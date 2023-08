[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

<1部ライブレポート>

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE。先週末には、富士急ハイランド コニファーフォレストにて=LOVE、≠ME、≒JOY3グループによる合同フェス「イコノイジョイ 2023」にて約2万人を動員し2daysの公演が開催され、フェスの興奮が冷めやらぬ中、本日8月5日、パシフィコ横浜国立大ホールにて「夏祭り」と題して「イコラブヨコハマ夏祭りPresented by Rakuten Optimism」を昼、夜の2公演、約8,000人を動員して開催した。







和傘や和テイストに装飾された豪華ステージセットの中、オープニングでは浴衣姿の=LOVEのメンバーが1階と2階の客席からサプライズで登場。最新曲『ナツマトぺ』からのライブスタートに、早くも会場からは大歓声が起こり、“夏祭り”の始まりを告げる。「私たちと浴衣デートしちゃおうね!」との野口衣織のメッセージに続き、同じく夏の定番曲となっている『ウィークエンドシトロン』、齋藤樹愛羅がセンターを務める『セノビ―インラブ』『樹愛羅、助けに来たぞ』が畳みかけるように披露される。





リーダー山本杏奈の「イコラブヨコハマ夏祭りへようこそ!」の呼びかけ後は、浴衣衣装に関するトークや、お客さんを上手、下手の2班に分けてコール&レスポンスを展開。声出し解禁後のライブならではの演出で会場を盛り上げた。













その後はユニット曲披露が続く。涼しげなドレスに身をまとった、大谷映美里、音嶋莉沙による『わたし、魔法使い』、瀧脇笙古が初センターを務めたユニット曲『BPM170の君へ』、さらにSHOWROOMでの「まいにちアイドル2000日&累計3億ポイントチャレンジ企画」達成により制作されたリーダー山本のソロ曲『おかえり、花便り』を初披露。中盤からは、大場花菜、高松瞳、瀧脇笙古、諸橋沙夏がダンサーで登場し、さらにステージに花を添えた。さらに佐々木舞香、野口衣織が『虹の素』をシックなドレスでしっとり歌い上げ、14thシングルカップリングに収録されている、大場花菜センターによる”恋する女子のポジティブな妄想を描いた、エレクトロ・ポップチューン”『ラブロケ』も初披露され、近未来的なキュートなラブソングに会場は大きな拍手に包まれた。









さらにダンストラックのビートに乗せた、ソロダンスを含む息の合ったダンスパフォーマンスを披露した後には、ビート感そのままにアクティブでパワフルな女性をテーマにしたダンスナンバー『Be Selfish』へと続く。さらに、メンバーが他己紹介をしあうイコラブ初の自己紹介ソング『ヒロインズ』での盛り上がりをそのままに、会場を埋め尽くすカラフルなペンライト、ステージ上のLEDに映し出された「炎」、赤色にライトアップされたステージ上で『Junkies』をパワフルに熱唱。一転、次曲では、諸橋沙夏のしっとりと歌い上げるアカペラからスタートした『記憶のどこかで』では、野口衣織とのダブルセンターで、歌詞を大切に噛みしめながら歌う姿が印象的だった。









=LOVEの夏の思い出をちりばめたメモリアル映像の放映後、メンバーは「イコノイジョイ 2023」でお披露目された、夏テイスト満載のマリン衣装で登場。野口センターによる、一途で淡い恋心を綴った、片想いラブソング『だからとて』、タオル演出で来場者とステージ上が一体となった『Oh!Darling』、『青春“サブリミナル”』 『この空がトリガー』とアップテンポナンバーを繰り広げ、当公演一番の夏全開セクションとなり、会場は大変な熱気に包まれた。





「今年の夏は、イコラブに恋しちゃってくださいね!」との佐々木のMC後、夏の定番曲『夏祭り恋慕う』で観客のコールとステージ上が一体となり、本編ラストを締めくくった。







鳴りやまぬ拍手の中、Tシャツ姿でメンバーがステージ上に再登場。メンバー間の絆を象徴する『笑顔のレシピ』、 『探せ ダイヤモンドリリー』、『「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 』とイコラブらしいポジティブな楽曲が続く。来場者のコールの熱量もラストに向かって高まっていく。名残り惜しい雰囲気の中、「イコラブヨコハマ夏祭りPresented by Rakuten Optimism」を締めくくるラストナンバーとして歌ったのは当公演2回目の披露となる最新曲「ナツマトぺ」。最後の最後まで全力で歌に感情を込めパフォーマンスを披露。







リーダーの山本杏奈は 「皆さん夏祭り楽しんでいただけましたか?みなさんのおかげで最高の夏祭りになりました。私たちの6周年コンサート「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」も10 月にさいたまスーパーアリーナで開催されますが、皆さん来てくれますか?これからも私たちと一緒に思い出を作って更新していきましょう!」と、来場者の精一杯の感謝の気持ちを伝え「イコラブヨコハマ夏祭りPresented by Rakuten Optimism」は幕を閉じた。







前述のとおり、10月18日(水)と19日(木)の2日間、デビュー6周年を記念した「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が=LOVEにとって初となる「さいたまスーパーアリーナ」で開催される。過去最大規模となる、記念すべき公演を控え、夏を駆け抜ける=LOVEに今後も大注目してほしい。





※夜公演では、ユニット曲『24/7』(齋藤樹愛羅、高松瞳、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈)、『お姉さんじゃダメですか?』 (大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、佐々木舞香、瀧脇笙古)も披露。



■8/5(土)「イコラブヨコハマ夏祭りPresented by Rakuten Optimism」@パシフィコ横浜国立大ホール

〈1部〉 13:30~

〈SETLIST〉

1.ナツマトぺ ※7/19発売14thシングル表題曲

2.ウィークエンドシトロン

3.セノビーインラブ

4.樹愛羅、助けに来たぞ

MC

5.わたし、魔法使い ※大谷映美里、音嶋莉沙

6.BPM170の君へ ※大場花菜、高松瞳、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏

7.おかえり、花便り ※山本杏奈

8.虹の素 ※佐々木舞香、野口衣織

9.ラブロケ ※大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、高松瞳、瀧脇笙古、山本杏奈 ※初披露 7/19発売14thシングルカップリング曲

10.Be Selfish

11.ヒロインズ ※7/19発売14thシングルカップリング曲

12.Junkies

13.記憶のどこかで

14.だからとて ※7/19発売14thシングルカップリング曲

15.Oh!Darling

16.青春“サブリミナル”

17.この空がトリガー

MC

18.夏祭り恋慕う



〈ENCORE〉

1.笑顔のレシピ

2.探せ ダイヤモンドリリー

3.「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

MC

4.ナツマトぺ ※7/19発売14thシングル表題曲



〈2部〉 18:30~

〈SETLIST〉

1.ナツマトぺ ※7/19発売14thシングル表題曲

2.ウィークエンドシトロン

3.セノビーインラブ

4.樹愛羅、助けに来たぞ

MC

5.24/7 ※齋藤樹愛羅、高松瞳、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈

6.お姉さんじゃダメですか? ※大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、佐々木舞香、瀧脇笙古

7.おかえり、花便り ※山本杏奈

8.虹の素 ※佐々木舞香、野口衣織

9.ラブロケ ※大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、高松瞳、瀧脇笙古、山本杏奈 ※7/19発売14thシングルカップリング曲

10.Be Selfish

11.ヒロインズ ※7/19発売14thシングルカップリング曲

12.Junkies

13.記憶のどこかで

14.だからとて ※7/19発売14thシングルカップリング曲

15.Oh!Darling

16青春“サブリミナル”

17.この空がトリガー

MC

18夏祭り恋慕う



〈ENCORE〉

1.笑顔のレシピ

2.探せ ダイヤモンドリリー

3.「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

MC

4.ナツマトぺ ※7/19発売14thシングル表題曲





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/06-16:16)