カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル「メル・ゼナ」 が抽選で3名様に当たる!





2023年6月8日(木)より『モンスターハンターライズ:サンブレイク』ボーナスアップデートの配信がスタート! ついに最後のアップデートとなった今回のボーナスアップデート配信を記念して、カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル「メル・ゼナ」 が抽選で3名様に当たるTwitterキャンペーンを開催いたします!



ハンターの皆様のご参加お待ちしています!





【キャンペーン期間】

2023年6月8日(木)~2023年6月14日(水) 13:00まで



【賞品】

カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル

爵銀龍 メル・ゼナ 抽選で3名様





【参加方法】

1.モンスターハンターライズ:サンブレイク公式ツイッター( @MH_Rise_JP )をフォロー

2.キャンペーン対象ツイートをリツイート



【キャンペーンページ】

https://www.monsterhunter.com/ja/20230608/mhrsb_update_cp/



