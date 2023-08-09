MAN WITH A MISSION×miletコラボ曲「絆…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。
「絆ノ奇跡」は、今年4月から放送がスタートしたテレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌に起用された楽曲でBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャートでは、2023年4月19日公開チャートで20位に初登場。その後、5月のCD発売をまたいで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で本楽曲の一発撮り映像が披露され、アーティストファンはもとより、アニメファンも巻き込み、長きにわたり大きな支持を得ている。そして、チャートイン17週目となる今週、1億回の大台を突破した。
MAN WITH A MISSIONの楽曲がストリーミング累計再生数1億回を突破するのはキャリア史上本楽曲が初。miletは、2021年に自身が参加したmilet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」が1億回再生を突破している。
なお、MAN WITH A MISSIONは現在、日本国内ホールツアーを開催中。来月9月15日からは香港を皮切りにアジアツアーへ。年内12月16日、17日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSまで破竹の勢いで駆け抜ける。
また、miletも8月30日に3rdアルバム「5am」を発売、そしてそんなアルバムを引っ提げ9月10日千葉県・森のホール21を皮切りに自身最大規模の全国18都市19公演の全国ホールツアーがスタート。11月には台北単独公演も控え、日本国内はもとより、海外でも支持を集める2組のコラボレーションはますます盛り上がりを見せていきそうだ。
-----------------------------------------------
※Billboard JAPANの週間ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”では、GfK Japanが提供するオンデマンド型音楽配信サービス（Amazon Music （Unlimitedおよびプライム会員向け音楽ストリーミング）、Apple Music、AWA、HMVmusic、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、TOWER RECORDS MUSIC）、プレイリスト型音楽配信サービス（dヒッツ、うたパス）、Luminateが提供するYouTube Musicの再生回数を合算しています。
■MWAMツアースケジュール
MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE～
＜HALL MISSION＞
7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール
7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール
7/19(水) 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
7/25(火) 長野・ホクト文化ホール
7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター
8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）
8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール
8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館
8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館
8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール
8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場
9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール
9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP
＜ASIA MISSION＞
9/15(金) 香港/Music Zone
9/17(日) 台北/Zepp New Taipei
9/27(水) ジャカルタ/The Kasablanka
9/29(金) シンガポール/Capitol Theatre
10/1(日) クアラルンプール/Zepp Kuala Lumpur
＜ARENA MISSION＞
11/3(金・祝) 愛知・日本ガイシホール
11/4(土) 愛知・日本ガイシホール
11/22(水) 大阪・大阪城ホール
11/23(木・祝) 大阪・大阪城ホール
12/16(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
12/17(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
■milet ツアースケジュール
milet 全国ホールツアー「milet live tour “5AM” 2023」
9/10(日) 千葉県・森のホール21 大ホール
9/17(日) 三重県・四日市市文化会館 第1ホール
9/18(月) 愛知県・名古屋国際会議場 センチュリーホール
9/22(金) 兵庫県・神戸国際会館こくさいホール
9/24(日) 京都府・ロームシアター京都 メインホール
10/ 1(日) 大阪府・フェスティバルホール
10/ 7(土) 石川県・本多の森ホール
10/ 9(月) 新潟県・新潟テルサ
10/14(土) 静岡県・静岡市民文化会館大ホール
10/15(日) 神奈川県・神奈川県民ホール 大ホール
10/17(火) 東京都・昭和女子大学人見記念講堂
10/22(日) 高知県・高知市文化プラザ かるぽーと
10/28(土) 広島県・広島文化学園HBGホール
10/29(日) 岡山県・岡山市民会館
11/ 3(金) 宮城県・仙台サンプラザホール
11/ 4(土) 岩手県・盛岡市民文化ホール 大ホール
11/11(土) 福岡県・福岡サンパレス
11/18(土) 東京都・東京国際フォーラム ホールA
11/23(木) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
Zepp New Taipei公演
11/29(水)、30（木）台北・Zepp New Taipei
（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
---------------------------------------------
▼アーティスト関連サイトおよびSNS
MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/
Twitter: https://twitter.com/mwamjapan
Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029
Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/
Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/
LINE: manwithamission
milet Official Website https://www.milet.jp/
Twitter：https://twitter.com/milet_music
Instagaram：https://www.instagram.com/milet_music/
TikTok：https://www.tiktok.com/@milet_official/
【プロフィール】
MAN WITH A MISSION
頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。
milet
2019年3月6日にメジャーデビュー。Toru(ONE OK ROCK)プロデュースによるデビュー曲「inside you」は人気音楽配信サイト11サイトで1位を記録。2020年6月3日には1stフルアルバム『eyes』をリリースし、オリコン週間CDアルバムランキング及びオリコン週間デジタルアルバムランキングにて共に初登場1位を記録。2021年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演。2022年末には3年連続となるNHK紅白歌合戦に出場。
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/09-19:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
アニメ『ワールドトリガー』第1弾＆第2弾“猫ver.”からGraffArtを使用したグッズが発売！ らくがき風タッチで描かれた隊員たちに注目!!(08/09 20:46)
「ほっともっと」公式アプリ・Twitter(X)・Instagram のそれぞれで応募できる！ 届いてびっくり！ 五感で楽しむ宝箱当たるキャンペーン ！(08/09 20:46)
ビーチバレーボール競技初、デフ選手チームが自力ポイントでサテライト大会に出場。(08/09 20:40)
スキルバ新サービス、M&Aアドバイザー向けの収益化支援プラットフォーム『スキルバM&A』が公開！(08/09 20:40)
「今注目の海外投資 フィリピン不動産 DMCI Homesを勧める理由」が書籍出版されました！！著者はフィリピンを代表するコンドミニアム開発会社のDMCI Homesの初の日本人社員の桐原隆！！(08/09 20:40)
【参加者の92％※が“満足”と回答！】9/2（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』バーチャル美少女ねむ氏による特別セミナーも同時公開！(08/09 20:16)
旬のみずみずしいイチジクをたっぷりと味わう５日間！人気のイチジクフェア「晩夏のイチジク」(08/09 20:16)
Jリーグ・鹿島アントラーズが女性誌「ViVi」と異色コラボ！ViViプロデュースのデニム衣装で撮影した スペシャルMOOK&グッズを販売します。(08/09 19:46)
『サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル』発売日に「廻廻奇譚」、「KING」、「マツケンサンバII」をDLC配信。体験会の実施も決定(08/09 19:46)
MAN WITH A MISSION×miletコラボ曲「絆ノ奇跡」がストリーミング累計1億回再生突破！(08/09 19:46)
【100名限定】設計者やデザイナー、PM・CMのための日建グループ転職ウェビナー 8/26（土）全国どこからでも参加可！日建設計含むグループ3社による企業説明会＆面談会(08/09 19:46)
人気ホラー作家・芦花公園が朗読作品を書き下ろし！ 小学館・ポッドキャスト番組「本の窓」で本日8月9日より二夜連続で配信！(08/09 19:46)
ニューヨーカー ウィメンズ「LOOK BOOK "NEWYORKER WOMEN Autumn & Winter 2023"」を紹介する特集コンテンツを公開。(08/09 19:46)
ニューヨーカー メンズ「LOOK BOOK "NEWYORKER MEN Autumn & Winter 2023"」を紹介する特集コンテンツを公開。(08/09 19:46)
Tリーグ予想スタジアム第17回大会優勝者が決定(08/09 19:46)
【仙台】「TVCM放映記念ブライダルフェア」開催！ウエディングドレス試着やコース料理試食など、“結婚式を体験”できる！(08/09 19:46)
企業が備えるべきサイバーセキュリティ対策セミナーを開催 ～知らないではすまされない！セキュリティ動向と必要な対策をポイント解説～(08/09 19:46)
華やかな装いの描き下ろしイラストで登場！！【推しの子】×GiGO Dress Up Blooming 開催のお知らせ(08/09 19:46)
『ウルトラマンシリーズ』より、「ゼットン」「キングジョー分離図解」「カネゴン」Tシャツが登場！【株式会社コスパ】(08/09 19:46)
外飲みは「プライベート」中心で予算は「5千円まで」 「ネオ居酒屋」は20代で認知も意向も高い(08/09 19:46)
メゾン クリスチャン ディオールの豊かな色彩が伊勢丹新宿を美しく飾るディオール コロラマ(08/09 19:46)
[Bowers & Wilkinsイベント情報]ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店にてハイエンド・スピーカー、ワイヤレス・スピーカー、およびヘッドフォンの特別展示を実施(08/09 19:46)
衝撃の最終話を迎えたTVアニメ『魔法少女マジカルデストロイヤーズ』がハズレのないオンラインくじKuZiPA!に初登場(08/09 19:46)
フェンディ、MATE.BIKEとのコラボレーションにより先駆的なe-BIKEを発売！(08/09 19:46)
「社会起業実践ゼミ＠こおりやま」参加者募集！全6回オンライン開催【こおりやまSDGsアクセラレータープログラム】(08/09 19:46)
【YSL BEAUTY】鈴木えみ、emma、矢吹奈子、中田クルミ、山下幸輝、ミチなど豪華ゲストが来場。(08/09 19:46)
『麻雀ファイトガール』にて『ときめきメモリアル』から「藤崎詩織」が参戦！(08/09 19:46)
「つば九郎×寺田てら」スペシャルコラボ商品が登場！(08/09 19:46)
九州・福岡のキャンピングカーレンタル、夏休み特別キャンペーン「OSOTO campervanで楽しむ！ボードゲームプレゼントキャンペーン」を開催(08/09 19:46)
【セレッソ大阪】「Re:vale×セレッソ大阪＆湘南ベルマーレ」コラボ決定！9/30(土)試合会場にて、限定コラボグッズ先行販売やコラボイベントを実施！(08/09 19:46)