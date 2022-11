[東京都]

このたび、東京都交通局では、スマートフォン向けゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -ReLIVE-』とタイアップして、ToKoPo新規入会プレゼントキャンペーンを以下のとおり実施します。オリジナルコラボタオルが抽選で100名様に当たります。また、各コースで舞台少女と同じ沿線の風景をお楽しみください。

まだご入会されていない方は、是非この機会にお申し込みください。



1.キャンペーン期間

令和4年11月14日(月)~令和5年2月12日(日)

※令和4年11月14日(月)から12月31日(土)にToKoPoホームページ(web)でToKoPoに新規入会して下さい

※応募期限 令和5年2月12日(日)消印有効



2.キャンペーン内容

(1)名称

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -ReLIVE- × 都営交通 ToKoPo新規入会プレゼントキャンペーン

(2)応募方法

令和4年11月14日(月)から12月31日(土)にToKoPoに新規入会の上、都営交通に乗車してToKoPoポイントを8ポイント以上貯めて、通常はがきに3つ以上の駅の舞台少女名と必要事項を記入して応募ページして下さい

(3)必要事項

1.確認した駅名と舞台少女名(記入例:赤羽橋駅、愛城華恋と神楽ひかり)

2.氏名

3.住所と郵便番号

4.ToKoPoの会員番号

(4)宛先

〒101-8778 神田郵便局留

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -ReLIVE- × 都営交通 ToKoPo新規入会 係

(5)賞品

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -ReLIVE- × 都営交通 オリジナルコラボデザインのフェイスタオル5種を予定しています。

※フェイスタオルの種類は選べません。



(6)注意事項

※都営交通の乗車前にToKoPoに新規入会して登録を済ませて下さい。

※当選発表は当選者への賞品発送をもって代えさせていただきます。

※賞品発送は令和5年2月下旬を予定しています。

※令和4年11月13日(日)迄に既に会員の方が新たに登録した場合は、キャンペーンの対象外です。また、入退会を繰り返して加入は対象外となります。



3.キャンペーン場所

(1)舞台少女のポスターを掲出

五反田駅、赤羽橋駅、上野御徒町駅、岩本町駅、新宿三丁目駅、水道橋駅の6駅



(2)舞台少女と同じ沿線の風景を巡るコース

『東池袋・浅草線コース』

東池袋四丁目停留場から「サンシャインシティ(東池袋)」→岩本町駅から「神田ふれあい橋(秋葉原)」







出口A2から出て小川町駅方面へ2つ目の信号を右折して直進します→押上駅から「すみだ水族館(東京スカイツリー)」→本所吾妻橋駅から「吾妻橋」







出口A3から出て直進、墨田区役所入口吾妻橋東詰の信号を通り直進します。



「雷門・仲見世・浅草寺」

吾妻橋を渡り直進、堤灯(雷門)を右折して直進、浅草寺本堂の前を左折して直進します

浅草雷門停留所で乗車→上野駅前停留所から「上野ペデストリアンデッキ」

(上野御徒町駅へは徒歩約6分です)



『五反田・大江戸線コース』



五反田駅から「池田山公園」





出口A7から桜田通りを約100m進み信号を左折します→赤羽橋駅から「東京タワーと公園」





赤羽橋口から横断歩道を渡りENEOSサービスステーション右横の都道301号線を進み東京タワー下交差点を左折します→汐留駅から「浜離宮恩賜庭園」



出口6から大手門口 徒歩約7分、出口10から中の御門口 徒歩約5分→月島駅から「もんじゃストリート」





出口8a、8bから勝どき駅方面の最初の信号を右折します→上野御徒町駅から「上野ペデストリアンデッキ」

(上野御徒町駅から徒歩約6分です)



4.作品情報

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』は、ミュージカル×アニメーションで紡ぐ、二層展開式メディアミックス作品です。



少女☆歌劇 レヴュースタァライト公式ページ:https://revuestarlight.com/







新作舞台



少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-新作舞台

日程:2023年2月25日(土)~28日(火) 全8公演



少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-新作舞台

https://revuestarlight.com/musical/thelive2023/



『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』(通称スタリラ)は、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャラクター達に加えてゲームオリジナルの舞台少女達が総勢20名以上登場するスマートフォン向けレヴュー&アドベンチャーRPGです。



少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)公式サイト

https://www.bushimo.jp/



