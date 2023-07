[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



ロザリーナが、8月2日(水)にニューシングル『my star』を発売することが決定した。





「my star」は、7月クールのTVアニメ「EDENS ZERO」第二期の新エンディングテーマとして、7月1日(土)の放送回から起用され、毎週土曜24:55より日本テレビ系にて放送中。

『EDENS ZERO』は、累計発行部数7,000万部を超える『FAIRY TAIL』の真島ヒロ最新作として2018年より週刊少年マガジンで連載されている人気作品。

本楽曲は、「大切な人」や「命」について向き合って書き下ろした新曲で、ロザリーナの優しい声の表現と、繊細なメロディーで紡がれ、作品の世界観ともマッチした魅力的な楽曲に仕上がっており、8月のシングル発売に先駆けて、今週末7月9日(日)0時より、AppleMusic・LINE MUSIC・Spotifyなどダウンロード・ストリーミングサービスで先行配信をスタートさせることも決定している。また配信日の7月9日(日)20時に「my star」のミュージックビデオがYouTubeにて公開される。







なお、8月2日に発売されるシングルは、期間生産限定盤のみの限定リリース。ジャケットは原作者の真島ヒロの書き下ろしイラストが決定。配信ジャケットと、シングルのブックレットはロザリーナ本人の写真が組み込まれたデザインとなっている。

付属の特典DVDには、「my star」のミュージックビデオと、アニメ『EDENS ZERO』Non credit Ending Movieの2本が収録される。





ロザリーナの魅力的な声が存分に堪能できる新曲をいち早くチェックしよう。





●「my star」商品情報

発売日:2023年8月2日(水)

タイトル:my star

品番・価格:SRCL-12583~12584

税抜価格1,664円 税込価格1,830円

▼CD

1.my star

2.ハッピー注意報

▼DVD

1.my star Music Video

2.アニメ「EDENS ZERO」Non credit Ending Movie





【店頭特典】

・amazon :メガジャケ

・楽天BOOKS:缶バッジ

・Sony Music Shop : スマホサイズステッカー

・応援店 : ポストカード

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/lozareena/shoplist/230802/





●ロザリーナ ライブ/ チケット情報

ロザリーナワンマンライブ「ロザパーリーナイト vol.2」

《大阪公演》

日程:2023 年 10 月 29 日( 日)

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

会場:大阪 梅田シャングリラ

料金:前売 ¥5,000 / 当日 ¥5,500

《東京公演》

日程:2023 年 11 月 19 日 (日)

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

会場:東京 Shibuya eggman

料金:前売 ¥5,000 / 当日 ¥5,500





● TVアニメ『EDENS ZERO』 情報

タイトル:EDENS ZERO

放送:毎週土曜24:55より日本テレビ系にて全国放送中。

※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます。





公式サイト:https://edens-zero.net/

公式Twitter:@EDENSZERO_PJ





●ロザリーナ プロフィール

誰とも似ていない歌声を持ち、2018 年のメジャーデビュー以降、『からくりサーカス』や『歌舞伎町シャーロック』等、多くのTV アニメテーマ曲を担当。NHK『みんなのうた』への楽曲書き下ろしや、人気ロックバンドTHE ORAL CIGARETTESの「Don’ t you think feat. ロザリーナ」でコラボレーションを実現させたりと、活動は多岐にわたる。

2020 年1月29 日にリリースした1st Album「INNER UNIVERSE」収録曲の「何になりたくて、」が10 代学生を中心に口コミで広がり、YouTube での再生回数は612万回を突破。

また、2022 年1月19 日にデジタルリリースした「Life Road」は、「コカ・コーラ」福ボトルキャンペーン新TVCM「魔法は、すぐそばにある。」篇にも大抜擢され、YouTube での再生回数は124万回を突破。自身初のCM 出演も果たす。さらには、5 月23 日より放送のAmazon Music ブランドCM『Following is Cheering』篇に出演した。

2022年9月7日にリリースした「Face2」は、MBS 系『15 周年 コードギアス 反逆のルルーシュ R2』のOP テーマを、「Gloomy Day」は、『ABEMA』オリジナルドラマ『ANIMALS -アニマルズ-』の主題歌を担当。

2023年4月19日にデジタルリリースした「I knew」は、テレビ朝日系 24局ドラマ『unknown』挿入歌を担当した。

今後ますます目が離せない注目のシンガーソングライターである。

《ロザリーナ SNS》

・Twitter:https://twitter.com/loza_reena?s=20

・Instagram:https://www.instagram.com/lozareena/

・YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0atFy5l7MCni__U7fid3wg



