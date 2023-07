[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



サンボマスターのメジャーデビュー20周年を、かつて所属していたソニーミュージックと現在所属するビクターエンタテインメントという2レーベルの垣根を超えて記念する「全員優勝計画」の一環として、古巣ソニーミュージックから7/26に発売となる「サンボマスター “超”究極ベスト全員優勝Edition」のアートワークと商品の内容詳細が発表された。





「サンボマスター “超”究極ベスト全員優勝Edition」は2011年サンボマスターがバンド結成10周年を記念してリリースした初のベストアルバム「究極ベスト」をバージョンアップして再発される作品。当時の初回生産限定盤は発売後早々に完売。再発の要望が多数寄せられる中、初期の激レアライブ映像なども追加収録した、まさに“超”究極ベストとしてリリースされる。





アートワークは、3Dプリンタで作られたメンバーフィギュアと、「サンボマスター 究極ベスト」のアートワークが撮影された豊砂交差点を模したジオラマによる「究極ベスト再現フォト」を撮りおろしを使用。









収録内容も超豪華である。まず、初回生産限定盤・通常盤共に、音源として、「究極ベスト」に加えて、サンボマスターが様々な企画やトリビュートアルバムへの参加で披露してきたカバー音源を収録。

和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはなた」 奥田民生「恋のかけら」モンゴル800「星の数月の数」銀杏BOYZ「NO FUTURE NO CRY」などの名演が収録される。





また、初回生産限定盤には、当時の初回生産限定盤に収録されていた映像に加えて、ロックファンの中で「伝説」とも呼ばれている「ROCK IN JAPAN FES.2005」のサンボマスターのパフォーマンス映像が追加収録される超豪華内容となっている。





更に、初回生産限定盤と、通常盤の初回仕様にのみ、2023年11月19日(日)に横浜アリーナで開催されるワンマンライブ「全員優勝フェスティバル ~ゴールデンLIVE'it !~」のCD先行抽選予約申し込みチラシも封入される。





映画『しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大作戦~とべとべ手巻き寿司~』主題歌を担当する事とリリースも発表され、2023年はサンボマスターキャリア史上もっとも精力的な一年となる事が予定されている。





今年のサンボマスターから目が離せない!!!













「サンボマスター “超” 究極ベスト -全員優勝Edition-」商品内容詳細

初回生産限定盤

CDご予約はコチラ→https://smr.lnk.to/sambobestWN

¥6,500+tax 3CD+2BD+ワンマンライブ「全員優勝フェスティバル ~ゴールデンLIVE'it !~」@横浜アリーナ

CD購入者先行抽選チラシ

≪CD1≫

【サンボマスター・グレイテストヒッツ】

1. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ(アルバムバージョン)

2. 希望の道

3. 世界をかえさせておくれよ

4. できっこないを やらなくちゃ

5. 光のロック

6. 青春狂騒曲

7. ラブソング

8. 歌声よおこれ

9. 君を守って 君を愛して

10. 美しき人間の日々

11. very special!!(アルバムバージョン)

12. I Love You(アルバムバージョン)

13. きみのキレイに気づいておくれ

14. 手紙

15. 全ての夜と全ての朝にタンバリンを鳴らすのだ(アルバムバージョン)

16. 月に咲く花のようになるの

17. そのぬくもりに用がある (アルバム・バージョン)





≪CD2≫

【日本語ロックの金字塔 & あなたに贈る完全未発表音源】

1. さよならベイビー

2. これで自由になったのだ

3. 熱中時代

4. ふたり

5. 新しく光れ

6. 人はそれを情熱と呼ぶ

7. 週末ソウル

8. 夜汽車でやってきたアイツ

9. 想い出は夜汽車にのって

10. 愛しさと心の壁

11. 新しい朝

12. 朝

13. 愛しき日々

14. スーパーガール

15. 絶望と欲望と男の子と女の子

16. 夜が明けたら Naked

17. あなたといきたい





≪CD3≫

【全員優勝ボーナスDISC : サンボマスター カバー曲集】

1. あの鐘をならすのはあなた

2. NO FUTURE NO CRY

3. 星の数月の数

4. 恋のかけら





≪BD1≫

「映像は君に語りかける」

【ビデオクリップで綴るサンボマスター篇】

1. 美しき人間の日々

2. 月に咲く花のようになるの

3. 歌声よおこれ

4. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

5. I Love You ミュージックビデオ

6. very special!! ミュージックビデオ

7. 「光のロック」ミュージックビデオ

8. 「ラブソング」ミュージックビデオ

9. できっこないを やらなくちゃ~とうまの跳び箱 篇~ミュージックビデオ

10. きみのキレイに気づいておくれ ミュージックビデオ

11. 希望の道 ミュージックビデオ





【日本語ロックの金字塔ライブ篇】

1. さよならベイビー ※ライブ映像from究極ベスト

2. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ ※ライブ映像from究極ベスト

3. 美しき人間の日々 ※ライブ映像from究極ベスト

4. ひかりひとしずく ※ライブ映像from究極ベスト

5. 青春狂騒曲 ※ライブ映像from究極ベスト

6. 二人ぼっちの世界 ※ライブ映像from究極ベスト

7. 君を守って 君を愛して ※ライブ映像from究極ベスト

8. 愛しき日々 ※ライブ映像from究極ベスト

9. ラブソング ※ライブ映像from究極ベスト

10. できっこないを やらなくちゃ ※ライブ映像from究極ベスト

11. 世界をかえさせておくれよ ※ライブ映像from究極ベスト





【10年分の「そのぬくもりに用がある」】





≪BD2≫

全員優勝ボーナスDISC : 2005年8月5日(土) ROCK IN JAPAN FESTIVAL 05 in 国営ひたちなか公園





通常盤

CDご予約はコチラ→https://smr.lnk.to/sambobestTWN

¥4,500+tax 3CD

※初回仕様限定盤のみ、ワンマンライブ「全員優勝フェスティバル ~ゴールデンLIVE'it !~」@横浜アリーナ

CD購入者先行抽選チラシ封入

※初回盤CD1-3と共通





横浜アリーナライブ詳細

サンボマスター

全員優勝フェスティバル ~ゴールデンLIVE'it !~





日時 2023年11月19日(日)開場15:30 開演17:00

会場 横浜アリーナ





1.全席指定:¥7,777

2.<Tシャツ付>通常チケット:¥11,000

3.ファミリーチケット

親1人+子供1人:¥9,777

親1人+子供2人:¥11,777

親1人+子供3人:¥13,777

親2人+子供1人:¥17,554

親2人+子供2人:¥19,554





4.<Tシャツ付〉ファミリーチケット

親1人+子供1人:¥16,500

親1人+子供2人:¥22,000

親1人+子供3人:¥27,500

親2人+子供1人:¥27,500

親2人+子供2人:¥33,000





※「サンボマスター “超”究極ベスト -全員優勝Edition-」購入者先行抽選スケジュール※

受付期間:7/26(水)12:00~8/20(日)23:59

当選発表期間:8/23(水)13:00~8/24(木)18:00

入金期間:8/23(水)13:00~8/25(金)21:00





*ファミリーチケットに関しまして*

・ファミリーチケットは割引チケットであり、ファミリーエリアのご用意はございません。

・ファミリーチケットを複数組購入された場合、列や通路をまたぐ可能性がございます。

・ファミリーチケットでご入場いただけるお子様は小学生・中学生・高校生となります。当日会場にて身分証・学生証を確認させていただく場合がございます。





先行チケットをご購入の方は表彰状型記念チケット付き。

SMAアーティスト先行およびオフィシャルサイト先行にてチケットをご購入された方は、お名前をメンバーが直筆で表彰状型記念チケットに記入して

プレゼント。別途アンケートにてご回答ください。

※表彰状型記念チケットに記入できるお名前はひらがな・カタカナのみになります。

※表彰状型記念チケットはでは、当日会場には入場できません。席番印字のある入場券(紙チケット・スマチケ)をご持参ください。

※特製Tシャツと表彰状型チケットは公演前にお届けいたします。





サンボマスターオフィシャルSNS

YouTube : https://www.youtube.com/@sambomaster

Twitter : https://twitter.com/sambomaster_txt?s=20

TikTok : https://www.tiktok.com/@sambomaster.official





サンボマスターオフィシャルサイト

(Official) http://www.sambomaster.com/

(Victor) http://jvcmusic.co.jp/sambomaster/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-15:16)