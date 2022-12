[GMOインターネットグループ]

人材不足や・ITスキルに課題を抱える企業をサポートしEC化やオンライン化による業務効率化・生産性向上を支援



GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑憲良、以下、GMOメイクショップ)は、人材不足やITスキルに課題を抱えホームページやECの構築・運用といったオンラインビジネスに着手できない福岡市の企業をサポートしDX化を推進するため、福岡商工会議所(会頭:谷川 浩道)との連携を開始いたしました。

GMOメイクショップが運営するECサイト構築SaaS「MakeShop byGMO」を活用したECサイトの構築支援に加え、EC運営やオンラインビジネスのノウハウを提供するセミナーの開催、イベントへの参画など、協力して地場企業のDX化推進に取り組んでまいります。















【連携の背景】



昨今のビジネスシーンにおいては、ホームページの制作やECサイト運営といったオンラインビジネスへの取り組みをはじめとしたDX化が重要視されています。特に、人口流出や少子高齢化が進む地方においてはDX化による業務効率化や生産性向上が急務とされていますが、それに取り組む上でも、人材不足やITスキル不足が課題となり思うように進行しないという状況があります。

九州地方最大の人口を擁する都市である福岡市においても人材不足は課題となっており、地場企業を対象とした調査では、半数以上の51%が人員の充足状況に対して「不足」と回答しています(※1)。



GMOメイクショップは、2015年に福岡支社を設立して以降、地場企業のEC化促進に向けECサイトの構築支援や運営ノウハウの提供を行い、福岡県内における「MakeShop byGMO」の導入店舗数は540件以上となっています。

また、「MakeShop byGMO」の2021年9月~2022年8月1年間の流通額データを事業者の所在地別に見ると、福岡県は81億円で全国8位と上位ではありますが、東京都の1,354億円と比較すると16分の1にも満たない数字となっており、さらなるEC化が期待できます。



実際に福岡支社では、「自社商品を日本全国に発信したいが、何から始めれば良いか分からない」、「これまではオフラインが中心で、オンライン展開に乗り出したいがやり方が分からない」といった地場企業からのご相談が多数寄せられており、EC化やオンライン化に悩みを抱えている企業の多さを実感していました。



一方、福岡商工会議所は、福岡市の経済活性化を目的に地域事業者の経営相談やデジタル化支援を行っています。2022年1月には、小規模事業者・中小企業のDX化に向けたはじめの一歩を“おせっかい”するイベント「FUKUSHO DIGITAL EXPO」を初開催いたしました。また、商工会員に向けデジタル化支援ツールの優待サービスを提供するなどの取り組みを行っています。



そこでこの度、GMOメイクショップと福岡商工会議所は、地場企業のDX化推進に向け連携することといたしました。人材不足や・ITスキルに課題を抱え、EC化やオンライン化に取り組めない事業者に対してサービスやノウハウを提供し、業務効率化・生産性向上を支援してまいります。



(※1)福岡商工会議所「地場企業の経営動向調査(令和4年度第1四半期) 」https://www.fukunet.or.jp/wp-content/uploads/2022/07/keikyo4_1_s.pdf







【本連携における今後の取り組み】



GMOメイクショップは、福岡商工会議所が展開するデジタル化支援ツールの優待サービスに参画し、福岡商工会員に対してECサイト構築にかかる初期費用を最大11万円まで(※2)無料で提供いたします。

ホームページの制作やオンラインの集客など、EC構築以外にもオンラインビジネスでお困りの企業に対しては、GMOメイクショップが提携する7,000社以上のパートナー企業とのネットワークを活用し、課題解決に最適なプランをご提案いたします。



また、2022年12月2日(金)には共催セミナーを開催、12月15日(木)・16日(金)に開催される「第2 回FUKUSHO DIGITAL EXPO」にも出展しセミナーへ登壇するなど、サービスの提供にとどまらずオンラインビジネスの始め方や、ECの基礎・運営ノウハウの提供を行うことで、ITスキルの底上げにも注力してまいります。



(※2)「MakeShop byGMO」をご契約の場合は、初期費用1万1千円(税込)を無料、「GMOクラウドEC」をご契約の場合には、初期費用のうち11万円(税込)まで無料となります。



■共催セミナー概要









■「FUKUSHO DIGITAL EXPO」概要











【GMOメイクショップ株式会社について】



GMOメイクショップは、「Commerce for a better future./商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、プラットフォーム事業とシステムインテグレーション事業を展開しています。プラットフォーム事業では、EC構築支援から、ECマーケティング支援、EC運用受託まで対応し、また、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、ECの売上を最短即日で入金する『即日売上入金サービス』提供によるキャッシュフロー改善支援など、EC領域における一気通貫の支援体制を整えております。



中核サービスであるECサイト構築SaaS「MakeShop byGMO」は、2021年には年間流通額が2,749億円に達し、10年連続で業界No.1(※3)を獲得しました。主軸となる『プレミアムプラン』とカスタマイズ対応ECソリューション「GMOクラウドEC」の『MakeShopエンタープライズプラン』を合わせた導入店舗数は、2021年12月末時点で11,000件以上となっています。



今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において、店舗様が抱える様々な課題を解決できるよう、サービスの強化を図り、国内のEC市場の活性化に貢献してまいります。



(※3)SaaS型ネットショップ/ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値より比較(自社調べ 2022年3月時点)。





以上





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOメイクショップ株式会社

パートナー営業窓口

TEL:03-5728-6316

E-mail: msp@makeshop.jp



【GMOメイクショップ株式会社】 (URL:https://www.makeshop.co.jp/)



会社名 GMOメイクショップ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

事業内容 ■プラットフォーム事業(EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託)

■システムインテグレーション事業

資本金 5,000万円



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



