「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」などがSNS上で記録的なバイラルを生み出し、累計ストリーミング数が3億5,000万回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”が7月21日(金)にZepp Shinjukuにて開催する初のライブ「MAISONdes LIVE #1」にくじら、美波の出演が決定した。



昨年MAISONdesへ入居し、TVアニメ「うる星やつら」第1クール オープニング・テーマ「アイウエ」の歌唱を担当していた美波と、「本当は夜の端まで、」や「For ten minutes, for a hundred yen」の2曲を作詞・作曲してMAISONdesに入居したくじらが出演する。



今回の「MAISONdes LIVE #1」には、MAISONdes初の住人であり、TVアニメ「うる星やつら」第2クール エンディング・テーマ「アイタリナイ」でも歌唱を担当したyamaや、TikTok流行語大賞2021『ミュージック部門賞』も受賞した「ヨワネハキ」やTVアニメ「うる星やつら」第2クール オープニング・テーマ「アイワナムチュー」を歌ったasmiなどの出演が決定しており、その他にも沢山の部屋の住人達が一同に会す機会になる。



合わせて、今回のライブに向けて書き下ろされていたNAKAKI PANTZによるキービジュアルの第三弾が解禁になった。イラストはライブ開催に向けてまだ完成へと進んでいく予定で、当日は、初のオフィシャルグッズの販売も予定されているので、発表を待っていて欲しい。また、チケットは一般発売がスタートしている。





どこに存在するかわからない架空のアパート、MAISONdesのライブは一体のどのようなものになるのか。まったく予想がつかないショー、是非お見逃しなく。





■ライブ公演概要/チケット販売

「MAISONdes LIVE #1」

開催日:2023年7月21日(金)

会場:Zepp Shinjuku

17:30開場 18:30開演

料金:¥6,000+tax&drink

出演者:Aqu3ra, asmi, あたし, 缶缶, くじら, こはならむ, 4na, ぜったくん, 泣き虫 ️, はしメロ, Pii, むト, meiyo, もっさ(ネクライトーキー), 美波, yama, りりあ。





ライブに関するお問い合わせ:

MAISONdesオフィシャルサイトのエントランスのベルを鳴らしてコンタクトからお願いします。

https://www.maisondes-6half.com/entrance/





・会場詳細

Zepp Shinjuku

https://www.zepp.co.jp/hall/shinjuku/





■MAISONdes : Complete Collection(全曲入りプレイリスト)

https://maisondes.lnk.to/CompleteAY





■MAISONdes

MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手を変えて、「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出している。地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。





Official HP : https://www.maisondes-6half.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCgRgH7nHGEV7q0QrtIuWoUA

Twitter : https://twitter.com/MAISONdes_6half

Instagram : https://www.instagram.com/maisondes_6half

TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSE4fJ3P/





■美波

女性シンガーソングライター。





Official HP : https://www.373official.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/c/%E7%BE%8E%E6%B3%A2minami373writer

Instagram : https://www.instagram.com/373off/

Twitter : https://twitter.com/373STAFF/media





■くじら

2019年4月1日に活動を開始。

作詞作曲編曲全てをくじら自身でこなしVOCALOIDを使った作品や、yamaやAdoなどのボーカルfeat.作品、また楽曲提供など精力的に作品を世に出し続けている。

2019年7月VOCALOIDアルバム「ねむるまち」を発表。2020年10月には、feat.とVOCALOIDを主としたアルバム「寝れない夜にカーテンをあけて」を発表。2021年からは、小説家・カツセマサヒコなどともコラボレーションした「悪者」を皮切りに、自身歌唱の新曲も発表。

楽曲提供依頼も後を絶たず、yamaの初オリジナル楽曲「春を告げる」を皮切りに、DISH//やSixTONESなど、シーンを問わずそのクリエイティブを発揮している。

活動歴たった2年にも関わらず、圧倒的な実績を積み重ねる「くじら」。新世代クリエイターとして音楽シーンの高い注目を集めている。





Official HP:https://www.whaledontsleep.tokyo/

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UC2r-wVWZXY-ClUPanhPe8_w

Twitter:https://twitter.com/WhaleDontSleep

Instagram:https://www.instagram.com/whaledontsleep

TikTok:https://www.tiktok.com/@whaledontsleep

Booth:https://whaledontsleep.booth.pm/



