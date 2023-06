[株式会社カプコン]

6月予約開始した新商品グッズ&当月発売新商品をまとめてご紹介!





■CAPCOM×VOXEL(ボクセル)スタイルの新シリーズ誕生!

カプコンのキャラクターたちを、おしゃれでかわいいキューブ状の「ボクセル」タッチで表現したVOXENATION(ボクセネーション) シリーズ誕生!



第1弾はカプコン40周年を記念し、カプコンを代表するキャラクター9体が、ぬいぐるみとなって登場。

コレクションしたくなる透明BOXパッケージ入りで、そのまま飾れます。



詳しくは特設サイトでチェック!

【VOXENATION(ボクセネーション) 特設サイト】

https://www.e-capcom.com/sp/voxenation/



【商品情報】

・商品名:

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th ストリートファイター/リュウ

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th ストリートファイター/春麗

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th デビル メイ クライ/ダンテ

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th 逆転裁判/成歩堂 龍一

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th バイオハザード/クリス・レッドフィールド

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th バイオハザード/レオン・S・ケネディ

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th ロックマン/ロックマン

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th モンスターハンター/ハンター♂(レウスシリーズ)

VOXENATION ぬいぐるみ CAPCOM40th モンスターハンター /オトモアイル―(レザーネコシリーズ)

・発売日:2023年11月16日(木)予定

・価 格:3,520円(税込)

・本体サイズ:約H160×W80×D80mm

・パッケージサイズ:約H205×W125×D125mm

・素 材:ポリエステル/綿



■その他、6月より予約開始した様々な雑貨もまとめてご紹介

シリーズを越えたラインナップで、ジオラマアクリルスタンド、マフラータオル、グラスジョッキ、フレークシール等の雑貨も発売決定!



~ボリューム感抜群のジオラマアクリルスタンド~

3層構造でボリューム感抜群のジオラマアクリルスタンドが登場!

『モンスターハンターライズ』、『バイオハザード RE:4』、『ストリートファイター6』

『ゴースト トリック』、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の5種をラインナップ。



詳細はこちら

https://www.e-capcom.com/shop/c/c50/



【商品情報】

・商品名

モンスターハンターライズ ジオラマアクリルスタンド

バイオハザード RE:4 ジオラマアクリルスタンド

ストリートファイター6 ジオラマアクリルスタンド

ゴースト トリック ジオラマアクリルスタンド

逆転裁判456 王泥喜セレクション ジオラマアクリルスタンド

・発売日:2023年10月26日(木)予定

・価 格:各2,640円(税込)

・サイズ:H約150×W約250mm×約3mm

・サイズ(組立時):H約80~132×W約98~120×D約45mm

・素 材 :アクリル



~各タイトルの魅力がつまったデザインのマフラータオル~

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』、『ロックマンエグゼ』、『ストリートファイター6』、『ゴースト トリック』、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』をテーマにした5種で登場!



タイトルごとに個性あふれるデザインで、日常使いするもよしコレクションするもよしなマフラータオルです!



詳細はこちら

https://www.e-capcom.com/shop/c/c50/



【商品情報】

・商品名

モンスターハンターライズ:サンブレイク マフラータオル エルガド

ストリートファイター6 マフラータオル キンバリー

ロックマンエグゼ マフラータオル 絆

ゴースト トリック マフラータオル ミサイル

逆転裁判456 王泥喜セレクション マフラータオル ガリューウエーブ

・発売日:2023年10月26日(木)予定

・価 格:各1,980円(税込)

・サイズ:H約200×W約1,100mm

・素 材:綿100%



~CAPCOMキャラクターが大集合したフレークシール~

1袋10柄×各3枚入りの大ボリュームなフレークシールセット。

各タイトルの登場人物を集めたキャラクターセットとゲームを彩るキャラクターが大集合のバラエティセットの2種展開です。 手帳やカレンダーなどお好みの場所に貼ってお楽しみください。



詳細はこちら

https://www.e-capcom.com/shop/c/c63/



【商品情報】

・商品名

CAPCOM フレークシール キャラクター

CAPCOM フレークシール バラエティ

・発売日:2023年10月26日(木)予定

・価 格:各880円(税込)

・サイズ(台紙):H約85×W約85mm

・サイズ(シール単品):H約30×W約30mm

・素 材:紙



~ユニークなデザインのグラスジョッキ3種~

『モンスターハンターライズ』からはビールラベル風にデザインされたギルドマネージャーの「ゴコク」、

「バイオハザード」シリーズからは洋酒のラベルをイメージしたデザインの「スーパータイラント」、

『ロックマンエグゼ』からは「ロックマン」と「熱斗」のアートを使用したデザインがラインナップ。

お気に入りデザインのグラスジョッキで楽しく飲み物を飲もう!



詳細はこちら

https://www.e-capcom.com/shop/c/c51/



【商品情報】

・商品名

モンスターハンターライズ グラスジョッキ ゴコク

バイオハザード グラスジョッキ スーパータイラント

ロックマンエグゼ グラスジョッキ ロックマン&熱斗

・発売日:2023年10月26日(木)予定

・価 格:各3,300円(税込)

・サイズ:H約152×W約71mm

・容 量:360cc

・素 材:ガラス



■人気モンスターの「ふわたま」ぬいぐるみ 第2弾 全3種

「モンスターハンター」シリーズの人気モンスターたちがふわふわ触感でたまご型になった、ふわたまぬいぐるみの第2弾が発売決定。「ジンオウガ」、「ティガレックス」、「クルルヤック」の3種をラインナップで11月発売予定。

9月に発売予定の第1弾「リオレウス」「ナルガクルガ」「アオアシラ」と合わせて、キュートなデフォルメの「ふわたま」モンスターたちをぜひお求めください。



詳細はこちら

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007751/



【商品情報】

・商品名

モンスターハンター ふわたまぬいぐるみ ジンオウガ

モンスターハンター ふわたまぬいぐるみ ティガレックス

モンスターハンター ふわたまぬいぐるみ クルルヤック

・発売日:2023年11月16日(木)予定

・価 格:各2,970円(税込)

・サイズ:各H約200×W約190×D約220mm

・素 材:ポリエステル



■今月発売の新商品もご紹介

6月も発売を迎えるグッズが盛りだくさん!

既に予約が終了・完売している人気商品もあるので詳細はご購入予定のお店でチェック!



■モンスターハンター カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 鋼龍 クシャルダオラ 【復刻版】



【商品概要】

・発売日:2023年6月29日(木)

・価 格:各22,000円(税込)

・サイズ:H320×W260×D230mm

・素 材:PVC、ABS

※本商品は2015年11月に発売された「CFB クリエイターズモデル 鋼龍 クシャルダオラ」と同仕様です。



■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus THE BEST ~Vol.19・20・21~





【商品概要】

・発売日:2023年6月27日(火)

・価 格:個箱 1,650円(税込)/BOX(6個入) 9,900円(税込)

・サイズ(本体):H全高約100~150mm

・サイズ(台座):約75.5×87mm(六角形)

・素 材:PVC、ABS

・仕 様:彩色済フィギュア+台座+ボーナスパーツ / パッケージ 紙箱(ブラインド形式)

※1BOX6個入り、中身はランダムです。ご購入の際にモンスターの種類を選ぶことはできないブラインドパッケージ仕様です。



■モンスターハンターライズ:サンブレイク デフォルメぬいぐるみ ガイアデルム

■モンスターハンターライズ:サンブレイク デフォルメぬいぐるみ 渾沌に呻くゴア・マガラ



【商品概要】

・発売日:2023年6月29日(木)

・価 格:各3,850円(税込)

・サイズ:[ガイアデルム]H200×W170×D230mm

・サイズ:[渾沌に呻くゴア・マガラ] H180×W160×D220mm

・素 材:ポリエステル



【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/shop/default.aspx

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※各商品の取り扱い状況は、ご購入予定の店舗へお問い合わせください。

※各商品画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベントや催事等にて先行販売する場合がございます。



