~創作活動を支援、無料で自作の小説作品の表紙画像に利用することが可能に~



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するチャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」(URL:https://novel.prcm.jp/)は、AI画像生成サービス「Midjourney」で生成した8ジャンル・200枚の画像を、本日2022年11月8日(火)より、「プリ小説 byGMO」ユーザーに向けて無料で提供開始いたします。



本取り組みは、創作活動支援の一環で行うもので、「プリ小説 byGMO」を利用いただいている方は誰でも、執筆した作品のイメージに合った画像を小説の表紙画に使用することができます。













【「プリ小説 byGMO」とは】



「プリ小説 byGMO」は、サービス開始以来、10代・20代の女性を中心に多くの方にご利用いただいており、2022年10月の利用者数は208万を超えています。



また、「プリ小説 byGMO」を通じて小説作品を執筆するクリエイターの活動の場を広げるため、様々なメディアミックスを展開してきました。2020年7月29日には人気作品『色のない世界で、君と』(榊 あおい著 URL:https://prcm.jp/campaign/ironai)を株式会社KADOKAWAより書籍化、また、2021年10月にはオーディオストリーミングサービスSpotifyで「プリ小説 byGMO」の作品をオーディオドラマとして公開。上位にランクインし人気作品となりました。



さらに、2022年には男性6人組アーティスト「ONE N' ONLY」の楽曲をイメージした小説コンテストを実施し、グランプリ作品は2022年10月28日(金)よりオーディオドラマが公開されるなど、アーティストとのコラボ企画も積極的に実施しています。





【サービス開始の背景】



こうしたメディアミックスの企画に加えて、よりユーザーのみなさまのサポートをすることで、さらなる創作活動を促進すると考え、このたびAI画像生成サービス「Midjourney」を用いた公式画像の提供を開始いたしました。キーワードと簡単な指示で高度なイラストや画像を生成できるため、より簡単にクリエイティブな画像を作ることが可能となります。



「プリ小説 byGMO」では、これまでも45枚の公式画像を提供してきましたが、ユーザーのみなさまが創作した小説作品において、より多彩な表現を行うことができるよう、新たに「Midjourney」を用いて大幅に提供画像を追加し、8ジャンル200枚の画像を利用できるようになりました。



今後も「プリ小説 byGMO」ではクリエイターの皆様の執筆活動を支援するため、様々な取り組みを行っていきます。





【画像利用方法】













■アプリ版「プリ小説 byGMO」

URL

・iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798

・Android https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel&hl=ja



以上





