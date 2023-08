[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

音楽プロデューサーKMによる中毒性あるビートと楽曲の展開は必聴!





加藤ミリヤが配信シングル「ROCK YOUR BODY」(楽曲URL:https://miliyah.lnk.to/QfLAfUWN)を本日リリースした。今回の楽曲は5月にリリースした「PRAYER」に比べてポップなサウンドが特徴的。音楽プロデューサーはKM。新しい音楽の追求する彼のビートは非常に展開がありどの部分を切り取って聞いても楽しめる面白い構成になっている。歌詞の内容は昨年リリースした「KILL MY LOVE」の続編に位置する楽曲で、「みんなあたし見てる るんるん」といった誰しも持っている自己肯定感を強調する “自分を強く持っているギャルマインド”全開のミリヤらしい内容になっている。是非真夏のビーチで「ROCK YOUR BODY」を聞いてカップルや仲間たちと歌って踊ってほしい。

楽曲自体は自身のアルバムツアーで初披露しており、ファンの中では待望のリリースとなる。

そして、そのアルバムツアーも今週18日(金)でファイナルを迎える。コロナが明けた今、3年越しで声出しができる加藤ミリヤのライブはあの代表曲から最新楽曲「ROCK YOUR BODY」まで様々な楽曲が満載だ。是非会場に足を運び今の加藤ミリヤを体感しよう!





■ROCK YOUR BODY

Out Now

楽曲: https://miliyah.lnk.to/QfLAfUWN





















■BLONDE16



【初回生産限定盤】 CD+DVD+フォトブック(全48P)

¥5,000-

SRCL-12470-1

ご購入はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLONDE16

楽曲はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLD16WN



















【通常】 CD

¥3,500-

SRCL-12472

ご購入はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLONDE16

楽曲はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLD16WN

















■加藤ミリヤ “BLONDE16 Zepp TOUR”

<一般発売>

8月17日(木)23:59まで

https://w.pia.jp/t/miliyah/





チケット(税込・入場時別途ドリンク代)

┗1Fスタンディング 7,900円(整理番号付)





2023年8月18日(金)

└Zepp Haneda(TOKYO)

Open 18:00/Start 19:00

(問)H.I.P. 03-3475-9999









▼加藤ミリヤ プロフィール

1988年生まれのシンガーソングライター。2004年のデビュー以来、リアルで等身大な歌詞とメロディセンス、生きざまが"現代女性の代弁者”として、同じ時代を生きる同世代女性からの支持・共感を集め続けている

ファッションデザイナーとしても活躍する彼女の髪型やメイク、ファッションを真似する“ミリヤー”現象を巻き起こし、『VOGUE JAPAN WOMAN OF THE YEAR 2010』に選ばれる。現在は小説家としても才能を発揮。

デビュー18周年では配信を中心に勢力的にリリース重ね、新しい表現に挑戦し続けている。





▼加藤ミリヤ オフィシャル

http://www.miliyah.com/

Instagram :@miliyahtokyo



