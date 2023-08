[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



Uruが本日8月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催したUru Tour 2023「contrast」のツアーファイナル公演の模様が、10月29日にWOWOWプラス(スカパー!BS252ch)にて放送されることが決定した。



Uru Tour 2023「contrast」は、2月にリリースしたアルバム「コントラスト」を引っ提げて4月より全国12都市13公演で実施してきたホールツアー。



このツアーでは、「コントラスト」に収録されたヒット曲はもちろん、新旧様々なカバー曲も交えながら、6月にリリースした最新シングル「心得」、「紙一重」も披露されており、真摯なパフォーマンスと飾らないMCで各地の観客を魅了してきた。



自身最大規模のツアーを経て迎えたファイナル公演の模様をぜひともオンエアでチェックして欲しい。



【オンエア情報】

WOWOWプラス(スカパー!BS252ch)

Uru Tour 2023「contrast」

2023年10月29日(日)21:00

詳細:https://bit.ly/3Ql2Twi



【最新シングル情報】

New Single

「心得/紙一重」 2023.6.7 Release

CD購入 http://smar.lnk.to/wsUOtJ









配信URL http://smar.lnk.to/hjtJvI



「心得」 フジテレビ系月9ドラマ『風間公親-教場0-』主題歌

配信URL https://smar.lnk.to/v6zEhO

「紙一重」 TVアニメ「地獄楽」エンディングテーマ

配信URL https://smar.lnk.to/0HMQ2YWN



■「心得」 MUSIC VIDEO

https://youtu.be/tHcrAUllIxU



■「紙一重」 MUSIC VIDEO

https://youtu.be/x60xR0TEQ88



■「心得/紙一重」 Single digest

https://youtu.be/5OxCfKGXjXo



■Uru 『心得/紙一重』 Radio

https://youtu.be/VFrEbVbV9qw



■『それを愛と呼ぶなら - From THE FIRST TAKE』

2023.6.7 Release

配信URL https://smar.lnk.to/MK9L0x



■『振り子 - From THE FIRST TAKE』

2023.6.7 Release

配信URL https://smar.lnk.to/C6O3Ow



【Uru オフィシャルinfo】

HP:http://uru-official.com

Twitter:http://twitter.com/uru_super

Instagram:https://www.instagram.com/uru_official.id

TikTok:https://www.tiktok.com/@uru.staff_official

YouTube:https://www.youtube.com/user/kimidorinohana



