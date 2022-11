[GMOインターネットグループ]

「HOT JAPAN with JO1プロジェクト」にGMOインターネットグループが賛同



GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 以下 GMOインターネットグループ)は、「JO1光powered byGMO光アクセス」の事前申し込み受付を11月15日(火)20時より開始いたします。

「JO1光 powered byGMO光アクセス」は、GMOインターネットグループが賛同している「HOT JAPAN withJO1プロジェクト」の取り組みの一環としてサービスを開始いたします。

(サービスの本リリースは2023年1月10日を予定しています)













【「JO1光 powered byGMO光アクセス」について】



「JO1光 powered byGMO光アクセス」は、v6プラス(※1)通信による安定した高速通信で快適にご利用いただけるインターネットサービスです。

さらにご契約いただいた「JAM」(JO1のファンネーム)の皆様をはじめとするお客様には、「JO1光 powered byGMO光アクセス」ならではのご契約特典をご用意しています。



(※1)「v6プラス」は日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標です。



■ご契約特典

1.「限定メイキング動画」をプレゼント

11月15日から12月28日までに事前お申し込みいただき、正式契約いただいた方には、「HOT JAPAN with JO1」限定のメイキング動画をプレゼント。





2.「オリジナルルーターカード」をプレゼント

ご契約者は全11種類の中から選べるJO1メンバーのルーターカードが1種類必ずもらえます。

また、事前お申込みいただき、正式契約いただいた方の中から抽選で100名様に、全11種類のルーターカードをプレゼントします。

ルーターカードは無線ルーターに差し込むことができます。



3.「JO1光 powered byGMO光アクセス オリジナルタンブラー」を契約者全員にプレゼントします!

また、今後は契約者限定での「HOT JAPAN with JO1」特別オンライン配信イベントを計画中しています。ぜひご期待ください。



■「JO1光 powered byGMO光アクセス」の3つの特徴

●次世代技術v6プラス通信

高速通信が実現する「v6プラス」をオプション料0円で標準提供しています。ネットが遅くなりがちな時間帯でも快適にお使いいただけます。

●高速通信を実現

全国平均 下り速度362.23Mbp/上り速度280.55Mbps

※2021年11月1日~2022年10月31日 全国合計 2,626件(有線LANでの計測結果)と、大容量コンテンツでも快適な速さを実現。

●Wi-Fiルーターが0円レンタル

検証を重ねて厳選した高スペックなWi-Fiルーターを0円でレンタルします。



■「JO1光 powered byGMO光アクセス」利用料金

● 戸建てタイプ 月額基本料金 5,390円(税込)

●マンションタイプ 月額基本料金 4,290円(税込)

基本工事費完全無料。解約後の残債請求など、基本工事費に関わる費用は発生致しません。

初期費用:事務手数料3,300円(初月請求分のみ)

契約期間:2年間(以後自動更新)

違約金:契約期間内更新月以外で解約した場合のみ月額利用料1か月分



■お申込み方法

「JO1光 powered byGMO光アクセス」の特設サービスページを開設いたします。

お申込み、特典やサービス内容の詳細はこちらのURLから!https://jo1-hikari.com/(※2)



(※2)11月15日(火)20時00分よりアクセスいただけます





【「JO1光 powered byGMO光アクセス」サービス提供の背景】



GMOインターネットグループは「すべての人にインターネット」を合言葉に、インターネットをより豊かに便利にし、多くの人々の「笑顔」と「感動」を創造するべく事業を展開しています。

新型コロナウイルス感染症であらゆる活動が制限されている中、日本をはじめ世界との絆を維持し、人々の心を繋いでいたのはインターネットでした。そしてリアルな活動が復活していく今後においても、心の繋がりをインターネットの力が支えていくのだと考えております。

「HOT JAPANプロジェクト withJO1」は、日本全国のHOTな魅力を、JO1の皆様のパフォーマンスを通じて国内外にひろく、熱く伝えていくプロジェクトです。「HOT JAPAN with JO1」とGMOインターネットグループが持つインターネットのサービスをかけ合わせ、多くの方に日本の魅力をお届けすることで、さらに多くの「笑顔」と「感動」を生み出すことができると考え、プロジェクトに賛同し、「JO1光 powered byGMO光アクセス」の提供を開始することといたしました。





【「HOT JAPAN with JO1プロジェクト」とは】







HOT JAPANという名前のもと、全国のHOT(熱量あるヒト・コト・モノ・スポット)を国内外に発信する取り組みです。「夢や希望が持てない日本」を「もっと熱くなれる日本」にすることを目的にJO1をアンバサダーとして取り組みます。









▼『HOT JAPAN with JO1』特設サイト

URL: http://hot-japan.jp

※特設サイト公開時間:2022 年11 月 14 日(月) 11時~







▲HOT JAPAN withJO1 プロジェクト発表会の様子(2022年11月14日)





▼「JO1光 powered byGMO光アクセス 公式動画」











【「JO1」とは】



サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、累計約6,500万票の投票により選ばれた豆原一成、川尻蓮 、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人によるグローバルボーイズグループ。

先月10月12日に発売した6TH SINGLE『MIDNIGHT SUN』は、初週60万枚を売り上げ、6作連続でシングルランキング1位を獲得。9月からスタートした、『2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ʻKIZUNAʼ』は、10月23日ファイナルを終え、全国5都市をまわり、全13公演、計11万人を動員。JO1初めての全国アリーナツアーを無事完走しました。





以上





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



Copyright (C) 2022 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-20:16)