◆プレゼントキャンペーン開催!

開催期間:2023年6月21日(水)~6月30日(金)13:00

2023年6月21日(水)から開催する、ゲーム内イベント「BBQダンジョン」に参加すると応募できる、プレゼントキャンペーンを開催!とってもかわいいスヌーピーグッズが抽選で当たるよ!この機会をお見逃しなく♪



▼プレゼント



実用的なグッズがいっぱい!欲しいグッズを選んで応募できるよ。





さらに!イベントを進めると、可愛いスマホ用壁紙もゲットできるよ。

動画もチェック!





■ログインボーナスも開催!





2023年6月22日(木)からアイテムがもらえる特別なログインボーナスやスペシャルタイムを開催!

毎日受け取りにきてね。



この機会にぜひ『スヌーピードロップス』を始めてみてね♪



■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 12.0 以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 5.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 16.3以上、Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-17:46)