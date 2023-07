[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



2023年7月14日(金)~2023年8月24日(木)の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、発行部数10万部超えの書籍、多種多様なグッズで人気を博す「ともだちはくま」のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

今回、その限定メニューを大公開!詳細は「カプコンカフェ 池袋店・梅田店」公式サイトでも公開しますので、ぜひチェックしてください!







■「ともだちはくま」 コラボメニューを大公開!



1. 「幸せ時間のゆらゆらハンバーガー」 1,870円(税込)

食べ応えバツグン! ゆらゆらバランスハンバーガー。くまたちと幸せ時間を一緒に過ごそう~

2. 「そんなバナナスプリット」 1,540円(税込)

丸ごとバナナスプリット!! そんなバナナ。よく見るとアイスにもくまが…!

3. 「もう一枚食べたいウインナービッグピザ」 1,870円(税込)

BOXからはみ出ちゃう!? ウィンナーのビッグピザ! もう一枚たべたい…

4. 「ビキニスタイルダイナードリンク」 880円(税込)

海の家のアメリカンダイナーをイメージした、スッキリ爽やかなラムネドリンク。

レモンの浮き輪でくつろぐビキニスタイルなくまを乗せました。

5. 「ポップコーンとミルクティー」 880円(税込)

ポップコーンを頬張るつきのわぐまをモチーフにネオレトロなミルクティーに仕上げました。

甘いミルクティーとポップコーンの相性はバツグン。

6. 「メロンソーダあああ」 880円(税込)

アメリカンダイナー定番! クリームソーダをともだちはくまVer.に仕上げました。くまの顔がかわいい!



※その他にも、「はちみつどれっっしんぐっのサラダボックスセット」(1,870円 税込)や、「がまんできない!ブルーベリーパンケーキ」(1,540円 税込)などのメニューご用意しております。

メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにてご確認ください。



■「ゆらゆらパイチェリーパイくまパフェ」は物販で販売している「ゆらゆらグラス」のセットにも変更可能!

スイーツメニューである「ゆらゆらパイチェリーパイくまパフェ」(1,540円 税込)は、物販でも販売している「ゆらゆらグラス」が付いたお得なセットに変更も可能となっております。

※「ゆらゆらパイチェリーパイくまパフェ」+1,100円(税込)で「ゆらゆらグラス」がついてきます。







■オリジナルノベルティもプレゼント!

カプコンカフェにてオリジナルドリンクをご注文いただいた方にはコースター(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼントします。

さらにカフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎にブロマイド風ポストカードを1枚プレゼントいたします。



▼オリジナルドリンクをご注文で「コースター」(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼント





▼カフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎に「ブロマイド風ポストカード」(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼント





ノベルティのコースター・ポストカードは在庫がなくなり次第配布を終了させて頂く場合がございます。

予めご了承ください。



■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「ともだちはくま」とは



クリエイター さいきたむむが描く人気キャラクター「ともだちはくま」。

食いしん坊でちょっと残念。餅の様なほっぺたとぽっちゃりボディがチャームポイント。

これまでに書籍、スマホゲーム、LINEスタンプ、グッズなど幅広いジャンルで展開されており、そのゆるかわでシュールなイラストがSNSで多くの方に支持されています。



・公式サイト:https://anova.co.jp/character/saikitamumu/

・公式Twitter:https://twitter.com/tamsorogi

・公式Instagram:https://www.instagram.com/tomodachihakumadayo/

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tomodachihakuma



■「ともだちはくま」コラボ開催概要■

・店舗 : 「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 : 2023年7月14日(金)~2023年8月24日(木)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)saikitamm/(C)Anova,Inc.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



