31日(火)14:00



▼新!ビギナー応援パックI・II・III&新!スタートダッシュ3ステップガチャ開催!

新!ビギナー応援パックでは、MAXまで強化されたSRやSSRユニットを選んで入手することができます!

SR、SSRのユニットは強力ですが、その分育成に多大なリソースを消費するので、MAXまで強化されているこちらの商品は、非常にお得なものとなっております!

新!スタートダッシュ3ステップガチャでは2ステップ、3ステップでそれぞれSSRユニットを獲得できます!こちらも是非お買い求めください!

期間:12月27日(火)17:00 以降



▼リツイートキャンペーンも同時開催中!

毎日総額5万円分のAmazonギフトコードが当たる!?

@tonofuraをフォロー&対象ツイートをリツイートして参加しよう!

URL:https://twitter.com/tonofura

期間:12月27日(火)17:00 ~ 1月3日(火)16:59



※掲載しているキャンペーンやイベントの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



■製品概要

タイトル:『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』

プラットフォーム:PC(ブラウザ版) / スマートフォン (ブラウザ版) / DMM GAMESストア

利用料金:基本無料プレイ(ゲーム内課金あり)

権利表記:(C)EXNOA LLC / Nameless

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント:http://pc-play.games.dmm.com/play/deepone/

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント公式Twitter:https://twitter.com/tonofura

DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-18:16)