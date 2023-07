[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

大量の水&泡による演出と夏らしいセットリストで、この日限りのスペシャルなライブパフォーマンスを披露!DAY1のレポートをお届け!!







指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE、≠ME、≒JOYによる合同コンサート「イコノイジョイ 2023」の初日公演が、本日7月29日に山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストで開催された。





3グループがその日限りの特別なライブパフォーマンスを繰り広げる夏の合同フェス「イコノイジョイ 2023」。今年は昨年に続く2回目の開催で、初の2DAYS公演へと規模が拡大された。本日の初日公演は「うぉーたー&あわあわパーティー」と題して水や泡を使った演出をふんだんに取り入れた、夏らしいセットリストのライブに。観客の声出しが可能になったことも相まって、会場に集まった約1万人のファンと一体になって、まさにパーティーのような盛り上がりが生まれた。







会場周辺の天気はまぶしいほどの快晴。開演時刻は夕方だが、抜けるような青空からコニファーフォレストに真夏の日差しが降り注いだ。オープニングでは「Overture」に合わせてスクリーンに映し出された映像にカウントダウンが表示され、ライブ開幕の瞬間から会場全体のテンションが上昇する。夏らしい法被風の衣装を身にまとって登場した=LOVE、≠ME、≒JOYは、そのカウントダウンがゼロになると、観客とともに水色のジェット風船を一斉に頭上へ飛ばした。開放感あふれる光景に歓声が上がる中、ライブの幕開けを飾ったのは=LOVEのさわやかなサマーチューン「ウィークエンドシトロン」。会場に設置されたウォーターキャノン、メンバーが持つ放水銃から盛大に水が撒かれた。







その後も3組そろってのパフォーマンスが続き、「す、好きじゃない!」(≠ME楽曲)ではメンバーが水鉄砲やバケツ、たらいで水をかけ合って大はしゃぎする。ヘッドホンを首にかけた諸橋沙夏が“DJ SANA”になりきって観客を勢いよく煽り始めると、ほかのメンバーは水だけでなく、客席エリアに向かって大量の泡も発射。泡を使った演出は今年の「イコノイジョイ 2023」から導入された初の試みで、会場全体に高揚感と清涼感がもたらされた。







続いてライブはユニット曲のコーナーへ。≠MEの鈴木瞳美、谷崎早耶がバスタブに入って「サマーチョコレート」をキュートに歌ったかと思えば、=LOVEの佐々木舞香が無数のシャボン玉に包まれながらソロ曲「真夜中マーメイド」で儚い歌声を響かせ、さらに≠MEの蟹沢萌子と冨田菜々風がユニット曲「ピオニーズ」を情熱的に歌い上げるなど、幅広いパフォーマンスに観客が夢中になった。











ライブ中盤からは3グループそれぞれの単独パフォーマンスがスタート。まずは昨年の「イコノイジョイ 2022」がステージデビューとなり、この1年で大きな成長を遂げた≒JOYが、市原愛弓の初センター曲である最新曲「大空、ビュンと」を疾走感いっぱいに堂々と初披露した。次の≠MEの出番前には、9月6日にリリースされる7thシングルの表題曲「想わせぶりっこ」のミュージックビデオが会場のスクリーンを使って初公開された。かわいらしい恋のナンバーに仕上がったこの曲でセンターポジションに抜擢されたのは、表題曲初センターとなる鈴木瞳美。MVの上映後、ステージに姿を現した≠MEはさっそく「想わせぶりっこ」を初披露し、鈴木の「ちゅーする?」というセリフをはじめとする王道アイドル感あふれるパフォーマンスで観客の心を鷲づかみにした。









=LOVEは、7月19日にリリースしたばかりの最新シングルより、夏の空気感を詰め込んだ表題曲「ナツマトぺ」をはつらつと披露。さらに=LOVEはメンバーがプロデューサー指原莉乃と歌詞を共作し、メンバーが順に他己紹介し合う「ヒロインズ」をライブ初パフォーマンスした。





=LOVEの山本杏奈、≠MEの落合希来里、永田詩央里、≒JOYの江角怜音、藤沢莉子、村山結香がダンスパフォーマンスを披露し、観客の視線を釘付けにしたあとは、彼女たちの前に=LOVEの齋藤樹愛羅がさっそうと登場。6人を率いながら、ソロ曲であるクールなダンスナンバー「Kiara Tiara」を堂々と披露して歓声を浴びた。続いては=LOVEの野口衣織がソロ曲「拝啓 貴方様」を情感たっぷりに歌唱。和傘をさす野口に雨のように水が降り注ぎ、楽曲が持つ大人びたムードが会場中に充満した。











日没が近付いてきた頃、ライブはいよいよラストスパートへと突入。3グループが一体になっての迫力満点のステージが繰り広げられていく。≒JOY「今日も君の夢を見たんだ」ではカラフルな傘、≠ME「まほろばアスタリスク」では光るマイクスタンドがメンバーの手元に。=LOVE「青春”サブリミナル”」の途中にはメンバーがトロッコに乗り込み、会場のあちこちに笑顔を振りまいた。そして=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループが登場する協力パズルアプリゲームの配信が決定したことを発表したのち、3組はコラボ曲「トリプルデート」をにぎやかに披露。夜空に勢いよく打ち上がった花火が彼女たちの織りなす“パーティー”を彩った。







アンコールでは≠ME「君はこの夏、恋をする」、=LOVE「夏祭り恋慕う」といった夏曲が畳みかけられ、会場のテンションが再上昇。興奮が冷めやらぬ中、=LOVE初のライブフィルム映画「=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE」が9月22日より全国で公開されることも明らかに。この映画は今年1月から3月にかけて開催された「=LOVE全国ツアー2023『Today is your Trigger』」の東京・日本武道館公演でのライブパフォーマンスを中心に描かれる。





ラスト、=LOVE、≠ME、≒JOYは「うぉーたー&あわあわパーティー」の締めくくりに「ナツマトぺ」をコラボ。この日一番の量の泡がメンバーを包み込んだ。=LOVEリーダーの山本杏奈は「メンバー34人と、今日きてくださったみなさん、そして配信を見てくださっている皆さんと、みんなで夏の最高の思い出ができたんじゃないかと思います!イコノイジョイ最高!世界で一番最高のお祭りをありがとうございました!」

と初日公演を無事に終えた喜びと、来場者とライブ配信視聴者への精一杯の感謝の気持ちを伝え、大盛況のうちに「イコノイジョイ 2023」の初日の幕が閉じた。



■7/29(土) イコノイジョイ 2023 〈DAY1公演〉「うぉーたー&あわあわパーティー」 @富士急ハイランド コニファーフォレスト

〈SETLIST〉 ★3組

1. ウィークエンドシトロン/=LOVE ★

2. す、好きじゃない!/≠ME ★

3. スイートシックスティーン/≒JOY ★

4. Want you!Want you!/=LOVE ★

5. こちらハッピー探検隊/≠ME ※落合希来里,河口夏音,櫻井もも,永田詩央里,本田珠由記

6. わたし、魔法使い/=LOVE ※大谷映美里,音嶋莉沙

7. サマーチョコレート/≠ME ※鈴木瞳美,谷崎早耶

8. 真夜中マーメイド/=LOVE ※佐々木舞香

9. 2時半ろけんろー/≠ME ※永田詩央里, 本田珠由記

10. ピオニーズ/≠ME ※冨田菜々風,蟹沢萌子

11. 大空、ビュンと/≒JOY ※7/19配信 6th song

12. 想わせぶりっこ /≠ME ※9/6発売 7thシングル表題曲

13. ナツマトぺ/=LOVE ※7/19発売 14thシングル表題曲

14. 超孤独ライオン/≒JOY

15. 天使は何処へ/≠ME

16. Junkies/=LOVE

17. ヒロインズ/=LOVE ※7/19発売 14thシングルカップリング曲

18. Kiara Tiara/=LOVE ※齋藤樹愛羅(=LOVE),山本杏奈(=LOVE)落合希来里(≠ME),永田詩央里(≠ME)

江角怜音(≒JOY),藤沢莉子(≒JOY),村山結香(≒JOY)

19. 拝啓 貴方様/=LOVE ※野口衣織(=LOVE)

20. 今日も君の夢を見たんだ/≒JOY ★

21. まほろばアスタリスク/≠ME ★

22. 青春“サブリミナル“/=LOVE ★

23. はにかみショート/≠ME ★

24. この空がトリガー/=LOVE ★

MC

25.トリプルデート/イコノイジョイ ★

〈ENCORE〉

1.君はこの夏、恋をする/≠ME ★

2.夏祭り恋慕う/=LOVE ★

MC

3.ナツマトぺ/=LOVE ★ ※7/19発売 14thシングル表題曲



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/30-19:16)