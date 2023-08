[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

ORANGE RANGEのメジャーデビュー20周年を記念して、2006年から2021年までに開催されたライブより、未パッケージ化作品を含む9作品のライブ音源が順次配信リリースされる。







2001年にバンドを結成し、2003年6月4日にシングル「キリキリマイ」にてメジャーデビューしたORANGE RANGE。メジャーデビュー20周年を記念して、過去のミュージックビデオがORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにて続々と公開され大きな話題となっていたが、さらなるキャンペーンとして2006年から2021年までに開催されたライブから未パッケージ化作品を含む9作品のライブ音源が順次配信されることが決定した。



「ORANGE RANGE LIVE TOUR 006 “FANTAZICAL”」「ORANGE RANGE LIVE TOUR 008 ~PANIC FANCY~ at 武道館」「カーニバル ~春の祭典スペシャル~ atさいたまスーパーアリーナ」「world world world TOUR 009-010神奈川 VS LIVE HOUSE TOUR 009-010 名古屋」の4作品は、8月16日(水)から9月6日(水)まで、毎週水曜日に1作品ずつライブ音源が配信され、配信前日には該当ライブの映像がORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにて一夜限りでプレミア公開される。



そして、「LIVE TOUR 017-018 ~UNITY~ at 中野サンプラザホール」「LIVE TOUR 018-019 ~ELEVEN PIECE~ at NHKホール」「LIVE TOUR 019 ~What a DE! What a Land!~ at オリックス劇場」「20th Anniversary ORANGE RANGE LIVE TOUR 021 ~奇想天外摩訶不思議~ at Zepp Tokyo」の4作品は9月13日(水)に一斉配信となり、今回リリースが決定した10作品のうち唯一パッケージ化がされていなかった「LIVE TOUR 011 ~orcd~ at Zepp Tokyo」も追って配信スタートとなる。



今回2006年から2021年までのライブ音源から10作品が順次リリースとなるが、当時を懐かしむも良し、キャリアを重ねてきたからこそ出せる最新の彼らの三声や演奏を楽しむも良し、同じ楽曲を作品毎に聴き比べるも良し、是非さまざまな形でライブ音源をお楽しみいただきたい。



爽快感溢れる「ジムビーム」とのコラボソング「解放カーニバル」を先月リリースし、早くも各地のフェス会場を新曲で沸かせているORANGE RANGE。10月7日(土)からは全国6カ所7公演に及ぶツアー「ORANGE RANGE LIVE TOUR 023 ~NAKED×REFINISHED -revenge-~」の開催が決定しているので、こちらもお見逃しなく。



■ライブ音源配信リリース スケジュール

・8月16日(水)配信リリース

「ORANGE RANGE LIVE TOUR 006 “FANTAZICAL”」

※8月15日(火)20時~ORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにてライブ映像プレミア公開

・8月23日(水)配信リリース

「ORANGE RANGE LIVE TOUR 008 ~PANIC FANCY~at 武道館」

※8月22日(火)20時~ORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにてライブ映像プレミア公開

・8月30日(水)配信リリース

「カーニバル ~春の祭典スペシャル~atさいたまスーパーアリーナ」

※8月29日(火)20時~ORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにてライブ映像プレミア公開

・9月6日(水)配信リリース

「world world world TOUR 009-010神奈川 VS LIVE HOUSE TOUR 009-010 名古屋」の

※9月5日(火)20時~ORANGE RANGEオフィシャルYouTubeにてライブ映像プレミア公開

・9月13日(水)配信リリース

「LIVE TOUR 017-018 ~UNITY~ at 中野サンプラザホール」

「LIVE TOUR 018-019 ~ELEVEN PIECE~ at NHKホール」

「LIVE TOUR 019 ~What a DE! What a Land!~ at オリックス劇場」

「20th Anniversary ORANGE RANGE LIVE TOUR 021 ~奇想天外摩訶不思議~ at Zepp Tokyo」

・追って配信スタート

「LIVE TOUR 011 ~orcd~ at Zepp Tokyo」

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信予定。

※音楽ストリーミングサービス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC



■ライブ情報

<公演概要>

「ORANGE RANGE LIVE TOUR 023 ~NAKED×REFINISHED -revenge-~」

特設サイト: https://orangerange.com/feature/tour023

<チケット料金>

【沖縄公演】

オールスタンディング:5,500円(税込)

親子席:大人6,000円/子供3,000円(共に税込)

【Zepp公演】

1Fスタンディング:5,500円(税込)

2F指定席:6,000円(税込)

親子席(着席指定):大人6,000円/子供3,000円(共に税込)

※全てドリンク代別途必要

・RANGE AID+会員チケット2次抽選受付

受付期間:2023年7月12日(水)21:00~7月17日(月)23:59

・チケット一般発売日

2023年8月12日(土) AM10:00~

各プレイガイドにて全国一斉発売

<ツアー詳細>

・2023年10月07日(土)

会場:沖縄・ミュージックタウン音市場

開場/開演:17:00/18:00

お問い合わせ:PMエージェンシー 098-898-1331

・2023年10月14日(土)

会場:大阪・Zepp Osaka Bayside

開場/開演:16:45/17:30

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(日祝を除く 11:00~18:00)

・2023年10月22日(日)

会場:北海道・Zepp Sapporo

開場/開演:16:45/17:30

お問い合わせ:マウントアライブ 050-3504-8700(平日11:00~18:00)

・2023年10月27日(金)

会場:愛知・Zepp Nagoya

開場/開演:17:45/18:30

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00~18:00)

・2023年10月29日(日)

会場:福岡・Zepp Fukuoka

開場/開演:16:45/17:30

お問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00~15:00)

・2023年11月02日(木)

会場:東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

開場/開演:18:15/19:00

お問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月~土12:00~13:00/16:00~19:00)

・2023年11月03日(金・祝)

会場:東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

開場/開演:16:45/17:30

お問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月~土12:00~13:00/16:00~19:00)



■プロフィール

沖縄出身の5人組ロックバンド。

2001年に結成し、2002年2月22日にアルバム「オレンジボール」でインディーズデビュー。2003年シングル「キリキリマイ」でメジャーデビューし、2021年に結成20周年を迎えた。 ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と、卓越したポピュラリティが話題となり、数々の名曲を送り出し続けている。昨年9月には12枚目のオリジナルアルバム『Double Circle』をリリースし、全36公演のツアーを完遂。 今年10月からは全国6か所7公演に及ぶ、「ORANGE RANGE LIVE TOUR 023 ~NAKED×REFINISHED -revenge-~」が開催決定。



■URL

【Official HP】https://orangerange.com/

【Official YouTube】https://www.youtube.com/@ORANGERANGEkoza

【Official Twitter】https://twitter.com/orangerangenow/

【Official Instagram】https://www.instagram.com/orangerange_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-09:46)