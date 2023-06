[株式会社カプコン]



6月30日(金)の発売日が迫る『ゴースト トリック』(Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Steam(R))より、ゲームの序盤が楽しめ、製品版への引き継ぎができる体験版が、本日6月13日(火)より配信開始!

さらに、ゲームの遊び方を紹介する「チュートリアルトレーラー」と、序盤で登場するステージ「リンネの部屋」も公開する。



本作は逆転裁判シリーズの生みの親“巧 舟”が手掛けた謎解きミステリー『ゴースト トリック』(2010年発売)を、高解像度でより美しく、新機能でさらに遊びやすくした現行機版だ。 “死”から始まる命と記憶をめぐる名作を、新登場するこの機会にプレイしよう!



体験版『ゴースト トリック Demo』 が配信スタート!











ゲーム序盤の第2章までプレイ可能で、セーブデータを製品版に引き継げる。

“死”から始まる一夜の追跡劇のはじまり、トリツクやアヤツルを駆使した謎解き、そして、表情豊かに動くキャラクターのモーションなど、高解像度で復活した名作ミステリーを体験しよう!



・体験版をプレイするとゲーム中で楽しめる「背景&BGM」が先行で入手できる

ゲームプレイ時の背景 2種



・シセル

・ビル



BGM 1曲



・GHOST TRICK



※体験版プレイ特典は『ゴースト トリック』ゲーム本編(製品版)にて受け取ることができます。

※体験版プレイ特典はゲーム本編を進めることでも受け取ることができます。

※体験版『ゴースト トリック Demo』のセーブデータを削除した場合、特典は入手できなくなります。



「カプコンショーケース 2023.6.13」で、新映像「チュートリアルトレーラー」が解禁!







本日6月13日(火)に配信された「カプコンショーケース 2023.6.13」にて、「チュートリアルトレーラー」が解禁。《死者のチカラ》を使った遊び方やストーリーの紹介など、『ゴースト トリック』の魅力に迫る新映像は必見だ!



序盤に登場するステージを紹介!





リンネの部屋



リンネと親友の小犬・ミサイルが暮らすマンションの一室。

クリスマスムードで飾られた室内はまさに“平穏”そのものといった感じだが…。



トリツクことができるモノ(一部)



クリスマスシーズンにぴったりの「サンタクロース」の飾り、日常生活で役立つ車輪が付いた「ワゴン」や小さな「オリタタミガサ」など、さまざまなモノが確認できる。



各ストアで予約受付中。ゲーム中で使える限定特典を手に入れよう!





予約受付を各ストアで実施中。予約をするとゲーム中で使える限定特典の「背景とBGM」が手に入る。

各種商品ラインナップとあわせて、公式サイトでチェックしよう!



『ゴースト トリック』公式サイト

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/



商品情報







ゴースト トリック

発売日:2023年6月30日(金)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Steam(R)

ジャンル:アドベンチャー

プレイ人数:1人

レーティング:CERO B(12才以上対象)



公式サイト

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/



※画面写真は開発中のものです。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2010, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



