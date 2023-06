[株式会社カプコン]

歴代ロックマンたちも参戦! 100体を超えるプレイアブルキャラクターで900以上のステージを制覇せよ! 本格横スクロールアクションで人気を博したタイトルが、オフライン専用タイトルになって登場!







『ロックマンX DiVE』とは、様々なゲームデータが保存されている電脳世界=“ディープログ”を舞台にした作品。「ロックマンX」シリーズ伝統の本格的な横スクロールアクションに、様々なミッションや育成要素など、多くのやりこみ要素がプレイヤーを魅了したオンライン専用タイトルだ。



本作『ロックマンX DiVE オフライン』は「DiVE」ならではの、やり応えたっぷりのゲーム性はそのままに、オフライン専用タイトルならではの手軽さをプラス。“買い切り”ソフトウェアなので、100体を超えるプレイアブルキャラクター、900を超えるステージの膨大なプレイボリュームを、追加のDLCなどを購入することなく思う存分遊び尽くす事ができる。※

まずは、本日公開されたばかりの最新トレーラーをご覧いただきたい。



最新トレーラー公開中!





https://youtu.be/34nn8XbUwJ8



※本作はオフライン専用タイトルです。オンライン版に含まれる「対戦プレイ」、「協力プレイ」、「ランキング」、「ギルド」と言った通信要素を含んだプレイモードは収録されておりません。また、「ロックマン」シリーズ以外のIPとのコラボレーション要素も収録されておりません。



STORY

「ロックマンX」をはじめとした様々なゲームデータが保存されている電脳世界"ディープログ"。

原因不明のバグにより、電脳世界"ディープログ"に保存されているゲームデータに異変が起こる。



プレイヤーは、ナビゲーターの「リコ」に導かれ、"ディープログ"の世界にDiVE(ダイヴ)することに。

"ディープログ"世界の中では「エックス」や「ゼロ」などの「X」世界のハンターたちに加え、「ロックマン」や「フォルテ」といったロボットたち、さらには「ロックマン.EXE」や「ブルース.EXE」 らのネットナビたちまでがデータ解析によって再現できる。

彼らを操作してイレギュラーデータを倒し、データ世界を修復せよ!



100体以上のプレイアブルキャラクター

本作には「ロックマンX」をはじめ、ロックマンシリーズ作品の主人公や仲間、ライバルたち、さらにオリジナルキャラクターなど、総勢100体を超えるプレイアブルキャラクターが登場する。個性豊かな彼らをどのように育て、使いこなすかはプレイヤー次第だ。





900を超えるステージが挑戦を待っている

「ロックマンX」やシリーズ作をモチーフにしたステージは900以上! そこにはさまざまなギミックや強力なボスがプレイヤーを待ち受ける。どのように攻略するかは、プレイヤーの腕前と出撃させるキャラクター次第。存分に楽しんで欲しい。









難関を制覇して、さらなる難関へ挑め!

プレイヤーはキャラクターや武器データの断片を集めることで、強力なハンターを獲得して戦力を増やし、ステージクリアで手に入れた強化素材でキャラクターや装備を育成/強化することができる。育て上げたキャラクターと自らの腕前で強敵が待つ難関へと挑め! ステージの深部ではさらに充実した素材が手に入るハズ。戦力を充実させて、次なる難関へ挑むのだ。





















■商品名:ロックマンX DiVE オフライン

■発売日:未定

■対応機種:Steam、iOS、Android

■販売価格:未定

■ジャンル:アクション

■プレイ人数:1人

■CERO レーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

■公式サイト:www.capcom-games.com/megaman/xdive-offline/



