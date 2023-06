[株式会社カプコン]

2023年6月30日(金)より株式会社カプコンは『ゴースト トリック』(2023年6月30日発売)の発売を記念いたしまして、オンラインのクレーンゲームサービス『カプコンネットキャッチャー カプとれ』限定プライズを展開いたします。







■「カプとれ」でしか手に入らない限定景品を、クレーンヲ アヤツッテ ゲットせよ!

『ゴースト トリック』好きのアナタ様に送る、デスクまわりで活躍してくれる限定景品がカプとれに3アイテム登場!

「マウスパッド」は、まわりの目を引く『ミサイル』柄とオシャレ度がアップするレコード柄でご用意。

「アクリルクリップ」は全5種ございますので、用途に合わせてキャラクターを使い分けるのがおススメ。

デスクをパッと華やかにする「アクリルブロック」は、約10×10cmと気軽に飾りやすいサイズ感が◎

「カプとれ」では操作ミスしても4分前には戻れませんので、プレイの際はご注意を!





・商品名 :ゴースト トリック マウスパッド

・種類 :全2種(ミサイル、レコード)

・容量 :直径約20cm

・発売日 :6月30日(金)0時より『カプコンネットキャッチャー カプとれ』にて順次展開予定





・商品名 :ゴースト トリック トレーディングアクリルクリップ

・種類 :全5種(シセル、リンネ、クネリ、カノン、ミサイル)

・サイズ :約W6×H5cm

・発売日 :6月30日(金)0時より『カプコンネットキャッチャー カプとれ』にて順次展開予定





・商品名 :ゴースト トリック アクリルブロック

・種類 :全2種(メインビジュアル、シセル&リンネ)

・サイズ :約W10×H10×D1cm

・発売日 :6月30日(金)0時より『カプコンネットキャッチャー カプとれ』にて順次展開予定



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。



□取り扱い先

『カプコンネットキャッチャー カプとれ』 https://capcom-netcatcher.com/



■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは? ■





『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレーンゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



