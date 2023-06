[株式会社カプコン]







好評発売中『ストリートファイター6』にて、プレイヤーたちが集まり、楽しむコミュニケーションの場である新モード「バトルハブ」。

その「バトルハブ」で、視聴者の皆さんと『ストリートファイター6』を楽しむ配信企画 【視聴者参加型ライブ配信 みんなで『ストリートファイター6』】を6月15日(木)19時より開催致します。



プレイヤーとして、みすみゆうか( https://twitter.com/yu_ka_misumi )が出演し、視聴者の皆さんと「バトルハブ」で対戦を行うなど、『ストリートファイター6』をご紹介予定です! ライブ配信を見ながら、ぜひ「バトルハブ」にご参加ください!



なお、6月21日(水)はモンハン部マネージャーでもある三田寺理沙が出演致します。



特設サイトはこちら!

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230615/sf6_live/



開催日時





2023年6月15日(木)19時開始~2時間程度放送予定

・出演︓みすみゆうか(https://twitter.com/yu_ka_misumi)

・実施内容︓『ストリートファイター6』バトルハブコンテンツのプレイ



配信先





YouTube CapcomChannel (カプコンチャンネル)

https://www.youtube.com/@capcom/streams



実施内容





『ストリートファイター6』「バトルハブ」コンテンツのプレイ

※ライブ配信でアクセスする「バトルハブ」への参加方法は番組内で告知いたします。

※次回【視聴者参加型ライブ配信 みんなで『ストリートファイター6』】は6月21日(水)、6月29日(木)実施予定です。









■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



