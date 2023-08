[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



8/9(水)配信リリース決定のみ発表されていた、新曲「We are all stars」の詳細が明らかとなった。セルフプロデュースアルバム「I」以降、新境地を切り開く中島美嘉の今作は、自身が作詞を手掛け作曲 はプロデューサー・ベーシスト・ギタリストとしてもとしても活躍する橋本幸太とのコライトによるEDM要素を取り入れた注目のダンスナンバー。20代の頃に長期滞在していたニューヨークで存在を知った人気リアリティ番組としても知られる「ル・ポールのドラァグ・レース」のル・ポール・アンドレ・チャールズに感銘を受け、“自分らしくありのままの自分を愛そう“という自己肯定感をテーマに書き下ろした歌詞と、自らサウンドにも拘って制作したメッセージ性の高い内容となっている。



今作について中島は「この楽曲は、20代の頃からずっと大好きなドラァグクイーンのル・ポールへ、敬意を込めたお手紙のような内容にしたいというテーマで制作を始めました。自分の壁を越える勇気、自由を選択する勇気、「わたしでも出来たのだから皆んな大丈夫」という想いで制作しました。わたしがル・ポールから力をもらったように、この曲で皆の背中を押すことができたら嬉しいです。」と楽曲への思いをコメント。またル・ポールをオマージュした新ビジュアルでは、美容クリエイターや動画クリエイターとしても活躍する“GYUTAE”と“zutti”がヘアメイクを担当し、楽曲テーマ同様に“どんな自分でも胸を張って生きていく” 自身の価値観を大切にすることを表現。“伝えること”を最も大事にしている中島美嘉の“今伝えたいこと”が詰まった作品に仕上がっている。





本日よりデジタルリリースを記念して、オリジナル歌詞画像が必ずもらえるPre-add/Pre-saveキャンペーンを実施。詳しくはオフィシャルHPをチェックしよう。明日(8/10)LINE CUBE SHIBUYAを皮切りにスタートする全国ツアー『MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2023 YOU』。初となるファンからのリクエストを募った今ツアーでの新曲披露も期待される、本公演にぜひ足を運んで欲しい。



<新曲情報>

タイトル:We are all stars

作家情報:作詞 中島美嘉 作曲 中島美嘉・橋本幸太

配信日リリース日:8/9(水)

配信URL https://smar.lnk.to/Nqd2so



<Pre-add/Pre-saveキャンペーン詳細>

新曲『We are all stars』のデジタルリリースを記念して、Pre-add/Pre-saveキャンペーンを開催いたします。期間内にキャンペーンにご参加いただいた方全員にオリジナル歌詞画像をプレゼント。



▼中島 美嘉『We are all stars』 Pre-add/Pre-save(事前登録)はこちら

https://smar.lnk.to/dabs7b



※Pre-add/Pre-saveとは?

Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveとは、配信前の作品を事前に予約できる機能です。

前もってPre-add/Pre-saveされた作品は、配信開始後にご自身のライブラリに自動で追加されます。

■対象ストリーミングサービス

Apple Music/Spotify

■開催期間

2023年8月1日(火) 18:00 ~ 2023年8月8日(火) 23:59まで

■参加方法

下記ページよりPre-add/Pre-saveの事前登録を行ってください。

https://smar.lnk.to/dabs7b



■注意事項

※事前登録完了後、プレゼントページへ自動的に遷移しますので、他の操作をされないようご注意ください。

※プレゼントの第三者への転売・譲渡等の行為は固くお断りいたします。

※本キャンペーンは、AppleおよびApple Music、Spotifyは関与しておりません。

※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。



<ツアー情報>

タイトル:『MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2023 YOU』

開催概要:

東京 8月10日(木) LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) 開場17:45 開演18:30

(問)中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12:00~15:00)





愛知 8月20日(日) 名古屋市公会堂 大ホール 開場16:15 開演17:00

(問)中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12:00~15:00)

広島 9月2日(土) 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール 開場16:15 開演17:00

(問)中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12:00~15:00)

大阪 9月3日(日) COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール 開場16:15 開演17:00

(問)中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12:00~15:00)

茨城 9月9日(土) 水戸市民会館 グロービスホール(大ホール) 開場16:15 開演17:00

(問)茨城放送イベント事業部 029-243-4111(平日10:00~17:00)

埼玉 9月10日(日) 狭山市市民会館 大ホール 開場16:15 開演17:00

(問)狭山市市民会館 TEL 04-2953-9101(8:30~21:30月曜休館)

福島 9月17日(日) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場16:15 開演17:00

(問)クールマイン 022-796-8700 (平日11:00~19:00)

宮城 9月18日(月・祝) トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

開場16:15 開演17:00

(問)クールマイン 022-796-8700 (平日11:00~19:00)

チケット券種

●グッズ付チケット(グッズ付き / 全席指定)12,000円(税込)

●グッズ付ペアチケット(グッズ・ポストカード付 / 全席指定)24,000円(税込)

●ペアチケット(ポストカード付 / 全席指定)19,800円(税込)

●全席指定:9,900円(税込)

※上記、「グッズ付チケット」「グッズ付ペアチケット」「ペアチケット」3つの券種に関しては、現状はプレイガイドでの販売は未定となります。

※3歳以上有料

※3歳未満のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可(但し座席が必要な場合は有料)

ファンクラブチケット先行受付に関してはこちら

https://www.mikanakashima.net/



