現在、各デジタルストアにて「モンスターハンター」シリーズ作品や関連DLCのセール開催中!







『モンスターハンターライズ』の全世界での累計販売本数が1,300万本を突破した(2023年5月14日時点)。

カプコンより発売の『モンスターハンターライズ』は2021年3月26日にNintendo Switch(TM)で登場した作品。いつでも、どこでも、だれとでも、気軽に楽しめるコンセプトのもと、和のテイストや妖怪をモチーフにしたモンスター、険しい崖への壁走りと空中や岩場などの道なき場所への高速移動ができるフィールド群、そしてモンスターを拘束して操ることまでを可能にした「翔蟲(かけりむし)」を使った豪快な新アクションの数々、さらに、ハンターを背に乗せて走る犬型の新オトモ「オトモガルク」の登場により、全く新しい狩猟体験が楽しめる。

2022年1月13日には全世界で利用されるPCプラットフォームのSteam(R)向けに販売を行い、プレイヤーの人口を拡大。2023年1月20日には、Xbox Series X|SやPlayStation(R)5等、新たに複数のハードで登場。

『モンスターハンターライズ』は、発売後も無料タイトルアップデートで複数の追加モンスターや各種調整、ダウンロードコンテンツの配信、継続したイベントクエストの配信等を行い、幅広く楽しめるコンテンツを提供。



『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツとして、新たなクエストランク、未知のモンスター、ストーリー、遊びの幅を広げる新アクションや新要素を追加した『モンスターハンターライズ:サンブレイク』を2022年6月30日に発売。その後も継続的に無料タイトルアップデートを実施。2023年4月26日よりXbox Series X|SやPlayStation(R)5等、新たに複数のハードへも販売し全世界累計で600万本を突破した(2023年6月8日時点)。



現在Steam Storeで開催中のセールにて、『モンスターハンターライズ』『モンスターハンターライズ:サンブレイク』をはじめ、『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』や、『モンスターハンター:ワールド』『モンスターハンターワールド:アイスボーン』、関連作品のDLCがお得に購入可能。また、PlayStation(TM)Storeやニンテンドーeショップで開催中のセールでは「モンスターハンター」シリーズ作品を、お得価格で手に入れるチャンス。多くのプレイヤーが体験するシリーズ作品を、未プレイの方はこの機会に触れてみよう!



▼各デジタルストアでセール中の「モンスターハンター」シリーズ関連コンテンツの詳細はこちら

CAPCOM JULY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale05-qod7x/ja-jp/



『モンスターハンターライズ』













躍動する狩猟本能!

新たなアクション、思いのままに翔けあがれるフィールド、未知の興奮や驚きをもたらすモンスター。かつてない狩猟体験がハンターたちを待っている。狩猟に新風を巻き起こす翔蟲(かけりむし)アクションは、指示した方向へと飛び、特殊な「鉄蟲糸」でハンターを引き寄せてくれる。狩猟をさらに進化させ、武器種ごとに特色豊かな攻撃と組み合わせたハンティングアクションが楽しめる。さらに、暴れるモンスターを操り、豪快なアクションを繰りだすことが出来る「操竜」や、フィールドを縦横無尽に移動も可能だ。

また、狩猟を支えるオトモとして、おなじみの「オトモアイルー」に加え、新たに心強い仲間「オトモガルク」が登場し、ハンターをサポートしてくれる。物語は、複数のモンスターとそれらを率いる大物で構成された群れの大襲来である災禍「百竜夜行」が間近に迫り、窮地に立たされているカムラの里を拠点にハンターとしての頂点を目指しつつ、里の仲間たちと一致団結していく。



『モンスターハンターライズ』公式サイト(Nintendo Switch)

https://www.monsterhunter.com/rise/

『モンスターハンターライズ』公式サイト(Steam)

https://www.monsterhunter.com/rise-steam/

『モンスターハンターライズ』公式サイト(Xbox Series S|X、Xbox One、Windows、PS5、PS4)

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/rise/



『モンスターハンターライズ:サンブレイク』













ゆけ、狩りの新天地へ。

『モンスターハンターライズ』の世界が広がり、もっと深く楽しめる超大型拡張コンテンツ。モンスターの異変を調査する観測拠点「エルガド」を中心に、王国最大の脅威「王域三公」と呼ばれる新たなモンスターをはじめ、亜種モンスターやシリーズからの復活モンスターが続々登場。『モンスターハンターライズ』に登場したモンスターもマスターランクのクエストでは追加アクションやバランス調整により、より違った狩りを楽しめる。ハンターの武器の個性がさらに広がる新たな鉄蟲糸技が全14武器種に追加。また、狩りの最中にセットした入れ替え技を変更することができる新要素「疾替え」や、「先駆け」などを活用して自分なりのアクションを組み立てることが可能に。サンブレイクで進化した様々なハンティングアクションを体験しよう。



『モンスターハンターライズ:サンブレイク』公式サイト(Nintendo Switch/Steam)

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』公式サイト(Xbox Series S|X、Xbox One、Windows、PS5、PS4)

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/sunbreak/



【「モンスターハンター」シリーズについて】

当シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。ネットワークを介した協力プレイというスタイルを確立し、シリーズ累計販売本数9,200万本(2023年3月末日時点)を誇る、当社の人気シリーズに成長しています。



商品情報







モンスターハンターライズ

ジャンル:ハンティングアクション

対応プラットフォーム:Nintendo Switch、Steam、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4

発売日:

Nintendo Switch 好評発売中(2021年3月26日発売)

Steam 好評発売中(2022年1月13日発売)

Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4 好評発売中(2023年1月20日発売)





モンスターハンターライズ:サンブレイク

ジャンル:ハンティングアクション

対応プラットフォーム:Nintendo Switch、Steam、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4

発売日:

Nintendo Switch、Steam:好評発売中(2022年6月30日発売)

Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4 好評発売中(2023年4月28日発売)

※プレイするには『モンスターハンターライズ』ゲーム本編が必要になります。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



