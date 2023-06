[株式会社カプコン]

株式会社カプコンはカプコン直営アミューズメント施設にて、『ストリートファイター6』の限定景品を展開いたします。







心やさしい大自然の戦士「ブランカ」が、「人気者になれる」と業者の口車に乗せられて大量に生産してしまった「ブランカちゃん人形」が、ついにカプコンのアミューズメント店舗で展開されます!





しっかりとした生地感に加えて全長約28cmと、ついゲーム内の「ブランカ」のようにポイっと投げたくなる仕様になっております。(ビリビリしながら歩きだしませんので、ご安心ください。)



ザイコ、イパイ残ってしまうとママが悲しみます。ぜひ皆様GETしてください!



・商品名 :ストリートファイター6 ブランカちゃん人形

・種類 :全1種

・サイズ :全長約28cm

・発売日 :6月24日(土)より順次展開予定





【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。





□取り扱い店舗

カプコン直営アミューズメント施設、カプコンネットキャッチャー カプとれ

※カプとれURL:https://capcom-netcatcher.com/

※店舗一覧 :http://www.capcom.co.jp/amusement/game/





■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは?■



『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレーンゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。







■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。





(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



