GMOインターネットグループのGMOくまポン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高橋 良輔)が運営する、美容医療の検索・予約サービス「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)は、同サービスの利用者のデータにもとづき、2022年の「美容医療年間人気ランキング」を発表いたします。



昨年の「美容医療年間人気ランキング」(https://www.gmo.jp/news/article/7539/)に引き続き、今年もユーザーの美容医療に対する意識がうかがえる「美容の悩み」「気になる部位」「人気の施術」「世代別人気の施術」「男性に人気の施術」を、利用者のデータを基に分析し、5つのランキングを集計しました。









キレイパスは、「最新・人気の施術が、簡単、お手軽に試せて、気軽に、楽しくキレイになれる」をブランドコンセプトに、全国の美容クリニックから自分の悩みにあった施術を簡単に検索・体験できるサービスです。また、2022年4月からは、「キレイパス byGMO」”メンズ版”の提供を開始いたしました。今年も男女ともに多くの方にご利用いただき、「キレイパス byGMO」の2022年の購入件数は昨対比191%、男性のみでは昨対比219%となっています。





【「キレイパス byGMO」美容医療年間人気ランキング2022】



■調査期間:2022年1月1日(土)~2022年11月30日(水)

■調査方法:「キレイパス byGMO」でのチケット購入件数を基に抽出



<トピックス>

1.美容の悩みランキング

2.気になる部位ランキング

3.人気施術ランキング

4.世代別人気施術ランキング

5.男性に人気の施術ランキング



1.美容の悩みランキング ~今年も美肌に関する悩みが上位に~







キレイパス会員のチケット購入件数を基に、各施術により改善が期待できる美容の悩みランキングを、独自に抽出しました。

1位にランクインしたのは【シミ・そばかす】。「キレイパス byGMO」のInstagram公式アカウントでも、この悩みに関する投稿が人気でした。2位は昨年1位だった【毛穴・ニキビ跡(クレーター)】で、男女ともにこの悩みを持つ方が今年も多かったようです。



2.気になる部位ランキング ~【肌】が全体の7割以上~







キレイパス会員のチケット購入件数を基に、各チケットの施術部位を気になる部位ランキングとして、独自に抽出しました。

1位は【肌】で、昨年と同じく、調査対象期間中の「キレイパス byGMO」購入件数全体の70%以上を占めました。2位は【口元】。今年は屋外でマスクの着用が不要になる場面も増えたため、今後さらに口元の印象を気にする方が増加しそうです。



3.人気施術ランキング ~昨年1位の【ダーマペン】を抜き、【光治療】がTOPに!~





1位は、マイルドな光の照射で、シミやそばかす改善など幅広い美肌効果が期待できる施術の【光治療(フォトフェイシャルなど)】でした。中でも今年は「ルメッカ」という光治療機器で行う施術の人気が急上昇しました。

昨年1位だった、ニキビ跡や毛穴の開き改善が期待できる【ダーマペン】が今年は2位。購入件数は【ダーマペン】が昨年の2倍なのに対し、【光治療(フォトフェイシャルなど)】は4倍以上でした。つまり、【ダーマペン】自体の人気が下がったというよりも、【光治療(フォトフェイシャルなど)】の人気が飛躍的に高まったといえます。

1位、2位ともに先述の<1.美容の悩みランキング>とも相関があることもうかがえます。

また、昨年2位だった【医療脱毛(VIO)】はTOP10圏外になった一方で、昨年圏外だった【医療脱毛(顔)】が今年は3位にランクインしました。



4.世代別人気施術ランキング ~全世代共通で【光治療】がランクイン~









10代は首位が【ピアスの穴あけ】でしたが、20代~50代は何と全ての世代で【光治療(フォトフェイシャルなど)】となりました。<3.人気施術ランキング>でも同施術が1位でしたが、世代を問わず人気が高まりました。

30代以上では【ピコレーザートーニング】が全世代で3位以内にランクインし、シミ予備軍や「肝斑」の対策をする方が多かったようです。





す。

40~50代では表情じわの改善が期待できる【ボトックス】やリフトアップ効果が期待できる【HIFU(ハイフ)】など、エイジングケア施術が人気でした。



5.男性の世代別人気施術ランキング ~昨年に引き続き、首位は【ダーマペン】~





1位は【ダーマペン】で、2位の【医療脱毛(ヒゲ・顔)】に対して購入件数が1.5倍となりました。男性のみで集計した<美容の悩みランキング>では「毛穴・ニキビ跡(クレーター)」がダントツで、2位の「シミ・そばかす」の3倍となりました。

また、同じく「毛穴・ニキビ跡(クレーター)」改善が期待できる【ハイドラフェイシャル】や【ケミカルピーリング】、【ピコフラクショナルレーザー】などもランクインしました。

2位は【医療脱毛(ヒゲ・顔)】でした。特にこの施術チケットを購入する男性のうち、7割以上がキレイパスを初めて使う人だったことから、ヒゲ脱毛が美容医療を始めるきっかけになる人も多いようです。





【まとめ】



昨年人気の高かった【ダーマペン】を抑え、今年はほぼ全世代で【光治療(フォトフェイシャルなど)】の人気が顕著でした。美容の悩みでも「シミ・そばかす」が首位だったことからもその理由がうかがえます。

一方、昨年男女ともに人気だった【ダーマペン】も今年も引き続き購入件数が高く、「毛穴・ニキビ跡(クレーター)」は普遍的に全世代・男女ともに多くの方が持つ共通の悩みのようです。





【「キレイパス byGMO」について(URL:https://kireipass.jp/)】



キレイパスは、「最新・人気の施術が、簡単、お手軽に試せて、気軽に、楽しくキレイになれる」をブランドコンセプトに、全国の美容クリニックで施術を受けられるチケットを多数掲載しています。利用者は美容の悩みや希望のエリアなどを選択するだけで、自分に最適なチケットを簡単に検索・予約できます。掲載している施術は、美肌レーザーや毛穴改善などの肌メンテナンス系の施術が中心です。2018年のサービス開始以降、2022年11月末時点で利用者数は400万人を超え、女性・男性ともに多くの方にご愛用いただいております。また、利用者が購入できるチケットの掲載数も大幅に増加し、ご利用いただく美容クリニックの数も増えています。





【GMOくまポン株式会社について】



「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポンサイト「くまポン byGMO(URL:https://kumapon.jp/)」を運営しています。また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」の運営を開始しました。さらに2022年3月からは美容クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」の運営を開始し、患者様の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。



GMOくまポンは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。



以上



