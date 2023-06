[株式会社カプコン]





本日、配信されたデジタルイベント「カプコンショーケース」でカプコンの新規タイトル『プラグマタ』の最新トレーラーが公開されました。本作の世界観やゲームプレイの一端が垣間見える映像になっています。



最新トレーラー公開中

https://www.youtube.com/watch?v=duqqhQ0qnrc







なお、2023年の発売を目指していた『プラグマタ』ですが、映像中での本作のヒロイン、ディアナからのメッセージの通り、発売時期を延期しております。ご期待いただいている皆様には大変申し訳ございません。

開発チームからのメッセージもご覧ください。





『プラグマタ』を楽しみにお待ちくださっている皆さまへ

再度の発売延期となりまして、誠に申し訳ありません。

現在ゲーム開発に全力で取り組んでいますが、もう少し時間が必要となりました。

皆さまに満足いただけるタイトルとなるように一層尽力しますので

引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。



プラグマタ 開発スタッフ一同





SCREEN SHOT











■商品名:プラグマタ

■対応ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、PC(Steam)

■発売日:未定

■販売価格:未定

■ジャンル:アクションアドベンチャー

■CEROレーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



