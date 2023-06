[株式会社カプコン]





法廷バトルゲーム「逆転裁判」より、シリーズ3作品を1つのパッケージに収録した『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が、2024年初頭に発売決定!



『逆転裁判456 王泥喜セレクション』アナウンストレーラー



新米弁護士・王泥喜 法介(おどろき ほうすけ)の成長物語や法の暗黒時代を描いた3作品が、Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One、Windows、Steamで復活を遂げる。





















美麗なフルHDグラフィックとなって、数々の逆転劇が鮮やかに蘇る!

本作の詳細は、今後の続報で公開予定。シリーズ最大級のボリュームとなるコレクションにご期待ください。



「逆転裁判」シリーズが累計1,000万本を突破!







「逆転裁判」シリーズの全世界の累計販売本数が1,000万本(※)を突破。

プレイヤーが弁護士となって、無実の罪を着せられた依頼人を救う法廷バトルゲームである本シリーズは、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』以外にもさまざまな作品が発売されている。

初期3作品を収録した『逆転裁判123 成歩堂セレクション』など、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の発売が決定したこの機会にプレイしてみよう!



(※)2023年3月31日時点





商品情報





逆転裁判456 王泥喜セレクション

発売日:2024年初頭予定

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Windows、Steam(R)

ジャンル:法廷バトル

プレイ人数:1人

レーティング:審査予定

対応言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、繁体字、簡体字



公式サイト

https://www.ace-attorney.com/aj-trilogy/



※画面は開発中のものです。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



Nintendo Switchは任天堂の商標です。

"PlayStation"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Oneは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-10:46)