[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。



「絆ノ奇跡」は、今年4月から放送がスタートしたテレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌に起用された楽曲でBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャートでは、2023年4月19日公開チャートで20位に初登場。その後、5月のCD発売をまたいで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で本楽曲の一発撮り映像が披露され、アーティストファンはもとより、アニメファンも巻き込み、長きにわたり大きな支持を得ている。そして、チャートイン17週目となる今週、1億回の大台を突破した。







MAN WITH A MISSIONの楽曲がストリーミング累計再生数1億回を突破するのはキャリア史上本楽曲が初。miletは、2021年に自身が参加したmilet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」が1億回再生を突破している。







なお、MAN WITH A MISSIONは現在、日本国内ホールツアーを開催中。来月9月15日からは香港を皮切りにアジアツアーへ。年内12月16日、17日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSまで破竹の勢いで駆け抜ける。



また、miletも8月30日に3rdアルバム「5am」を発売、そしてそんなアルバムを引っ提げ9月10日千葉県・森のホール21を皮切りに自身最大規模の全国18都市19公演の全国ホールツアーがスタート。11月には台北単独公演も控え、日本国内はもとより、海外でも支持を集める2組のコラボレーションはますます盛り上がりを見せていきそうだ。

-----------------------------------------------

※Billboard JAPANの週間ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”では、GfK Japanが提供するオンデマンド型音楽配信サービス(Amazon Music (Unlimitedおよびプライム会員向け音楽ストリーミング)、Apple Music、AWA、HMVmusic、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、TOWER RECORDS MUSIC)、プレイリスト型音楽配信サービス(dヒッツ、うたパス)、Luminateが提供するYouTube Musicの再生回数を合算しています。





■MWAMツアースケジュール

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~

<HALL MISSION>

7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール

7/19(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

7/25(火) 長野・ホクト文化ホール

7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター

8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール

8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館

8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館

8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール

8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場

9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール

9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP





<ASIA MISSION>

9/15(金) 香港/Music Zone

9/17(日) 台北/Zepp New Taipei

9/27(水) ジャカルタ/The Kasablanka

9/29(金) シンガポール/Capitol Theatre

10/1(日) クアラルンプール/Zepp Kuala Lumpur





<ARENA MISSION>

11/3(金・祝) 愛知・日本ガイシホール

11/4(土) 愛知・日本ガイシホール

11/22(水) 大阪・大阪城ホール

11/23(木・祝) 大阪・大阪城ホール

12/16(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

12/17(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ





■milet ツアースケジュール

milet 全国ホールツアー「milet live tour “5AM” 2023」

9/10(日) 千葉県・森のホール21 大ホール

9/17(日) 三重県・四日市市文化会館 第1ホール

9/18(月) 愛知県・名古屋国際会議場 センチュリーホール

9/22(金) 兵庫県・神戸国際会館こくさいホール

9/24(日) 京都府・ロームシアター京都 メインホール

10/ 1(日) 大阪府・フェスティバルホール

10/ 7(土) 石川県・本多の森ホール

10/ 9(月) 新潟県・新潟テルサ

10/14(土) 静岡県・静岡市民文化会館大ホール

10/15(日) 神奈川県・神奈川県民ホール 大ホール

10/17(火) 東京都・昭和女子大学人見記念講堂

10/22(日) 高知県・高知市文化プラザ かるぽーと

10/28(土) 広島県・広島文化学園HBGホール

10/29(日) 岡山県・岡山市民会館

11/ 3(金) 宮城県・仙台サンプラザホール

11/ 4(土) 岩手県・盛岡市民文化ホール 大ホール

11/11(土) 福岡県・福岡サンパレス

11/18(土) 東京都・東京国際フォーラム ホールA

11/23(木) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru





Zepp New Taipei公演

11/29(水)、30(木)台北・Zepp New Taipei

(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

---------------------------------------------

▼アーティスト関連サイトおよびSNS

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

Twitter: https://twitter.com/mwamjapan

Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission





milet Official Website https://www.milet.jp/

Twitter:https://twitter.com/milet_music

Instagaram:https://www.instagram.com/milet_music/

TikTok:https://www.tiktok.com/@milet_official/



【プロフィール】

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。





milet

2019年3月6日にメジャーデビュー。Toru(ONE OK ROCK)プロデュースによるデビュー曲「inside you」は人気音楽配信サイト11サイトで1位を記録。2020年6月3日には1stフルアルバム『eyes』をリリースし、オリコン週間CDアルバムランキング及びオリコン週間デジタルアルバムランキングにて共に初登場1位を記録。2021年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演。2022年末には3年連続となるNHK紅白歌合戦に出場。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-19:46)