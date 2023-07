[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

日本テレビ系情報番組『DayDay.』初回特集で話題騒然!





ソニーミュージックとJYPの合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project(読み:ニジプロジェクト)” より、シーズン2となる待望のオーディション番組『Nizi Project Season 2』が、7月21日(金)から毎週金曜日よる10時、日本ではオンライン動画配信サービス Hulu、日本を除くグローバルではYouTubeにて配信開始される。

※日本国内でのYouTube配信は、8月4日(金) 19:00からEdit Ver.にてディレイ配信。







「Nizi Project Season 2」ではグローバル・ボーイズグループの創出を目指し、「ダンス」「ボーカル」「スター性」「姿勢」という根幹の4つの審査ポイントや、地域オーディション ⇒ 日本合宿 ⇒ 韓国合宿のシーズン1のプロセスに加えて、「アメリカはNYとLA、韓国でも実施」「エントリー部門に “作詞・作曲部門” を追加」といったシーズン2ならではのアップグレードを計りながら地域オーディションを開催。

2022年3月中旬から5月初旬にかけて、日本国内8都市、アメリカはロサンゼルスとニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で実施し、1万人を超える応募者が参加した。









現在「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」の模様を日本テレビ系情報番組『DayDay.』にて、7月19日より毎週水曜日に特集展開(一部地域を除く)しているが、先日放送された初回特集で見事にお茶の間の話題をさらった。

オーディション番組『Nizi Project Season 2』完全版の配信に先駆けて、20分を超える大特集となった初回特集では、オーディション前日に最愛の祖父を亡くしながらも意を決して参加したユウ、母への感謝を胸に独学でオーディション準備を進めてきたタカト、13歳で単身渡韓し2年7ヶ月JYP練習生としてトレーニングを積んできたトモヤの3名を紹介。

参加者たち個々のエピソードを丁寧に掘り下げ、各々の胸に秘められた熱い想いにフォーカスする “Nizi Project” 特有のアプローチで、まだまだ序盤の地域オーディションのドキュメンタリーにも関わらず視聴者を期待と感動の渦に巻き込んだ。

Twitterのトレンドに「ニジプロ2」「虹プロ2」のワードが並び、SNS上では「虹プロ2すでに面白いじゃん」「初回から爆泣きしてしまった」「パークさん節全開で、これだよ、これがニジプロ…」と熱量高い感想が多数投稿され、3年前に社会現象となったシーズン1当時を彷彿させる。

オーディション番組が乱立する中ではあるが、オーディション・ブームの立役者である真打の “Nizi Project” がいよいよ帰って来たこともあり、世間の期待値も相当高いようだ。



そして、遂に配信開始となるオーディション番組『Nizi Project Season 2』完全版では、『DayDay.』の特集で紹介されていない参加者たちの登場や、参加者それぞれのドラマと共に1対1且つ全身全霊で向き合うJ.Y. Park氏から飛び出す名言の数々にもご期待いただきたい。



“Nizi Project” は、かけがえのない仲間たちと、オリジナルでスペシャルな自分だけの色を探す冒険の旅。

勇気ある少年たちが同じ夢を持って、今まさに走り出す『Nizi Project Season 2』。

記念すべきオーディション番組『Nizi Project Season 2』初回配信、“スター誕生の瞬間” をくれぐれもお見逃しなく。









【 “Nizi Project” のこれまでの歩み】

■2019年2月:プロジェクト始動

■2019年7月~8月:日本国内8都市、ハワイ、ロサンゼルスを含め全10カ所で「Nizi Project Global Audition」開催

■2019年9月:日本合宿を4泊5日の日程で実施、「ダンス評価」「ボーカル評価」「スター性評価」「SHOWCASE (グループ・パフォーマンス)」を行ない、14名を選抜(うち1名辞退)

■2019年12月~2020年6月:韓国合宿を実施、「個人ミッション」「グループ・ミッション」「チームバトル・ミッション」「ファイナルステージ」計4回のミッションを経て、9人組ガールズグループ “NiziU” が誕生

■2021年7月:「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」始動

■2022年3月~5月:日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」地域オーディション開催





【ステートメント】



「誰もが、生まれながら特別な存在」

誰もが、生まれながらスターになる可能性を秘めている。

ただ、自身と向き合い、自分ならではの個性を見い出し、日々努力を積み重ね、己を磨き続けた者だけがスターになる。



「夢、それは自由と引き換えに手に入れるもの」

夢、それは揺るぎない決意と情熱、汗と涙、時として儚さを伴うもの。



Nizi Projectは、かけがえのない仲間と共に、オリジナルでスペシャルな自分だけの色を探す冒険の旅。

虹の向こうに待つ、ありのままの自分と輝ける未来。



勇気ある少年たちが同じ夢を持って、今まさに走り出す『Nizi Project Season 2』、開幕。





【オーディション番組『Nizi Project Season 2』配信スケジュール】



[日本]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』完全版

2023年7月21日(金) 22:00 Hulu配信

毎週金曜日22:00 1話ずつ追加配信(Part 1全10話)

※スケジュールは変更になる場合がございます。

Hulu『Nizi Project Season 2』:https://www.hulu.jp/nizi-project-season-2



■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Edit Ver.

2023年8月4日(金) 19:00 YouTube公開

毎週金曜日19:00 1話ずつ追加配信(Part 1全10話)

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※Edit Ver.での公開となります。

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ



[海外]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』完全版

2023年7月21日(金) 22:00[JST] YouTube公開

毎週金曜日22:00[JST] 1話ずつ追加公開(Part 1全10話)

※スケジュールは変更になる場合がございます。

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ





【日本テレビ系情報番組『DayDay.』放送スケジュール】

■DayDay.×Nizi Project Season 2

「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」におけるデビューまでの軌跡を総力特集!!

毎週水曜日10:25~ 特集放送予定(一部地域を除く)

毎週水曜日21:00 TVer/日テレTADAにて特集見逃し配信 ※1週間限定公開

TVer:https://tver.jp/series/sr09044wo4





【Nizi Project Season 2】Part 1 #1 Highlights

https://youtu.be/SbuZQgoxbcY





【Nizi Project Season 2】Part 1 Teaser #1

https://www.youtube.com/watch?v=et0ebgCirps





【Nizi Project Season 2】Nizi Project is BACK!!

https://youtu.be/nccPq7v1XLw





【J.Y. Park cheers for Nizi Project Season 2】

https://youtu.be/awi-Dn3Nbuc





【J.Y. Park プロフィール】

“AMBASSADOR OF K-POP” - The New York Times



1. 株式会社JYP Entertainment 設立者

■株式会社JYPエンターテインメントは、K-POPを代表する企業でコスダック時価総額4兆ウォン突破

■2018年イギリス経済紙「フィナンシャル・タイムズ」選定、「アジア太平洋地域の急成長企業」の中で唯一韓国エンターテインメントとして177位となる

■Rain, Wonder Girlsを誕生させ、現在2PM, DAY6, TWICE, Stray Kids, ITZY, NiziU, Xdinary Heroes, NMIXXなどのアーティストが所属



2. No.1 作詞/作曲/プロデューサー

■作詞/作曲/プロデューシング(制作)した65曲が韓中日の主要音楽チャートの1位を獲得

■2010年「ソウル文化芸術大賞大衆音楽プロデューサー部門大賞」受賞

■2011年「大韓民国大衆文化芸術賞大統領表彰」受賞

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「ベスト・プロデューサー賞」を受賞

■Will Smith, Maseなど、アメリカのメジャーアーティストと作業した初の韓国ミュージシャン



3. No.1 アーティスト

■自ら作詞/作曲し、ヒットしたデビュー曲「Don't leave me」で1994年にデビュー

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「男性歌手賞」を受賞









【NiziU プロフィール】



ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project” にて、1万人から選び抜かれた9人組ガールズグループ。

『NHK紅白歌合戦』3年連続出場、「日本レコード大賞」3年連続受賞、“女性アーティスト史上最速” となる東京ドーム・京セラドーム大阪の2大ドーム公演を実現するなど、名実共に国民的存在となった。

2023年7月、2度目のツアーとなる「NiziU Live with U 2023 “ココ!夏Fes.”」を開催し、約1年8カ月ぶりに2nd Album『COCONUT』をリリース。



[Biography]

■2020年6月:Pre-Debut Digital Mini Album『Make you happy』リリース

・ “女性アーティスト初” のオリコン・デジタルランキング3部門同時1位獲得

・デジタルアルバム10万ダウンロード超えを実現し、全世界の音楽チャートにおいて110冠を達成

・リードトラック「Make you happy」はストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに3億回超え



■2020年12月:Debut Single「Step and a step」リリース

・オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャート第1位に輝く

・リードトラック「Step and a step」はストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに1億回を突破



■2020年12月:『第71回NHK紅白歌合戦』初出場

・ “デビュー後わずか29日” という短期間で実現



■2021年4月:2nd Single「Take a picture/Poppin' Shakin'」リリース ※「Take a picture」:コカ・コーラCMソング/「Poppin' Shakin'」:ソフトバンク「NiziU LAB」CMソング

・オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャートなどで軒並み1位を獲得

・ストリーミング累計再生回数も1億回を突破し、全世界の音楽配信チャートにおいて123冠を達成



■2021年7月:Digital Single「Super Summer」リリース ※コカ・コーラCMソング



■2021年11月:1st Album『U』リリース

・オリコン週間アルバムランキングやBillboard JAPANの総合チャートでそれぞれ第1位を獲得

・Billboard JAPANにおいては「CDセールス」「ダウンロード」「ルックアップ」とそれぞれの部門において1位を独占し3冠を達成

・収録曲「Take a picture」は「第63回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出



■2021年12月:『第72回NHK紅白歌合戦』2年連続出場



■2022年4月:Digital Single「ASOBO」リリース



■2022年7月:3rd Single「CLAP CLAP」リリース

・リードトラック「CLAP CLAP」は「第64回 日本レコード大賞」優秀作品賞に選出



■2022年8月~10月:7都市16公演の初の単独ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催

・チケット一般発売開始後、わずか10分で完売



■2022年11月・12月:東京ドーム・京セラドーム大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」開催

・デビュー後1年11カ月での東京ドーム・京セラドーム大阪の2大ドーム公演開催は “女性アーティスト史上最速”

・アリーナツアーとドーム公演で合算すると、実に33万人以上を動員



■2022年12月:4th Single「Blue Moon」リリース



■2022年12月:『第73回NHK紅白歌合戦』3年連続出場



■2023年3月:5th Single「Paradise」リリース ※『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』主題歌

・Billboard JAPAN総合ソング・チャート “JAPAN HOT 100” や “女性グループ史上初” となった3作目のオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、あらゆる音楽チャートの第1位を席巻





