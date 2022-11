[GMOインターネットグループ]

~「SSL認証サイトシール」とあわせ、安心・安全なインターネットの発展に貢献~



GMOインターネットグループ(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿)は、WEBサイトを保有する企業様が実施しているサイバー攻撃対策を可視化できる「サイトシール」の提供を開始いたします。

GMOインターネットグループでは、世界展開している唯一の国産SSL認証局であるGMOグローバルサイン株式会社が提供する「SSL認証サイトシール」を提供しており、およそ1万のサイトでご利用いただいております。(詳細:https://jp.globalsign.com/ssl/guide/siteseal.html)

このたび、この「SSL認証サイトシール」に加え、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社より、サイバー攻撃への対策を実施しているWebサイトに対し「サイバー攻撃対策サイトシール」の提供を開始します。





「SSL認証サイトシール」と「サイバー攻撃対策サイトシール」の両方を提供できるのは、世界展開している唯一の国産SSL認証局と、ホワイトハッカーの技術を併せ持つGMOインターネットグループならではのサービスです。

これらのサービスを提供することで、お取引先様やお客様に対し信頼性のあるWEBサイトであることを証明することが可能です。皆様がより安心・安全に利用できるインターネットの発展に尽力し、貢献してまいります。



■掲出イメージ(参考:https://www.gmo.jp/)







【「サイバー攻撃対策シール」について】

「サイバー攻撃対策シール」は、GMOサイバーセキュリティbyイエラエの脆弱性診断で一定以上の評価得たWEBサイトに対して無償で発行するものです。シール発行の対象になる脆弱性診断サービスは以下の通りです。

サイバー防衛力がより重要視される昨今、お取引様やお客様により安心してお取引をしていただくために、「SSL認証サイトシール」の提供に加え、見えにくい「サイバー防衛」を可視化し自社が十分なサイバー防衛対策をしていることを証明するサービスの必要と考え、「サイバー攻撃対策サイトシール」の提供を開始いたしました。



■GMOサイバーセキュリティ byイエラエが提供する「サイバー攻撃対策サイトシール」

発行対象サービス

・Webアプリケーション診断

・プラットフォーム診断

・スマホアプリ診断

・ペネトレーションテスト



▼「サイバー攻撃対策サイトシール」詳細ページ

https://gmo-cybersecurity.com/siteseal/





なお、現在はGMOサイバーセキュリティ byイエラエのホワイトハッカーが脆弱性診断を行った企業が掲出対象ですが 今後は現在開発中のSaaSプロダクトを導入いただいたお客様へも掲出を頂けるようにする予定で、より多くのお客様に安価かつ迅速にご提供することで安心、安全なビジネス環境をつくり、日本のサイバー防衛を推し進めてまいります。



以上



【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

営業部

TEL: 03-6276-6045

E-mail : info@gmo-cybersecurity.com



●GMOグローバルサイン株式会社

マーケティング部 坂井

TEL:03-6370-6500

E-mail:support-jp@globalsign.com





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容

■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



【GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】(URL:https://gmo-cybersecurity.com/)

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用(チート)診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 2億5171万円



【GMOグローバルサイン株式会社】 (URL:https://jp.globalsign.com/)

会社名 GMOグローバルサイン株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 中條 一郎

事業内容 ■情報セキュリティ及び電子認証業務事業

資本金 3億5,664万円





