[GMOインターネットグループ]

ショート動画を活用したマーケティング支援を強化



GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長:佐久間 勇 以下、GMO NIKKO)とTikTokに特化したクリエイター共創型マーケティング事業を展開する株式会社Natee(代表取締役:小島領剣、以下Natee)は2022年11月28日(月)に、資本業務提携を開始いたしました。この資本業務提携により、TikTokを始めとしたショート動画活用によるマーケティング支援を強化いたします。













【資本業務提携の背景】



昨今では、ソーシャルメディアやコンテンツエンジンが人々の生活に浸透したことを背景に、自らコンテンツを作って発信し、ファンを獲得するクリエイターの活動が活発になっております。実際に、クリエイターを取り巻く経済圏である「クリエイターエコノミー」の市場規模は全世界で約1,042億ドル(※1)と推定されています。特にTikTokは2021年のアプリダウンロード数が全世界No.1(※2)、さらにユーザー1人あたりの平均月間消費時間が、前年比成長率75%を記録しており(※3)、同時に企業のマーケティング活用も急激に進んでいます。

Nateeは、TikTokの公認MCN(※4)及び認定代理店です。TikTok For Business Japanが主催する「TikTok For Business Award 2020」では、TikTokの運用型広告販売に尽力した代理店に贈られる「パフォーマンス部門」において賞を受けるなど、TikTokを活用したマーケティング支援を強みとした会社です。

インターネット広告・デジタル領域にて数々のマーケティング支援実績があるGMO NIKKOは、TikTokを始めとしたショート動画活用を強化するため、この度Nateeと資本業務提携いたしました。



(※1) NeoReach Social Intelligence API、Influencer Marketing Hub 調べ

https://neoreach.com/creator-earnings/

(※2) Worldwide and US Download Leaders 2021

https://blog.apptopia.com/worldwide-and-us-download-leaders-2021

(※3) data.ai,モバイル市場年鑑より2022 50ページ

(※4) MCN=マルチチャンネルネットワーク。TikTok(ティックトック)で活躍するクリエイターネットワーク。





【今後の展望】



GMO NIKKOは、TikTokクリエイターを活用したプランニング、広告運用を強化し、あらゆる手段によるマーケティング支援がこれまで以上に可能になることに加え、Nateeと共同でショート動画クリエイティブ関連の独自マーケティングツールの開発を進めております。

今回の資本業務提携を皮切りに、お客様のマーケティング上のあらゆる課題を、ショート動画プラットフォームの最大活用で解決してまいります。







【コメント】



株式会社Natee 代表取締役 小島 領剣 氏

長らくお付き合いのあるGMO NIKKOとの取り組みを、こうして資本業務提携という形で強化できたことを大変嬉しく思っております。GMO NIKKOの統合マーケティングソリューションと、我々の保有するショートムービー領域のノウハウ・実績、TikTokクリエイターとのリレーション、動画の制作・ディレクションとが一緒になることで、今までより更に幅の広いご提案が可能になると信じております。GMO NIKKOと二人三脚で、必ずやお客様に対して提供する価値を大きくして参ります。



GMO NIKKO株式会社 代表取締役社長 佐久間 勇

この度、Nateeと資本業務提携をすることで、以下のことを実現していきます。まず、GMO NIKKOは総合マーケティングの支援を提供しておりますが、今後は、TikTokを含むショート動画のポテンシャル最大化のご提案が可能になります。Cookieなどが制限されてターゲティングが難しくなる中、“誰が届けるか”が重要になっています。TikTokではTikTokクリエイターがその担い手になり、マーケティング施策への起用が増え始めています。多くのTikTokクリエイターを保有し、クリエイターとの共創型プロモーションを実施しているNateeと、包括的にその活用でお客様のマーケティング課題を解決していきます。また、ショート動画領域の研究から新サービスの開発にも取り組んでいきます。





【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/)



GMO NIKKOは、デジタルマーケティングを強みとする総合マーケティング支援会社です。お客様のユーザーを徹底研究し、ユーザーの心を動かすアイディアを企画し提供してまいりました。また、「TRUE」という統一ブランドのもと、マーケティングソリューションサービスをシリーズ展開しています。今後は、

”NFT”や”メタバース”など新しいコミュニケーション手法を常に開拓、そして駆使することで、時代の一歩先を行く『Surprising Partner』としてお客様の課題解決につながる最高のマーケティングサービスを提供してまいります。





【Nateeについて】(URL:https://natee.jp/)



Nateeは「人類をタレントに!」をミッションとしたクリエイターエコノミーカンパニーです。

TikTokに特化したクリエイター共創型マーケティング事業では、クライアントの商品やブランドとTikTokクリエイターの世界観をかけ合わせた「共創型」のプロモーション施策を提供しています。SNSが普及し誰もが広告塔になれる時代において、「参画できるプロモーション活動」を促進し、新たな広告の姿の実現を目指しています。





以上





【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOアドパートナーズ株式会社 経営企画部

TEL:03-5457-0916 FAX:03-5728-7701

E-mail:release@gmo-ap.jp



【GMO NIKKO株式会社】(URL:https://www.koukoku.jp/)

会社名 GMO NIKKO株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 佐久間 勇

事業内容 ■総合マーケティング支援事業

-インターネット広告事業

-メディア事業

-ツール・ソリューション事業

-SaaS事業

-メタバース・NFT事業

資本金 1億円



【GMOアドパートナーズ株式会社】 (URL:https://www.gmo-ap.jp/)

会社名 GMOアドパートナーズ株式会社 (東証スタンダード 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 橋口 誠

事業内容 ■メディア・アドテク事業 ■エージェンシー事業

資本金 13億156万8,500円



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



Copyright (C) 2022 GMO NIKKO Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-10:16)