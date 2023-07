[株式会社カプコン]





「CAPCOM JULY SALE」がラインナップを追加してアップデート!



PlayStation(TM)Storeでは、『バイオハザード7 レジデント イービル』をはじめRE ENGINEで製作された「バイオハザード」シリーズ各作と追加DLCが多数エントリー。他にも「戦国BASARA」シリーズや「デッドライジング」シリーズなど、やり込み要素も豊富なアクションタイトルの数々がお得な価格でセール中!



ニンテンドーeショップでは、「バイオハザード CLOUDシリーズ」各作に加え、『バイオハザード ヴィレッジ CLOUD』の追加DLC、3つのコンテンツを収録した『ウィンターズ エクスパンション』が初セール! また「囚われのパルマ」シリーズや『CAPCOM Arcade 2nd Stadium』単品タイトルも今がお買い得!



劇場版新作映画「バイオハザード:デスアイランド」公開で盛り上がる今が「バイオハザード」シリーズをプレイする絶好のチャンス! この機会をお見逃しなく!



セール名称:CAPCOM JULY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale05-qod7x/ja-jp/







※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」及び「Z バージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



PlayStation(TM)Store





セール期間:2023年7月19日(水)23:59まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/



PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション)



通常価格:5,991円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



PS5/PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』(BH7 GE本編+BHヴィレッジ GE本編



通常価格:8,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:4,495円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)



通常価格:3,900円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)



通常価格:3,900円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



PS5/PS4『RACCOON CITY EDITION』(RE:2本編+RE:3本編)



通常価格:6,990円(税込)

セール価格【79%OFF!!】:1,467円(税込)



PS4『戦国BASARA4 皇』(ゲーム本編)



通常価格:3,046円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)



PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』(ゲーム本編+各種アイテム)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)



通常価格:6,101円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:1,952円(税込)



PS4『デッドライジング トリプルパック』(DR本編+DR2本編+DR2OTR本編)



通常価格:5,082円(税込)

セール価格【45%OFF!!】:2,795円(税込)



PS4『大神 絶景版』(ゲーム本編)



通常価格:3,046円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)



PS4『帰ってきた 魔界村』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



ニンテンドーeショップ





BIOHAZARD CLOUD SALE:2023年7月31日(月)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html

※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。

※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境(推奨環境:Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター)が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。



Nintendo Switch『バイオハザード ヴィレッジ CLOUD』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:3,990円(税込)



Nintendo Switch『バイオハザード RE:2 CLOUD』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:2,990円(税込)



Nintendo Switch『バイオハザード RE:3 CLOUD』(ゲーム本編)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:1,990円(税込)



Nintendo Switch『ウィンターズ エクスパンション』(追加DLC)



通常価格:2,000円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:1,500円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『バイオハザード ヴィレッジ CLOUD』ゲーム本編が必要です。



Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium』単品タイトル(ゲーム本編)

セール期間:2023年7月18日(火)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html



通常価格:各200円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:各100円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』ゲーム本編(無料)が必要です。



Nintendo Switch「囚われのパルマ」シリーズ

セール期間:2023年7月18日(火)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html



Nintendo Switch『囚われのパルマ』(ゲーム本編)



通常価格:4,063円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:1,990円(税込)



Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,990円(税込)





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



